Red Bull Tetris® caută cel mai bun jucător din România: înscrierile sunt deschise!

Înscrierile sunt deschise, iar toți jucătorii cu vârsta de peste 18 ani pot intra pe redbull.ro/tetris, până pe 31 octombrie, de pe telefonul mobil, pentru a-și demonstra măiestria, a urca în clasament și a-și revendica un loc în Finala Națională, programată pe 13 noiembrie 2025, la Club Apollo din București. Marele câștigător al finalei naționale va reprezenta România la Finala Globală Red Bull Tetris – trei zile spectaculoase la Dubai (11-13 decembrie 2025). Pe 13 decembrie, jocul final va fi redat live pe cer prin sincronizarea a peste 2000 de drone în interiorul impresionantului Dubai Frame, unde cei mai buni dintre cei mai buni, din peste 55 de țări, se vor lupta pentru titlul suprem al turneului. Va fi un moment unic în istoria gamingului, în care tradiția și tehnologia se întâlnesc într-un mod spectaculos.

Despre competiție:

Red Bull Tetris® combină spiritul clasic al jocului Tetris cu mecanisme noi, menite să testeze rapiditatea, adaptabilitatea și creativitatea jucătorilor. Turneul este plin de adrenalină și introduce elemente inovatoare, precum inversarea gravitației, runde cu timp limitat, accelerații de viteză și power-up-uri speciale, care pun la încercare chiar și cei mai experimentați jucători.

Etapele turneului:

Calificări pe telefonul mobil – în prima fază a competiției, jucătorii își pot testa abilitățile de pe telefon și pot urca în topul național. Primii 8, cei care obțin cele mai bune punctaje, merg în Finala Națională.

– în prima fază a competiției, jucătorii își pot testa abilitățile de pe telefon și pot urca în topul național. Primii 8, cei care obțin cele mai bune punctaje, merg în Finala Națională. Finala Națională (București) – cei mai bine clasați participanți în urma calificărilor se întâlnesc pe 13 noiembrie și joacă în format eliminatoriu 1 vs 1, până când cel mai bun rămas în concurs este desemnat câștigător și reprezentant al României în finala globală.

– cei mai bine clasați participanți în urma calificărilor se întâlnesc pe 13 noiembrie și joacă în format eliminatoriu 1 vs 1, până când cel mai bun rămas în concurs este desemnat câștigător și reprezentant al României în finala globală. Finala Globală (Dubai) – câștigătorii finalelor naționale se vor pregăti pentru confruntarea supremă. Finala mondială se desfășoară pe parcursul a trei zile memorabile, între deșert și oraș, combinând experiențe imersive, spectacole de muzică și invitați speciali. În perioada premergătoare finalei, concurenții participă la o rundă de stabilire a clasamentului, care le va determina poziția în Finala Globală. Pe 13 decembrie, jocul final va avea loc live, pe cer, realizat cu peste 2000 de drone sincronizate, oferind un spectacol vizual unic.

Ce aduce nou Red Bull Tetris®

Nu este doar un joc de Tetris clasic. Turneul introduce un mecanism spectaculos:

Gravity flips – gravitația se inversează, schimbând complet jocul;

– gravitația se inversează, schimbând complet jocul; Runde cronometrate – presiunea timpului cere reflexe rapide;

– presiunea timpului cere reflexe rapide; Speed boosts – căderea pieselor se accelerează brusc;

– căderea pieselor se accelerează brusc; Power-ups – efecte speciale care pot schimba dinamica jocului în doar câteva secunde;

„Anunțarea datelor Finalelor Naționale marchează un moment emoționant în călătoria Red Bull Tetris, deoarece ne apropie cu un pas mai mult de scena finalei globale”, a declarat Maya Rogers, CEO și președinta Tetris. „Tetris nu are nevoie de cuvinte; timp de 40 de ani a conectat oameni din diferite țări, culturi și generații. Să vezi jucători care concurează la nivel local pentru șansa de a-și reprezenta țara pe o scenă globală reflectă perfect acest spirit. Iar cu drumul care duce până la Dubai, pentru o finală unică desfășurată pe cer, simțim că ducem Tetris într-un loc complet nou.”

Despre Tetris

Brandul Tetris® este unul dintre cele mai importante și distincte branduri și francize de jocuri video din lume. Creat în 1984, brandul continuă să fie iubit la nivel global de oameni de toate vârstele și din toate culturile. În fiecare an, miliarde de jocuri Tetris sunt jucate online, iar peste 520 de milioane de jocuri au fost vândute la nivel mondial.

