Dumitra are 74 de ani și locuiește în Pitești. După o copilărie complet distrusă de un tată violent, a lucrat vreme de 17 ani ca țesător, la Textila Pitești, a fost căsătorită de două ori, cu al doilea soț având o căsătorie lungă și frumoasă de 43 de ani și are doi copii pe care i-a crescut mulți ani singură, fără un ban de la tatăl copiilor, și care astăzi sunt amândoi plecați în străinătate.

Așa i-a fost traiul, simplu şi nesofisticat, cum a vrut Dumnezeu, așa cum spune ea însăși, cu dureri și bucurii simple, omenești și, până acum ceva vreme, era doar o femeie trăindu-şi propria dramă, neştiută și neauzită, acolo în singurătate. Viaţa unei femei cu multă credinţă, o viață cu bune și cu rele, aşezată ordonat, fără ascunzişuri, parcă transcrisă de pe un maculator al gândurilor. Ultimii ani însă, câtă vreme nu mai avea pe nimeni alături, au fost duri și reci, au făcut-o să plângă ades și tăcut, să aibă regrete și să se îndoiască de ea și de cei din jur. Când a aflat că există o adevărată familie de oameni asemenea ei a intrat cu îndrăzneală în asociația „Niciodată singur -Prietenii vârstnicilor”, și a descoperit frumusețea unei comunități speciale și faptul că toate au un rost şi-un timp al lor. Aici a învăţat că încă poate visa, că își poate face planuri, că mai are dorințe și nevoi de împlinit, că ar călători mai mult pentru că are cu cine, dar și că – pe lângă pachetele de Paște sau Crăciun, ori medicamentele pe care nu și le poate cumpăra decât greu din pensia ei mică- merită să-și facă bucurii de suflet. Dumitra a mai fost la București, dar nu a stat niciodată la un hotel luxos, cu „stele de rege”, unde să se simtă ca-n basme, să nu aibă nici o grijă și să cunoască partea frumoasă a vieții… acesta era unul dintre visurile ei pe care mulți-mulți ani nu l-a spus nimănui și pe care își luase gândul să-l vadă împlinit vreodată.

Dar, echipa și voluntarii de la „Niciodată Singur – Prietenii vârstnicilor”, împreună cu Farmaciile „Dr.Max”, i-au oferit prilejul să își îndeplinească visul de-o viață și i-au dăruit, pentru întâia dată în viață, o noapte la un hotel luxos din inima capitalei. A pășit ca într-o poveste pe ușile grandioase, în decorul aristocratic și somptuos de un veac în urmă, vechi și ultramodern totodată, și s-a simțit ca o prințesă răsfățată pentru prima oară de când se știe și de când visează la asta. A fost un dar pe care l-a trăit din adâncul sufletului, un drum către visele ei, iar Dumitra a învățat acum să uite încrâncenarea și să nu mai facă bilanțuri, cu spaima că timpul îi va deforma cumva viitorul.

Căci nu timpul, ci oamenii au lăsat urme dureroase în viaţa ei. Iar în adâncul sufletului crede că în drumul ei a avut o şansă de Sus. Că o anume ordine a lumii a împins-o să-şi găsească acum locul, un loc alături de oameni cu care să-și împartă toate aceste clipe de viaţă și care i-au redat încrederea în ea şi în valoarea anilor pe care îi poartă cu demnitate. Acum, spune ea, simte, că este momentul când marile întrebări vin singure și în care învăţăturile de viață nu mai sunt o povară, aşa cum se întâmpla în tinereţe, ci o comoară. Spune ca pe o certitudine că cel mai important lucru este cum te simti și că viaţa este minunată la orice vârstă dacă eşti activ şi mulţumit de ceea ce faci. Crede, mai spune Dumitra, că și tinereţea fără bătrâneţe, dar şi teama de vârstă există în fiecare dintre noi, trebuie doar să găsim calea corectă.

Oferă șansa unui vârstnic de a avea pe cineva alături! Trimite un SMS cu textul ÎMPREUNĂ la 8845 și donează 2 euro pe lună. Află cum te mai poți implica pe www.niciodatasingur.ro.

