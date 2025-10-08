Pe drumul acestei transformări l-a întâlnit pe dr. Teodor Blănaru, medic specialist în chirurgie generală, supraspecializat în chirurgia obezității, unul dintre numele de referință în chirurgia bariatrică din România. Cei doi s-au cunoscut, deloc întâmplător, la un grătar organizat de CRBL, o întâlnire între prieteni motocicliști care s-a transformat, peste timp, într-un pas decisiv spre sănătate.

„El e fratele meu mai mic… și totuși mai mare”

În stilul caracteristic, CRBL a însoțit fiecare moment al fratelui său cu umor, dar și cu grijă. A fost prezent la primul consult, a glumit cu medicul și cu echipa, dar a fost surprins și profund emoționat în ziua internării, când a așteptat pe holurile spitalului vestea că operația a decurs perfect.

„El e Dragoș, fratele meu mai mic, și totuși mai mare – după cum se vede”, a spus CRBL râzând, în timp ce Dragoș i-a răspuns: „Dacă slăbesc, ce glume mai ai?” – „Lasă, Doamne-ajută să nu mai am eu glume”, a venit replica artistului.

Dincolo de umor însă era un adevăr greu: Dragoș se confrunta cu obezitate de gradul II, iar fiecare zi devenea tot mai grea pentru el. Ca tehnician HVAC, meseria îl obligă să se strecoare prin spații înguste și să care greutăți. Surplusul de kilograme îl făcea să obosească repede și să simtă cum corpul îl trădează.

Analize de nota 10 și un plan personalizat: Gastric Sleeve cu bandeletă gastrică

După investigațiile complete, dr. Teodor Blănaru a stabilit că intervenția potrivită pentru Dragoș este Gastric Sleeve, asociată cu montarea unei bandelete gastrice, care previne reîngrășarea pe termen lung.

„Analizele lui Dragoș au fost de nota 10, ceea ce ne-a permis să abordăm intervenția în deplină siguranță. Gastric Sleeve este o operație eficientă și sigură, care reduce volumul stomacului și ajută pacientul să își recapete controlul asupra greutății. În cazul lui, am adăugat o bandeletă gastrică pentru a susține rezultatele pe termen lung”, a explicat medicul.

Operația a decurs conform planului, iar recuperarea a început fără complicații. „Scopul nostru nu este doar scăderea în greutate, ci și redobândirea libertății de mișcare și prevenirea problemelor cardiovasculare sau metabolice. Fiecare pacient are o poveste, iar Dragoș a avut curajul să o schimbe la timp”, a adăugat dr. Blănaru.

Un nou început

Pentru Dragoș, momentul acesta marchează începutul unei noi vieți. „Vreau să pot să mă joc cu fetița mea, să am energie, să nu mai obosesc după câteva trepte. Așteptările după această operație sunt să fiu sănătos și să am libertatea de mișcare”, a mărturisit el.

Decizia sa este o lecție de responsabilitate și curaj. Sprijinit de familie, de fratele său și de echipa medicală din care face parte dr. Teodor Blănaru, Dragoș a făcut pasul pe care mulți îl amână: acela de a-și recâștiga sănătatea și încrederea în sine.

„Primul pas este mereu cel mai greu. Dar odată făcut, fiecare zi aduce rezultate. Chirurgia bariatrică nu e despre estetică, ci despre viață, despre libertatea de a te mișca și de a te bucura de cei dragi”, a concluzionat medicul.

