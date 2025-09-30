În astfel de situații, istoricul vehiculului este cel mai bun prieten al cumpărătorului. El funcționează ca un buletin de identitate al mașinii, dezvăluind adevărul din spatele vopselei strălucitoare și al promisiunilor vânzătorului.

Mai mult decât o listă de reparații: Ce conține un raport de istoric?

Un raport de istoric complet oferă o imagine de ansamblu asupra vieții mașinii. Nu este doar o înșiruire de intrări în service, ci o colecție de date de bază care te ajută să înțelegi cum a fost folosit și întreținut vehiculul. 

Un astfel de document ar trebui să includă informații clare despre numărul de proprietari anteriori, înregistrări ale accidentelor (dacă au existat și cât de grave au fost), corespondența dintre kilometrajul real și cel afișat la bord, precum și dacă mașina a fost utilizată în regim de taxi, ride-sharing sau la școli de șoferi. De asemenea, poate semnala dacă vehiculul a fost raportat ca fiind furat sau dacă a suferit daune majore cum ar fi, de exemplu, inundații.

Kilometrajul dat înapoi: Cel mai frecvent și periculos semnal de alarmă

Probabil cea mai cunoscută problemă în piața auto second-hand este manipularea odometrului. Un kilometraj redus artificial nu doar că umflă prețul mașinii în mod nejustificat, dar reprezintă și un risc tehnic major. 

O mașină cu 250.000 de kilometri reali, dar care afișează 150.000, are piese cu un grad de uzură mult mai avansat. Componente esențiale, precum distribuția, ambreiajul sau filtrul de particule, ar putea ceda oricând, deoarece planul lor de mentenanță a fost depășit de mult. Astfel, ceea ce pare a fi o afacere bună la început se poate transforma rapid într-o gaură neagră pentru buget, cu reparații costisitoare și neprevăzute.

Cum poți verifica singur istoricul unei mașini?

Primul pas și cel mai la îndemână este solicitarea seriei de șasiu (VIN) a mașinii. Cu acest cod unic, format din 17 caractere, poți accesa diverse platforme online care generează rapoarte de istoric contra cost. Aceste servicii interoghează baze de date de la nivel european și pot oferi informații valoroase. 

Totuși, procesul poate fi complicat, mai ales când vehiculul provine din altă țară, cu baze de date diferite. Pentru a elimina complet riscurile și a beneficia de o verificare profesionistă, mulți se orientează către servicii dedicate de masini de lux la comanda, unde specialiștii se ocupă de întregul proces de verificare și selecție, garantând astfel o achiziție sigură și transparentă.

Alte „capcane” la care să fii atent

Verificarea digitală a istoricului trebuie întotdeauna completată de o inspecție fizică amănunțită. Fii atent la detalii care pot trăda un accident mascat. Verifică dacă există diferențe de nuanță a vopselei între elementele caroseriei, dacă spațiile dintre uși și aripi (lufturile) sunt inegale sau dacă există urme de sudură recentă în zonele esențiale, precum lonjeroanele. 

Uită-te la gradul de uzură al volanului, al schimbătorului de viteze și al pedalelor; dacă acestea par extrem de tocite, dar mașina are un rulaj mic afișat, este un semnal clar de alarmă. Nu în ultimul rând, o verificare într-un service autorizat înainte de a semna actele este o investiție mică pentru liniștea ta viitoare.

În final, achiziția unei mașini rulate nu trebuie să fie o loterie. Cu atenție la detalii și cu o verificare riguroasă a istoricului, poți face o alegere informată și te poți bucura de noua ta mașină fără griji. Timpul petrecut pentru documentare este cea mai bună asigurare împotriva problemelor și a costurilor neașteptate.

Foto: Freepik

