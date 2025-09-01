“Suntem mândri să anunțăm un upgrade complet al studioului Europa FM. Noul design al studioului e conceput să reflecte invitația la dialog, deschiderea și respectul pentru ascultătorii nostri. Cu noi echipamente audio și video, studioul va găzdui programe complete, transmise live pe radio și pe canalele de social media. Tot din 1 septembrie, Europa FM are și o nouă identitate audio, așa că putem spune că niciodată toamna nu s-a auzit mai bine” afirmă Radu Constantinescu, director de programe Europa FM.

„La cafea” cu Daniel Osmanovici, “Deșteptarea” cu Adi Luca și Luca Pastia, “Europa Express” cu Sorin Niculescu, “România în direct” cu Cătălin Striblea, “Drum cu prioritate” cu Denis Ciulinaru, “Academia Europa FM” cu Marcel Bartic și “Starea de bine” cu Alexandra Gavrilă vor fi live pe frecvențele Europa FM începând de luni.

Cătălin Striblea îi va avea din nou alături, în fiecare miercuri și joi, pe Cristian Tudor Popescu și pe Vlad Petreanu în cadrul edițiilor speciale ale emisiunii “România în direct”.

Seria emisiunilor “Piața Victoriei” revine din 2 septembrie. Lui Tudor Mușat și Mădălinei Dobrovolschi li se va alătura jurnalistul Sebastian Zachmann care preia edițiile de joi ale emisiunii.

“Mai întâi am fost ascultător Europa FM, ca milioane de români din țară și de peste hotare. Apoi am ajuns în studio ca invitat, unde am polemizat pe subiecte ce țin de politică, iar din această toamnă mă bucur să fiu parte a echipei, ca moderator. Așadar, vă aștept în fiecare joi, de la ora 18.15, să fim pe aceeași frecvență la un dialog cu omul politic al momentului sau cu invitați din societatea civilă. Le mulțumesc celor de la Europa FM că, după atâția ani de presă scrisă și televiziune, mi-au dat șansa unui debut la radio” declara Sebastian Zachmann.

Vineri, 5 septembrie, Mihaela Bilic reia dialogul cu ascultătorii Europa FM în “Frecvența gustului”.

Weekendul e unul cu volumul la maxim. Mihai Dinu spune “ Buna dimineața, Europa!” sâmbătă și duminică, urmat de Mona Nicolici cu “Misiunea verde”, Alex Grecu și Daniel Osmanovici cu “Tați în aer”.

Primul weekend al toamnei aduce o noua emisiune în grila Europa FM, “Weekend cu Nicoară”. Mihai Nicoară va fi live în fiecare sâmbătă și duminică între 14:00 și 18:00 și va oferi ascultătorilor mixul perfect pentru weekend, cu cele mai inspirate recomandări și cea mai bună muzică de ieri și de azi.

Duminica aduce ascultătorilor informații medicale în “Ai grijă de tine” cu Dana Istrate, abordări noi în dezvoltarea personală în “Schimbă perspectiva” cu Mirela Retegan și interviuri-eveniment cu “Oameni de fapt”, emisiune realizată de Vlad Petreanu.

Știrile care contează se aud în continuare, la fiecare fix de oră, la buletinele și jurnalele Europa FM.

