Peste 10.000 de turiști străini vin în România pentru cea de-a treizecea ediție a festivalului de muzică electronică Sunwaves

Pe plaja Blue Beach se construiesc 4 scene ce vor găzdui aproape 100 de artiști internaționali și români ce vor mixa începând din 27 Aprilie fără oprire până în data de 3 Mai 2023.

Conceptul festivalului, orarul, design-ul specific și muzica sunt preferate de turiștii din afara țării ce călătoresc în România pentru a participa la festivalul SUNWAVES.

Printre aceștia se numără Chris și Victor, doi francezi care au participat la festival pentru prima dată anul trecut în primăvară. Aceștia și-au dat demisia de la joburile corporate și au pornit la drum. Călătoria pe biciclete a început în prima zi a lui Octombrie 2022 în orașul natal Charleville-Mézières, din Nord-Estul Franței.

Când am început călătoria am știut că vrem să petrecem iarna în Maroc, iar în ultimele luni am decis să o continuăm până în România. Am fost în România în 2022 pentru a participa la festivalul SUNWAVES, însă am văzut doar aeroportul și o parte mică din litoral.

Francezii mărturisesc: