Lista de prețuri de pe stadion

Deși organizatorii au pus la dispoziție o gamă extrem de variată de produse – de la apă și sucuri, până la chipsuri, bere, gin sau tequila –, tarifele au fost stabilite la un nivel uriaș.

Apă plată (600 ml): ~21 de lei (cel mai accesibil produs de pe listă)

Apă minerală: ~42 de lei (un preț dublu față de apa plată)

O pungă de chipsuri: ~51 de lei

Bere (710 ml): ~73 de lei

Whisky premium / Tequila Añejo Cristalino (89 ml): ~103 lei (cele mai scumpe băuturi din ofertă)

Contrast izbitor cu nivelul de trai local

Sumele cerute pe stadion sunt cu atât mai frapante cu cât sunt raportate la economia țării gazdă. Potrivit datelor gsp.ro, salariul mediu lunar în Mexic este de până în 3.500 de lei.

În aceste condiții, achiziționarea a doar două sau trei produse în timpul meciului reprezintă o cheltuială semnificativă pentru un localnic de rând.

Doar o bere și o pungă de chipsuri cumpărate pe stadion depășesc suma de 120 de lei, un tarif prohibitiv pentru puterea de cumpărare a multor fani mexicani.

Tensiune maximă pe teren

Din punct de vedere sportiv, reprezentativa Mexicului a debutat cu dreptul în Grupa A a turneului final, reușind să învingă Africa de Sud cu scorul de 2-0.

Partida a fost una extrem de disputată și tensionată, arbitrii fiind nevoiți să recurgă la măsuri drastice și să arate de trei ori cartonașul roșu pe parcursul jocului.

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