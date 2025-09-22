Înscrierile sunt deschise, iar toți jucătorii cu vârsta de peste 18 ani pot intra pe redbull.ro/tetris, până pe 31 octombrie, de pe telefonul mobil, pentru a-și demonstra măiestria, a urca în clasament și a-și revendica un loc în Finala Națională, programată pe 13 noiembrie 2025, la Club Apollo din București. Marele câștigător al finalei naționale va reprezenta România la Finala Globală Red Bull Tetris – trei zile spectaculoase la Dubai (11-13 decembrie 2025). Pe 13 decembrie, jocul final va fi redat live pe cer prin sincronizarea a peste 2000 de drone în interiorul impresionantului Dubai Frame, unde cei mai buni dintre cei mai buni, din peste 55 de țări, se vor lupta pentru titlul suprem al turneului. Va fi un moment unic în istoria gamingului, în care tradiția și tehnologia se întâlnesc într-un mod spectaculos.

Red Bull Tetris® caută cel mai bun jucător din România: înscrierile sunt deschise!
Tetris night, people having fun and playing Red Bull Tetris on their phones on July 23, 2025 in Albania. // SI202508040574 // Red Bull Tetris / RBMN / 2025 / Albania // Tilllate / Red Bull Content Pool

Despre competiție:

Red Bull Tetris® combină spiritul clasic al jocului Tetris cu mecanisme noi, menite să testeze rapiditatea, adaptabilitatea și creativitatea jucătorilor. Turneul este plin de adrenalină și introduce elemente inovatoare, precum inversarea gravitației, runde cu timp limitat, accelerații de viteză și power-up-uri speciale, care pun la încercare chiar și cei mai experimentați jucători.

Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”
Recomandări
Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Etapele turneului:

  • Calificări pe telefonul mobil – în prima fază a competiției, jucătorii își pot testa abilitățile de pe telefon și pot urca în topul național. Primii 8, cei care obțin cele mai bune punctaje, merg în Finala Națională.
  • Finala Națională (București) – cei mai bine clasați participanți în urma calificărilor se întâlnesc pe 13 noiembrie și joacă în format eliminatoriu 1 vs 1, până când cel mai bun rămas în concurs este desemnat câștigător și reprezentant al României în finala globală.
  • Finala Globală (Dubai) – câștigătorii finalelor naționale se vor pregăti pentru confruntarea supremă. Finala mondială se desfășoară pe parcursul a trei zile memorabile, între deșert și oraș, combinând experiențe imersive, spectacole de muzică și invitați speciali. În perioada premergătoare finalei, concurenții participă la o rundă de stabilire a clasamentului, care le va determina poziția în Finala Globală. Pe 13 decembrie, jocul final va avea loc live, pe cer, realizat cu peste 2000 de drone sincronizate, oferind un spectacol vizual unic.
Red Bull Tetris® caută cel mai bun jucător din România: înscrierile sunt deschise!
Participants / Red Bull Tettris during the Sunset Sport festival in Zadar, Croatia on June 06 2025. // Marjan Radovic / Usage for editorial use // SI202506070068 // Red Bull Tetris / RBMN / 2025 / Croatia // Marjan Radovic / Red Bull Content Pool

Ce aduce nou Red Bull Tetris®

Nu este doar un joc de Tetris clasic. Turneul introduce un mecanism spectaculos:

  • Gravity flips – gravitația se inversează, schimbând complet jocul;
  • Runde cronometrate – presiunea timpului cere reflexe rapide;
  • Speed boosts – căderea pieselor se accelerează brusc;
  • Power-ups – efecte speciale care pot schimba dinamica jocului în doar câteva secunde;

„Anunțarea datelor Finalelor Naționale marchează un moment emoționant în călătoria Red Bull Tetris, deoarece ne apropie cu un pas mai mult de scena finalei globale”, a declarat Maya Rogers, CEO și președinta Tetris. „Tetris nu are nevoie de cuvinte; timp de 40 de ani a conectat oameni din diferite țări, culturi și generații. Să vezi jucători care concurează la nivel local pentru șansa de a-și reprezenta țara pe o scenă globală reflectă perfect acest spirit. Iar cu drumul care duce până la Dubai, pentru o finală unică desfășurată pe cer, simțim că ducem Tetris într-un loc complet nou.” 

Despre Tetris

Brandul Tetris® este unul dintre cele mai importante și distincte branduri și francize de jocuri video din lume. Creat în 1984, brandul continuă să fie iubit la nivel global de oameni de toate vârstele și din toate culturile. În fiecare an, miliarde de jocuri Tetris sunt jucate online, iar peste 520 de milioane de jocuri au fost vândute la nivel mondial.

Sursa foto: Red Bull România 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Unica.ro
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Elle.ro
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
gsp
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
GSP.RO
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
GSP.RO
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
Parteneri
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Libertateapentrufemei.ro
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Avantaje.ro
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Alexia Eram nu își mai ascunde iubitul. Ce imagini a publicat chiar de ziua lui Tonghi. Fanii au fost surprinși
Tvmania.ro
Alexia Eram nu își mai ascunde iubitul. Ce imagini a publicat chiar de ziua lui Tonghi. Fanii au fost surprinși

Alte știri

Guvernul Bolojan este optimist înaintea deciziei CCR privind pensiile magistraților: „Avem în vedere repere de constituționalitate”
Știri România 17:48
Guvernul Bolojan este optimist înaintea deciziei CCR privind pensiile magistraților: „Avem în vedere repere de constituționalitate”
Posibil incident de securitate pe site-ul Guvernului, gov.ro. Informații despre parlamentari, partide și ministere ar putea fi compromise. Ce spun DNSC și STS
Știri România 16:30
Posibil incident de securitate pe site-ul Guvernului, gov.ro. Informații despre parlamentari, partide și ministere ar putea fi compromise. Ce spun DNSC și STS
Parteneri
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Adevarul.ro
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Schema Oana Cuzino. Câștiguri de 25.000 de lei pe oră pentru escrocii care păcăleau pensionari. Cum funcționa rețeaua
Fanatik.ro
Schema Oana Cuzino. Câștiguri de 25.000 de lei pe oră pentru escrocii care păcăleau pensionari. Cum funcționa rețeaua
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Alex, fiul Elei Crăciun, și-a transformat hobbyul într-o ocupație serioasă. „Crește oi. Este la Sinaia acum, are de cosit”
Stiri Mondene 17:30
Alex, fiul Elei Crăciun, și-a transformat hobbyul într-o ocupație serioasă. „Crește oi. Este la Sinaia acum, are de cosit”
Dan Alexa, adevărul despre „Asia Express” 2025. Ce se întâmplă în show-ul de la Antena 1: „Despre asta e vorba”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:13
Dan Alexa, adevărul despre „Asia Express” 2025. Ce se întâmplă în show-ul de la Antena 1: „Despre asta e vorba”
Parteneri
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Elle.ro
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Viva.ro
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Parteneri
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
TVMania.ro
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite 
ObservatorNews.ro
Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite 
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Parteneri
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Moldova și Austria » Surpriză mare: convocare în premieră
GSP.ro
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Moldova și Austria » Surpriză mare: convocare în premieră
Parteneri
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către aproximativ jumătate din beneficiarii verificați. Câți români au mers la poștă pentru depunerea cererii
Mediafax.ro
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către aproximativ jumătate din beneficiarii verificați. Câți români au mers la poștă pentru depunerea cererii
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Un bărbat din Suceava a murit după o banală durere de burtă! Ionuț era tatăl a trei copii și o simplă greșeală i-a adus sfârșitul
KanalD.ro
Un bărbat din Suceava a murit după o banală durere de burtă! Ionuț era tatăl a trei copii și o simplă greșeală i-a adus sfârșitul

Politic

PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament”
Politică 12:27
PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament”
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Exclusiv
Politică 12:19
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Parteneri
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Spotmedia.ro
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Fanatik.ro
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
Spotmedia.ro
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea