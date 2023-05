POV: orașul tău prin lentilele unui turist - interviu Alex Gâlmeanu

De multe ori după o călătorie lungă și orașul în care locuim are un farmec la întoarcere, peste care se așterne însă foarte rapid praful. La invitația HUAWEI fotograful Alex Gâlmeanu povestește despre locurile lui preferate din orașul în care locuiește – București, despre mentalitatea de turist și cum o putem folosi pentru a fi mai prezenți în viețile noastre de zi cu zi, dar și despre P60 Pro, telefonul lui preferat când vine vorba de fotografiat în călătorii sau imortalizat momente din deja bine cunoscuta serie As I found it.

Cum ai ales fotografia? Ce anume te-a atras cel mai mult la ea?

Îmi doream să fac imagine de film, acesta a fost planul meu din copilărie, în contextul în care mi-am petrecut foarte mult timp pe platourile de filmare alături de tatăl meu, regizor de film documentar. Am aflat dintr-o discuție în familie că nu poți să faci imagine de film fără să înveți să fotografiezi. Pentru mine, la vârsta de 14 ani, a fost suficient. În zilele următoare, m-am apucat de fotografie. Mai târziu, în liceu, am aflat că fotografia poate să îmi rezolve și niște probleme de timiditate, un lucru care mi-a dat un impuls suplimentar. Apoi, pas cu pas, am ajuns până în ziua de azi.

Te-ai născut în București, oraș în care în continuare locuiești, îți mai amintești de prima fotografie făcută aici? Dar de ultima?

Primele fotografii pe care le-am făcut vreodată, în aprilie 1992, au fost realizate de pe acoperișul casei în care locuiam atunci. Cu aparatul la mine, am fotografiat panoramele Bucureștiului pe care le vedeam din înălțimea casei. Cele mai recente dintre imagini, pe străzile capitalei, sunt din weekend, am mers pe jos pe Calea Victoriei. Așadar, primele fotografii pe care le-am făcut vreodată au fost realizate pe străzile din București, iar de atunci fotografiez neîncetat capitala. Ultima fotografie a fost făcută într-o călătorie, cu noul meu P60 Pro, când am fost la lansarea lui în Munchen. Este vorba despre o fotografie făcută unei vitrine de magazin în care se reflecta strada.

Care a fost primul tău aparat foto? Intuind că acum ai o întreagă colecție, care este aparatul foto pe care îl folosești acum cel mai des când călătorești? De ce?

Primul meu aparat foto a fost un Smena, un brand rusesc cunoscut în perioada copilăriei mele. Acest Smena era foarte departe de a fi un aparat de fotografiat performant, dar puteam să lucrez cât de cât cu el. Acum folosesc mai multe aparate foto, în funcție de ceea ce fotografiez. În studio am două tipuri de camere cu o sumedenie de obiective, dar în vacanțe îmi place să călătoresc cu echipament puțin. Am mereu în călătorii un aparat point and shoot de mici dimensiuni, precum și un smartphone pe care îl folosesc destul de des. Acum folosesc P60 Pro, de la HUAWEI. Face aproape cât un DSLR, îmi place că are performanțe excelente.

Cum te-ai raportat la București odată cu trecerea anilor? S-a schimbat ceva în perspectiva ta asupra lui? Cum arată Bucureștiul prin lentilele P60 Pro?

Da, orașul se află într-o permanentă schimbare, atât în forma lui fizică (dispar și apar clădiri, capitala în sine se mărește și se dezvoltă), dar și din punct de vedere emoțional, social sau cultural. Bucureștiul de astăzi este foarte diferit de orașul copilăriei mele și cred că este firesc să fie așa. Sigur, această evoluție vine și cu bune și cu rele, dar în general vorbim de o evoluție pozitivă, pe care îmi place să o surprind atât macro, cât și prin lentilele zoom ultraluminoase, după caz, ale lui P60 Pro, în funcție de perspectivă.

Cine te urmărește și îți cunoaște munca știe că fotografia este pentru tine un mijloc complex de exprimare, de la fotografia de modă, la portrete și fotografia experimentală, îți place să explorezi zone diverse. Ai vreo preferată? Care este relația ta cu călătoritul și cu fotografia de travel?

Într-adevăr, încerc să acopăr mai multe aspecte ale fotografiei și în toate mă regăsesc. Evident, sunt recunoscut ca un fotograf de portret, dar eu experimentez mult mai multe domenii ale acestei arte. Călătoritul mi se pare una dintre cele mai bune metode de a-mi cheltui banii, îmi place să merg prin tot felul de locuri în care spectacolul vieții este fascinant și sunt încântat să documentez acest spectacol. Cu smartphone-ul e și foarte simplu. Compact, ușor, cu două camere, e mai mult decât facil.

Printr-o privire fugitivă asupra paginii tale de instagram ies în evidență foarte frumos fotografiile făcute cu drona în locații de vis din străinătate și din țară. Cum îți alegi următoarea destinație și dacă ai vreo locație preferată din ce ai vizitat până acum, care e?

Cele mai frumoase locuri sunt cele în care nu am fost încă. Îmi place să merg pe principiul acesta, în așa fel încât să nu repet prea des destinațiile. Evident că fac un mic research și aleg locuri despre care cred că sunt suficient de ‘fotogenice’. Îmi aduc aminte cu plăcere de foarte multe locuri din Italia, sau Spania. Am făcut fotografii foarte bune în Portugalia și știu că m-a fascinat Asia de foarte multe ori. Un alt loc perfect pentru fotografie a fost Marocul.

Tot pe instagram ai dezvoltat pe parcursul anilor seria As I found it, prin care surprinzi bucăți de viață care pe lângă majoritatea oamenilor trec neobservate. De la ce a pornit conceptul seriei și ce anume te face să te oprești pe stradă și să deschizi camera foto?

E tot un experiment din punctul meu de vedere. Așa cum știi, eu fac fotografie de portret, lucru care înseamnă că, în studio, controlez toate elementele constitutive ale unei fotografii. Eu pun lumina, eu aleg cadrul, eu ghidez modelul, etc. În seria asta ‘As I found it’, evident că nu controlez nimic, am doar performanța aceasta de a înțelege și decripta viața din imediata mea apropiere, plus șansa și rapiditatea de a surprinde momentele. Totul se înscrie în categoria asta de ‘street photography’ unde ținta e să documentezi spectacolul vieții, așa cum se întâmplă el, fără a influența lucrurile și fără a le guverna. Se pare că seria a fost foarte bine înțeleasă de către cei care mă urmăresc pe rețelele sociale, iar asta a fost un lucru care m-a făcut să continui. În plus, îmi place să merg pe străzi, așa, fără sens anume, iar lucrul acesta ajută acest gen de fotografie.

Care sunt locurile tale preferate din București? Cum s-au schimbat ele de-a lungul timpului și ce te atrage la ele?

Îmi plac aglomerațiile urbane, locuri în care există oameni, locuri pline de viață. În această direcție, merg des pe Calea Victoriei, pentru că mi se pare locul ideal pentru așa ceva, oferă foarte multe cadre fascinante. Îmi plac și zonele centrale ale orașului, unde o anumită forfotă este prezentă. Aceste locuri se schimbă în permanență. E foarte vizibil dacă compari nu ani cu ani, ci decenii cu decenii. Nu știu să îți spun exact cum s-au schimbat, unele în bine, altele în rău, dar de fapt nici nu contează asta, important e că există schimbare și că sunt zone care merită documentate. Oamenii mă atrag cel mai mult, oameni în contextul orașului, bineînțeles.

Care crezi că este modul ideal de a vizita un loc nou? Ești adeptul obiectivelor turistice sau plimbatului pe străduțe alese intuitiv? Îți place să fii spontan sau ești un turist organizat?

Îți dai seama că există o minimă organizare, dar organizarea asta presupune lungi drumuri spontane, în care să descopăr lucrurile în felul meu. Nu vreau să fiu ‘turist’, ci ‘călător’.

Momentul preferat al zilei pentru fotografiat în lumină naturală? Ce setări folosești pentru a capta toate subtilitățile unui subiect subexpus cu P60 Pro?

Aici nu există niciun secret, îmi place perioada apusului de soare. Umbrele lungi și lumina aceasta moale de apus, mi se par mie cele mai ofertante. Sigur, ar fi și momentul dimineții devreme, dar nu sunt chiar cel mai matinal din punctul acesta de vedere. Oricare ar fi, P60 Pro-ul meu surprinde subiectul indiferent de expunere, aici folosesc acele lentile ultraluminoase din cameră. În mai toate călătoriile, încerc să planific ziua în așa fel încât apusul să mă prindă într-un loc minunat, în care lumina e pusă în valoare. Nu știu să îți dau o rețetă în privința setărilor camerei, aici lucrurile diferă de la caz la caz. Atunci când alegeam să fotografiez cu un smartphone, îmi lipsea o diafragmă reglabilă a obiectivului, așa cum o întâlnești la lentilele profesionale, dar acum există P60 Pro de la HUAWEI care e primul smartphone cu funcția asta. Depinde de ce anume observ, care este subiectul meu și ce anume vreau să pun în evidență. În general merg pe principiul unei fotografii bine expuse unde să existe detalii atât în zonele de umbră, cât și în cele de maximă strălucire.

Care este partea ta preferată din a călători? Crezi că poți transpune mentalitatea de călător în viața de zi cu zi și să observi, astfel, lucrurile frumoase din jurul tău?

Așa cum îți spuneam mai sus, partea preferată e legată de drumurile lungi, pe jos, fără o țintă anume, pe străzile orașului în care călătoresc. Așa adun povești și fotografii frumoase. Tot ce am la mine e telefonul și restul se întâmplă de la sine.

Cum îți găsești inspirația pentru cadrul ideal și care este sfatul pe care i l-ai da unui fotograf la început de drum?

Cred că sfaturile mele nu sunt de natură fotografică, mi se pare că în ziua de azi există un acces facil la tehnică fotografică de calitate și lumină bună. Un fotograf e mai bun în comparație cu altul datorită unor lucruri mai degrabă filozofice. Sfatul meu în contextul acesta este cel legat de cultură, un fotograf bun în ziua de azi este de fapt un filozof bun, un artist care este în stare să decripteze viața, să o înțeleagă și să o documenteze. Cred că inspirația de aici vine, de la viața și de la modul în care este înțeleasă.”

Care este procesul de la inspirație la produsul final? Ce aplicații de editat fotografii din AppGallery folosești și care sunt lucrurile de care ții cont cel mai mult atunci când editezi o fotografie?

Cred eu că o fotografie se ‘realizează’ cu mult înaintea declanșării aparatului foto. Cred eu că acțiunea de a fotografia în sine, chiar și când este complexă, este una dintre cele mai simple etape ale fotografiei. Mult e până înțelegi ce vezi, până îți găsești fascinația și determinarea necesară pentru a trata un subiect. Evident că fotografia este și o îndeletnicire tehnică, e foarte importantă și tehnica fotografică. Întâi ai lucrurile care țin de pre-fotografie (sau pre-producție), adică documentarea pe care o faci pentru subiectul pe care îl alegi, apoi ai ședința foto în sine, unde alegi cele mai bune instrumente care se potrivesc cu tema ta (cu ce aparat foto lucrezi, cu ce lentile, lumini, alte elemente de cadru), iar la final ai post-fotografia (sau post-producția), toate lucrurile ce țin de laborator sau programe de editare. Absolut toate elementele trebuie să conveargă armonios spre mesajul pe care vrei să îl transmiți, asta ar fi situația ideală. Pe partea de postproducție, eu lucrez foarte des în Adobe Lightroom și dacă e cazul, în Adobe Photoshop, le am pe amândouă în AppGallery, deci nu trebuie să petrec prea mult timp mutând fotografiile dintr-un loc în altul. Aici mă refer, desigur, la cele făcute cu telefonul. În general încerc să evit alterări exagerate și mai ales nejustificate ale imaginii în postproducție, încerc să obțin maximum posibil la shooting. Mai de fiecare dată prefer lucruri reale și autentice, chiar și atunci când lucrez în studio.

Ai vreo fotografie cu locul tău preferat din București? Dacă da, o poți împărtăși cu noi?

Nu am un singur loc, ci foarte multe. Îmi plac locurile și momentele în care am reușit să surprind spectacolul vieții. Evident că e o aliniere de astre, un joc al șansei, performanța nu ține de un loc anume, ci de o sumedenie de ingrediente.

Ne poți spune următoarea destinație sau ne lași să te urmărim în suspans pe social media?

Cred că am în plan să ajung în Danemarca, e o călătorie pe care am tot amânat-o și pare că i-a venit momentul.

