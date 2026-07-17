Virgin Radio transformă banalele transmisiuni de la malul mării în cel mai hot spot al sezonului. După ce anul trecut studioul din Venus a bătut recorduri cu un maraton de 70 de zile de live-uri, prelungind calendarul radioului până pe „45 August”, anul acesta regula e simplă: mai multă muzică, mai multă energie, mai mulți artiști pe metru pătrat de plajă!

Dacă în 2025 Plaja Virgin Radio a fost scena unde au făcut show alături de ascultători nume grele precum Puya, Alex Velea sau Jazzy Jo, anul acesta „TicTalk Summer Party” plusează. Studioul va rămâne kilometrul zero pentru hiturile momentului, dar și principala rampă de lansare pentru artiștii Noului Val. După ce anul trecut publicul i-a descoperit aici pe Marcus, Thianna, Aris și Emy, J’Ulia, Adria, Ion Marian sau trupa Blind Date, noul sezon estival pregătește un line-up plin de surprize, influenceri și creatori de conținut gata de distracție.

Ce înseamnă TIC TALK SUMMER PARTY pe frecvențele Virgin Radio:

LIVE de pe plajă: De luni până vineri, de la 10 la 13 până pe 3 August, Oana Tache ia pulsul distracției, pompând hituri, provocări virale și interviuri exclusive, cu briza mării direct în microfoane. Din 3 August, preia matinalul de vară și duce totul la alt nivel!

De luni până vineri, de la 10 la 13 până pe 3 August, Oana Tache ia pulsul distracției, pompând hituri, provocări virale și interviuri exclusive, cu briza mării direct în microfoane. Din 3 August, preia matinalul de vară și duce totul la alt nivel! Conexiune totală cu publicul: Nu e doar o emisiune, e un state of mind! Ascultătorii care vin la studio vor fi parte din show, cu activări on-spot și premii toată vara.

„Când spunem că aducem marea la tine nu glumim! Anul trecut a fost epic pentru mine – să ai artiști uriași lângă tine, să cânți cu ascultătorii direct pe plajă, să vezi oameni care au bătut țara cu trenul 19 ore doar ca să fie cu noi la studio… a fost mindblowing! Acum? Acum ducem la următorul nivel. Mă întorc și promit că o să facem valuri, la propriu și la figurat! Pregătiți-vă pentru un line-up de zile mari, cu premii super TARI și o energie care să vă facă să dansați, să vă distrași și să simțiți vara! ” — Oana Tache, DJ și realizator Virgin Radio Romania.

Foto credit: Virgin Radio Romania



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