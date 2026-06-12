În România, cererea pentru astfel de echipamente este în creștere, iar producătorii europeni consacrați, precum FLIEGL sau D‑TEC, oferă modele adaptate nevoilor actuale ale pieței. Printre distribuitorii care aduc aceste soluții în țară se numără și EVO Trailers, companie cu experiență în importul și distribuția de remorci și semiremorci noi, recunoscută pentru colaborarea cu producători de top din Europa.

Ce este o remorcă trailer și la ce se folosește

O remorcă trailer este un vehicul tractat, proiectat pentru transportul utilajelor grele, al echipamentelor industriale sau al încărcăturilor supradimensionate. Spre deosebire de remorcile obișnuite, modelele trailer sunt construite cu o platformă joasă, rampe de acces și o structură ranforsată, astfel încât să permită încărcarea și transportul în siguranță a utilajelor precum excavatoare, buldozere, compactoare, macarale mici sau elemente industriale masive.

Remorcile trailer sunt folosite în special în:

construcții

agricultură

industrie

transport agabaritic

logistică pentru utilaje

Versatilitatea lor vine din faptul că pot fi configurate în funcție de necesități: cu două, trei sau mai multe axe, cu rampe manuale sau hidraulice, cu platforme fixe sau extensibile și cu sisteme de direcție adaptate terenurilor dificile.

Remorca trailer FLIEGL – soluții pentru încărcături grele

FLIEGL este unul dintre cei mai apreciați producători europeni de remorci și semiremorci, cunoscut pentru robustețea și durabilitatea produselor sale. Modelele din gama trailer sunt proiectate pentru transportul utilajelor grele și al încărcăturilor voluminoase, fiind construite pe o structură solidă, cu platforme joase și rampe rezistente.

Remorca trailer 2 axe ZTS 200 FLIEGL

Modelul ZTS 200 este o soluție compactă, potrivită pentru transportul utilajelor de dimensiuni medii. Este disponibil cu suspensie mecanică sau pneumatică și poate fi echipat cu rampe manuale sau hidraulice, în funcție de preferințele utilizatorului. Platforma este realizată din lemn de 70 mm grosime, ceea ce oferă aderență și stabilitate în timpul încărcării.

Remorca dispune de extensii laterale pentru transportul utilajelor mai late, iar inelele de ancorare de 5 sau 10 tone permit fixarea sigură a încărcăturii. Direcția poate fi mecanică sau hidraulică, ceea ce o face ușor de manevrat chiar și în spații înguste.

Remorca trailer 3 axe DTS 300 FLIEGL

Pentru sarcini mai mari, modelul DTS 300 oferă o capacitate ridicată și o platformă generoasă. Este potrivit pentru transportul utilajelor grele, elementelor industriale sau componentelor din beton. Rampele pot fi configurate în multiple variante – dintr-o bucată sau două, lungi sau scurte, din lemn sau metal, drepte sau cu pantă – iar opțional pot fi hidraulice, cu coborâre și deplasare laterală.

Platforma joasă, structura ranforsată și posibilitatea de personalizare fac din acest model o soluție versatilă pentru transportatorii care au nevoie de flexibilitate și siguranță.

EVO Trailers – importator și distribuitor de remorci și semiremorci noi

Compania EVO Trailers activează pe piața din România din 2009, iar din 2017 s-a specializat în importul și distribuția de remorci și semiremorci noi. Firma reprezintă oficial producători europeni precum D‑TEC, FLIEGL și GRAS, oferind soluții pentru transportul containerelor, utilajelor, materialelor vrac sau încărcăturilor speciale.

Pe lângă gama variată de produse, EVO Trailers pune accent pe consultanță și pe adaptarea soluțiilor la nevoile fiecărui client. Compania oferă suport în alegerea configurației potrivite, înțelegând diferențele dintre aplicațiile de transport și cerințele tehnice ale fiecărui tip de utilaj.

Gama de remorci trailer disponibilă în România

Pentru transportatorii care caută soluții specializate, EVO Trailers pune la dispoziție o gamă completă de remorci pentru trailer cu 2 sau mai multe axe, potrivite pentru aplicații diverse. Modelele pot fi configurate în funcție de sarcina utilă, lungimea platformei, tipul rampelor sau sistemul de direcție, astfel încât să răspundă cerințelor din construcții, agricultură sau transport industrial.

Remorcile trailer sunt proiectate pentru a oferi stabilitate în timpul încărcării, o distribuție corectă a greutății și o manevrabilitate ridicată, chiar și în zonele cu acces dificil. Materialele folosite – oțel de înaltă rezistență, lemn gros pentru platformă, sisteme hidraulice robuste – contribuie la durabilitatea echipamentului și la reducerea costurilor de întreținere.

Remorca trailer este o soluție esențială pentru transportul utilajelor grele și al încărcăturilor voluminoase, iar producătorii europeni precum FLIEGL oferă modele adaptate nevoilor actuale ale pieței. Prin colaborarea cu producători consacrați și prin gama variată de echipamente disponibile, EVO Trailers pune la dispoziția transportatorilor din România soluții moderne, sigure și eficiente pentru activitățile lor zilnice.

Dacă ai nevoie de o remorcă trailer pentru utilaje, construcții sau transport industrial, modelele disponibile prin EVO Trailers reprezintă o opțiune solidă, construită pentru performanță și durabilitate.

Foto: EVO Trailers

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