Zilele acestea, Lidl aduce în prim-plan o ofertă variată de produse din pește și fructe de mare, potrivite atât pentru preparate simple, cât și pentru combinații mai elaborate. De la opțiuni ready-to-eat la produse pentru gătit acasă, oferta acoperă mai multe tipuri de preferințe și momente de consum, cu accent pe produse de cea mai bună calitate, disponibile la prețuri accesibile.

Pentru cei care preferă variante rapide, gata de consum, selecția include produse precum Nautica Cocktail fructe de mare (175 g) – reducere 20% cu Lidl Plus sau Nixe Salată cu ton (cu orez sau în stil mediteranean, 220 g) – reducere 22%, potrivite pentru mese ușoare sau gustări în timpul zilelor aglomerate. În aceeași categorie intră și Nautica Salată cu icre de hering sau de crap, cu ceapă (70 g) – în promoție de 5 bucăți la preț de 4 sau Nautica Cremă de pește (somon sau macrou, 160 g) – reducere 22% cu Lidl Plus, opțiuni ușor de servit, fără preparare suplimentară.

Pentru cei care își doresc preparate clasice sau rețete gătite acasă, oferta include produse precum Ocean Sea File de somon fără piele (250 g) – reducere 30% și Hatherwood Fish & Chips (1 kg, stoc limitat), dar și variante versatile precum Nixe Fileuri de ton în ulei de floarea-soarelui (masă solidă 140 g) – reducere 22% cu Lidl Plus sau Copanex Șprot (800 g) – cu reducere de 21%.

Totodată, pentru momentele în care accentul cade pe gusturi mai rafinate sau pe un meniu diferit, sunt disponibile și produse precum Nautica Somon file afumat cu fum natural (200 g) – reducere 21% cu Lidl Plus sau Nixe File de somon sălbatic (diverse sortimente,190 g), ușor de integrat în salate, sandvișuri sau preparate rapide de seară.

O dietă bogată în pește. Știi că merită

Indiferent de alegere, oferta variată disponibilă până duminică, 21 iunie, în magazinele Lidl pune accent pe calitate și accesibilitate, oferind multiple opțiuni pentru zilele cu dezlegare la pește, dar și pentru rutina alimentară de zi cu zi.

Foto: LIDL

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