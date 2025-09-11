(P) Ce trebuie să știi înainte de a intra într-un proiect cu fonduri nerambursabile

Întâi, o mică radiografie business: Mircea Ungureanu – de la consultanță la construcții

Consultanța, în mare, presupune aplicarea expertizei unei persoane pe un caz aparte, al unui client, în scopul rezolvării unei probleme a acestuia. Astfel, un client poate avea o nevoie de creștere a vânzărilor, moment în care va apela la un consultant care poate să aducă exact asta companiei sale: creșterea vânzărilor.

Ori, clientul ar putea avea nevoie de finanțarea unui proiect al firmei sale, motiv pentru care va apela la un specialist în atragerea fondurilor nerambursabile, așa cum se mai spune, fonduri europene, deși ele nu sunt întotdeauna doar europene, având în general și o componentă de cofinanțare a țării noastre.

Mai departe, problema clientului poate fi una de eficiență a afacerii, de gestiune a afacerii ori de cultură organizațională. Și în fiecare caz, clientul ar trebui să apeleze la un specialist în domeniu, acest act însemnând că apelează la un consultant, care ar trebui să vină să analizeze problema expusă de client și să aducă soluția, apoi să o implementeze, făcând astfel activitatea de consultanță pentru clientul în cauză.

De cele mai multe ori, consultanții se specializează într-un singur domeniu, din cauza faptului că, în timp, este extrem de greu pentru cineva să întâlnească destul de multe situații dintr-un anumit domeniu, astfel încât, pe parcursul vieții sale profesionale, să devină expert în domeniul respectiv, darmite în mai multe. Cu toate astea, în cadrul unei firme se întâlnesc de multe ori un cumul de experți, care pot răspunde unor întrebări mai complexe, iar firma de consultanță devine una mai amplă prin paleta sa de servicii.

Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el
Recomandări
Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el

Așa este și cazul grupului de firme condus de antreprenorul Mircea Ungureanu din Craiova, care, de-a lungul timpului, a construit un set de entități prin care a desfășurat activități complexe și cu ajutorul cărora a rezolvat, prin activitatea de consultanță, multe situații precum cele enumerate mai sus, pentru clienții săi.

Astfel, până la apariția articolului, Ungureanu Mircea a fost, pe rând, antreprenorul cu cel mai mare impact în proiectul START UP NATION prin cele câteva sute de proiecte scrise și implementate cu succes, având probabil cel mai mare număr de start-up-uri înființate vreodată în România de către cineva. Prin firmele sale, este una dintre persoanele despre care putem spune cu siguranță că poate fi numit un consultant de succes, întrucât activitatea sa a fost vastă, implicând proiecte în aproape toate domeniile pe care un client privat ar fi putut să le finanțeze prin măsurile regăsite în programe precum POSDRU/POCU, POR sau AFIR.

Mai apoi, a fost trainer în domeniul antreprenoriatului și al fericirii, având certificări în acest sens de la universități de prestigiu precum Berkeley, California University, așa cum arată certificatul expus pe site-ul unde își spune povestea: https://mirceaungureanu.ro/certificari/. Mircea Ungureanu a fost, pentru o vreme, probabil singurul român autorizat de către o universitate americană în studiul fericirii.

(P) Ce trebuie să știi înainte de a intra într-un proiect cu fonduri nerambursabile
Foto: mirceaungureanu.ro

Domnul Mircea Ungureanu a mai dezvoltat, în cadrul activității sale, și un soft de tip CRM (Customer Relationship Management), de găsit la adresa easyflowit.ro, pe care a reușit să îl implementeze cu succes în cadrul activității clienților săi. De asemenea, a dezvoltat un sistem de management al productivității (SMP), pe care l-a implementat în cadrul firmelor clienților săi, aducând libertate antreprenorilor și clarviziune în activitatea de resurse umane din firmele unde a fost implementat. Totodată, a fondat și o organizație – Fundația pentru Integrarea Tinerilor în Societate – prin care susține diverse proiecte de dezvoltare și integrare a tinerilor prin parteneriate cu licee și universități, unde își împărtășește experiența sa și a echipei sale.

De-a lungul timpului, în peste 40 de firme care au avut activitate și în care domnul Ungureanu Mircea a fost implicat, experiența sa ca antreprenor, manager, consultant și om implicat social a fost construită și șlefuită de societatea și mediul antreprenorial românesc. Aceasta a adus, la momentul scrierii articolului, în fața noastră un om smerit, care dorește să ajute și să întoarcă tinerilor, cu bucurie, experiența sa, în cel mai altruist mod pe care l-am întâlnit: un antreprenor care a trecut pragul unui milion de euro și care poate acum să se considere un consultant de succes prin povestea sa complexă, ce conține atât soluții de consultanță IT, de resurse umane sau atragerea de fonduri nerambursabile, cât și cursuri susținute gratuit prin fundația sa.

Sondaj Inscop: 40,8% dintre alegători ar vota cu AUR și 17,9% cu PSD. PNL și USR, în ușoară scădere
Recomandări
Sondaj Inscop: 40,8% dintre alegători ar vota cu AUR și 17,9% cu PSD. PNL și USR, în ușoară scădere

În prezent, deținând participații în peste 15 firme, după ce a închis câteva capitole sau a făcut un exit din altele, domnul Mircea Ungureanu mai deține și o parte din povestea kubixhome.ro, care promite instalarea unei structuri modulare Kubix în sub 10 zile de la plata avansului, având astfel o aventură frumoasă și cu sectorul construcțiilor.

Întrebat ce înseamnă pentru dânsul succesul, domnul Ungureanu Mircea a replicat:

„Libertatea și capacitatea de a aduce fericire familiei mele și celor din jurul meu. Însă, deși până acum am considerat că am prins și legat succesul de mine de câteva ori, tot de atâtea ori a trebuit să o iau de la capăt pentru a reconsidera și reevalua strategia mea, învățând din greșeli și ridicându-mă de atâtea ori de câte am și căzut. Poate că succesul nu există, ci doar dorința continuă de dezvoltare, de a-ți împlini potențialul și capacitatea de a învăța din greșeli în timp ce dăruiești din ce în ce mai mult din ceea ce ești și ai învățat celor din jur!”

Astfel, pentru a răspunde întrebării din titlul articolului, l-am rugat pe domnul Mircea Ungureanu să ne spună câteva cuvinte care să ajute un antreprenor care nu a mai gustat niciodată aventura fondurilor nerambursabile. Dânsul a spus:

  • „Întâi, este cel mai important să existe ideea și, dacă ea este și puțin testată de antreprenor, este grozav! La noi vin foarte mulți oameni care cer BANI, nu FINANȚARE. Să ceri bani ca să faci ceva e cumva invers drumului normal, întrucât logic ar fi să ai o idee care să aibă nevoie de finanțare și să cauți soluții pentru ea.
  • Mai apoi, trebuie să existe un studiu de piață. Este imperios necesar să știi care este, măcar în linii mari, bugetul de care ai nevoie. Una e să ai o idee a cărei finanțare înseamnă 30.000 Euro și alta când ai nevoie de 300.000 Euro. De asemenea, consultantul va trebui, în prima discuție, să despartă cheltuielile posibile a fi finanțate de cele care nu se pot finanța prin fonduri nerambursabile.
  • În final, după ce ai ideea și un buget cât de cât, trebuie să alegi un consultant care te poate ajuta. Sunt consultanți buni, extrem de buni, dar care nu au experiență în domeniul în care vrei tu, ca și client, să te dezvolți. Vă sfătuiesc, deci, să verificați experiența consultantului în a scrie măsura pe care aplici, dar și domeniul în care aplici. Și, în afară de asta, sigur, vă urez SUCCES!”

Foto: mirceaungureanu.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 ştiri Filme şi Seriale: Când apare noul „Scary Movie” şi cine o va juca pe Madonna în serialul despre viaţa ei 
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Unica.ro
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
Elle.ro
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
gsp
La un pas de tragedie! » Imagini dure: „Era să mor. Uitați-vă la mâna mea”
GSP.RO
La un pas de tragedie! » Imagini dure: „Era să mor. Uitați-vă la mâna mea”
Secretele longevității cu Nadia Comăneci: „40 de minute pe zi, oriunde m-aș afla”
GSP.RO
Secretele longevității cu Nadia Comăneci: „40 de minute pe zi, oriunde m-aș afla”
Parteneri
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

România plătește chirii de lux pentru ambasadori, deși deține palate și clădiri istorice în țările în care se află aceștia
Știri România 16:47
România plătește chirii de lux pentru ambasadori, deși deține palate și clădiri istorice în țările în care se află aceștia
Românul care a încercat să-și ucidă fosta soție „în stilul ISIS”, în Belgia, a scris înainte o scrisoare bunicilor săi
Știri România 16:05
Românul care a încercat să-și ucidă fosta soție „în stilul ISIS”, în Belgia, a scris înainte o scrisoare bunicilor săi
Parteneri
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Adevarul.ro
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Cine este generalul care va coordona achiziția de armament a României din bani europeni. MApN cere excepții de la ordonanțele austerității
Fanatik.ro
Cine este generalul care va coordona achiziția de armament a României din bani europeni. MApN cere excepții de la ordonanțele austerității
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah
Financiarul.ro
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah

Monden

Serghei Mizil, adevărul despre ce s-a întâmplat la Asia Express 2025: „Mă luau ca pe ăla de la azil, ca pe un pensionar”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:06
Serghei Mizil, adevărul despre ce s-a întâmplat la Asia Express 2025: „Mă luau ca pe ăla de la azil, ca pe un pensionar”
Cum a apărut Ștefania, iubita lui Speak, la plajă. Artistul i-a pozat posteriorul și a publicat imaginea pe Instagram
Stiri Mondene 16:48
Cum a apărut Ștefania, iubita lui Speak, la plajă. Artistul i-a pozat posteriorul și a publicat imaginea pe Instagram
Parteneri
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Elle.ro
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liber
ObservatorNews.ro
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liber
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Libertateapentrufemei.ro
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Mediafax.ro
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
A murit Mircea Buzică! O întreagă comunitate este îndoliată
KanalD.ro
A murit Mircea Buzică! O întreagă comunitate este îndoliată

Politic

Sorin Grindeanu, noi înțepături la adresa lui Cătălin Drulă: „E parlamentar de Timișoara și vrea să candideze la București”
Politică 17:20
Sorin Grindeanu, noi înțepături la adresa lui Cătălin Drulă: „E parlamentar de Timișoara și vrea să candideze la București”
Grindeanu a prezentat programul PSD pentru relansarea economică printr-o săgeată la Bolojan: „Am văzut, de la cel mai ridicat nivel al statului, că nu avem un plan de țară”
Politică 15:24
Grindeanu a prezentat programul PSD pentru relansarea economică printr-o săgeată la Bolojan: „Am văzut, de la cel mai ridicat nivel al statului, că nu avem un plan de țară”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între Gigi Becali și Marius Șumudică despre FCSB
Fanatik.ro
„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între Gigi Becali și Marius Șumudică despre FCSB
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”
Spotmedia.ro
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”