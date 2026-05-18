Cine sunt cei doi români, acuzați de atacarea unui jurnalist la Londra

Potrivit procurorului britanic, atacatorii – Nandito Badea, 21 de ani, și George Stana, 25 de ani – ar fi fost motivați financiar pentru a comite acest atac. Cei doi au fost arestați în România și extrădați în Marea Brianie în decembrie 2024.

În cadrul procesului a doi dintre cei trei bărbați acuzați de acest atac, procurorul Duncan Atkinson a declarat că incidentul nu a fost un simplu jaf sau o altercație spontană, ci „un act deliberat și planificat pentru a provoca răni grave țintei”.

Cei trei ar fi primit ordine de la o terță parte care acționa în numele regimului iranian.

Jurnalistul iranian era foarte critic față de regimul de la Teheran

Zeraati lucra pentru Iran International, un post de televiziune finanțat de Arabia Saudită, cunoscut pentru poziția sa critică față de regimul de la Teheran. În noiembrie 2022, în capitala Iranului au apărut afișe care prezentau imagini cu jurnaliști, inclusiv Zeraati, sub titlul „Căutat: viu sau mort”.

„Republica Islamică a Iranului folosește tot mai des grupuri criminale ca proxy-uri pentru a-și exercita violența asupra celor vizați”, a explicat Atkinson. El a subliniat că Zeraati era o țintă evidentă și vizibilă pentru represalii la adresa criticilor regimului iranian.

Atacatorii români l-au rănit pe jurnalist cu un cuțit

În ziua atacului, Badea și David Andrei ar fia costat jurnalistul în timp ce acesta se îndrepta spre mașina sa. Potrivit procurorului, Andrei l-a imobilizat, iar Badea l-a rănit cu un cuțit de trei ori în coapsă, după care au fugit cu o mașină condusă de Stana. Vehiculul și hainele au fost ulterior abandonate, iar cei trei au luat un taxi spre Aeroportul Heathrow, de unde au fugit la Geneva.

Iranul a negat orice implicare în incident, însă Atkinson a indicat că atacul ar fi fost precedat de o „monitorizare extinsă” a victimei. De altfel, în martie 2023, George Stana fusese deja arestat în grădina apartamentului lui Zeraati, fiind găsit în posesia unor mănuși de latex, foarfeci și o mască.

Procesul, care a început la Tribunalul Regal Woolwich din Londra, este de așteptat să dureze mai mult de două săptămâni. Reuters informează că inculpații Badea și Stana neagă acuzațiile de vătămare corporală gravă și vătămare corporală neintenționată.

