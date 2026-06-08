Conform raportului Dental Tourism Market Report al Grand View Research din 2025, valoarea pieței globale a turismului dentar pentru anul 2024 se măsoară la nivelul de 12,48 miliarde de dolari. Proiecția aceluiași raport indică faptul că piața va atinge 65,39 miliarde de dolari în 2033 și va crește cu o rată compusă anuală de 20,41 la sută în perioada 2026–2033. Segmentul implanturilor dentare continuă să dețină cea mai mare cotă de piață dintre categoriile de servicii. Raportul global privind starea sănătății orale al Organizației Mondiale a Sănătății (2022) arată că la nivel mondial 2,5 miliarde de persoane suferă de carii dentare netratate, iar 1 miliard de persoane suferă de boli parodontale avansate. Acest tablou epidemiologic explică de ce cererea de implanturi și reabilitare orală completă crește structural la scară globală.

Datele globale menționate plasează orientarea pacienților români către Istanbul într-un context concret. Fondatorul Dr. Wonder Clinic, Erhan Ceylan, evaluează datele sectoriale din perspectiva pacientului român în felul următor: „Directiva 2011/24 a Uniunii Europene privind asistența medicală transfrontalieră recunoaște clar dreptul cetățenilor români de a primi tratament dentar în afara propriilor granițe. Datorită duratei scurte a zborurilor directe către Istanbul și suportului oferit de coordonatorul vorbitor de limba română din infrastructura noastră clinică, parcursul pacientului este acum gestionat dintr-un singur loc. Prioritatea noastră fundamentală este să oferim pacienților români standardul global de calitate în implanturi dentare, reabilitare orală completă și stomatologie estetică, în aceeași limbă și cu aceeași coordonare.”

„Dreptul la asistență medicală transfrontalieră transformă reabilitarea dentară într-o călătorie integrată”

Conform datelor Comisiei Europene pentru anul de referință 2022 privind Directiva 2011/24/UE, 19 state membre ale UE operează un sistem de autorizare prealabilă pentru solicitările transfrontaliere de asistență medicală, iar 83,5 la sută din solicitările din cadrul directivei sunt aprobate. Aceeași directivă oferă cetățenilor români posibilitatea de a primi servicii medicale planificate într-un alt stat membru al UE și de a solicita rambursarea cheltuielilor din partea sistemului național. Raportul Observatorului European pentru Sisteme și Politici de Sănătate al Organizației Mondiale a Sănătății, care acoperă 31 de țări europene, evidențiază faptul că creșterea numărului de medici stomatologi se dezvoltă în paralel cu volumul turismului dentar transfrontalier. Conform raportului comun Health at a Glance: Europe 2024 al OCDE și Comisiei Europene, se prevede ca ponderea populației de peste 65 de ani în UE să crească de la 21 la sută în 2023 la 29 la sută în 2050, iar această transformare demografică va multiplica cererea de stomatologie geriatrică. Future Market Insights prognozează că piața globală a turismului dentar va crește de la 11,4 miliarde de dolari în 2026 la 40,7 miliarde de dolari în 2036, cu o rată compusă anuală de creștere de 13,6 la sută. Conform datelor aceluiași raport, segmentul implanturilor dentare continuă să dețină o cotă de 26,3 la sută din piața globală.

Ceylan subliniază că această structură instituțională constituie forța motrice fundamentală care orientează pacienții români către Istanbul: „Infrastructura legitimă oferită de directiva UE permite pacientului care intră în clinică să planifice cu încredere. Durata zborului direct de la București la Istanbul rămâne în medie sub două ore; această cifră înseamnă că pentru pacienții români vizita dentară este una dintre cele mai accesibile călătorii de tratament din punct de vedere logistic. Pacienții noștri români rămân în comunicare cu un singur coordonator din momentul în care aterizează la Istanbul și până în momentul în care se întorc în țara lor.” Dr. Wonder Clinic se poziționează printre brandurile corporative care oferă o experiență premium integrală a pacientului pe piața internațională a turismului dentar, datorită infrastructurii clinice cu 10 unități în locația Florya din Istanbul, laboratorului dentar digital și structurii de coordonare a pacienților în opt limbi.

„Cererea de implant dentar intră într-o fază de creștere structurală la nivel global”

Conform analizei Precedence Research privind turismul dentar global, segmentul implanturilor dentare reprezintă cel mai mare segment de piață cu o cotă de 38 la sută în 2024 și se așteaptă să își păstreze poziția de lider și în următorul deceniu. Proiecția aceleiași organizații arată că piața globală a atins o valoare de 16,30 miliarde de dolari în 2025 și de 19,89 miliarde de dolari în 2026. Conform datelor Raportului global privind starea sănătății orale al Organizației Mondiale a Sănătății (2022), 350 de milioane de oameni la nivel mondial suferă de edentație totală; această situație explică în mod concret de ce cererea pentru soluții de implant pe arcadă completă, precum All-on-4 și All-on-6, crește structural la scară globală. Persistence Market Research raportează că pacienții dentari transfrontalieri economisesc în medie între 60 și 80 la sută, iar această diferență crește în mod special în cazurile de reabilitare orală completă. Datele Medical Tourism Association arată că volumul global al turismului dentar se situează în intervalul anual de 15 până la 20 de miliarde de dolari, ceea ce corespunde aproximativ unei cote de 15 la sută din piața globală a turismului medical. În Europa, cererea de implanturi dentare intră într-o fază de creștere structurală, alături de îmbătrânirea populației, prevalența bolilor parodontale și creșterea așteptărilor estetice.

„Călătoria integrată a pacientului definește noul standard al turismului dentar”

Dr. Wonder Clinic se evidențiază printre brandurile corporative de turism dentar situate pe axa Florya–Küçükçekmece, în partea europeană a Istanbulului. Instituția, care funcționează în cadrul Certificatului de Turism Medical Internațional eliberat de Ministerul Sănătății al Republicii Turcia, primește peste 100 de pacienți internaționali pe lună, oferind o experiență premium integrală. Fondatorul Erhan Ceylan transmite viziunea instituției față de pacienții români în felul următor:

„Ca Dr. Wonder Clinic, valoarea pe care o creăm nu reprezintă doar o procedură chirurgicală; este o călătorie integrală care începe cu prima consultație online în țara pacientului, continuă cu perioada de tratament de 5 până la 10 zile petrecută la Istanbul și se prelungește cu sesiunile de monitorizare postoperatorie la distanță. Clinica noastră cu 10 unități din Florya oferă o gamă largă de tratamente, cu scanere intraorale digitale, tomografie 3D CBCT, infrastructura de producție a zirconiului prin tehnologia CAD/CAM și sisteme de design digital al zâmbetului, acoperind reabilitarea implantară completă All-on-4, All-on-6, All-on-8, Hollywood Smile și designul digital al zâmbetului. Pacienților noștri români le oferim un pachet integrat de servicii prin coordonatorul nostru vorbitor de limba română, care include planul scris de tratament, garanția de preț fix și garanția globală a mărcilor internaționale de implant. Echipa noastră profesională de peste 100 de persoane are o structură multidisciplinară formată din medici stomatologi, implantologi, ortodonți, specialiști în parodontologie, echipă de anestezie, asistente medicale și tehnicieni de laborator digital. În perioada următoare, vom crește investițiile în comunicarea digitală, galeria de cazuri înainte-după și infrastructura de control video la distanță pentru pacienții din București, Cluj-Napoca și Timișoara; în același timp, vom muta capacitatea clinicii la nivelul de 150 până la 200 de pacienți internaționali pe an și ne vom consolida poziția pe piața Europei de Est.”

Sursa foto: https://drwonderclinic.com/

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