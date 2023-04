Publicitate Producători români de mobilă își expun colecțiile la Salone del Mobile Milano 2023 De Ringier Advertising,

România participă în perioada 18-23 aprilie 2023 la Salone del Mobile Milano, unul dintre cele mai importante evenimente din industria mobilei și a amenajărilor interioare, din Europa. Participarea României la evenimentul de la Milano este sponsorizată de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și organizată împreună cu Asociația Producătorilor de Mobilă din România (APMR). Într-un spațiu expozițional de 450 mp, 18 companii românești își expun colecțiile de mobilier și piese de design interior: Aesthetic Indesign, Carel Woodworks, Caro Jibou, Dis Prod, Ecomatrix, Ita Production, Lemn Prod Ex Com, M-Oliver Design, Montana Câmpeni, Newel Turning, Nordarin Prod Com, Plus Test, Pure Home Collections, Rivethel Guild, Simex, Solid Oak Expert, Spalli Collection și Szel Mob.