Revelion în Lisabona: Magia unui început de an în capitala luminii atlantice

27 decembrie – startul unei aventuri urbane cu parfum de sărbătoare

Circuitul are plecare în 27 decembrie, perfect cronometrat pentru a descoperi orașul în toată splendoarea sărbătorilor, fără aglomerația tipică din Ajun sau în prima zi de An Nou. Cele 6 nopți de cazare în Lisabona, într-un hotel de 3* sau 4* situat central, îți oferă acces ușor către cele mai frumoase cartiere ale orașului: Alfama, Baixa, Bairro Alto sau Belém – locuri în care istoria și viața locală pulsează la fiecare pas.

Mic dejunul inclus îți permite să-ți începi fiecare zi cu energie, înainte de a porni în explorarea orașului. Iar faptul că asistența turistică este asigurată pe tot parcursul îți oferă liniștea de a te bucura pe deplin de experiență, fără griji.

Zbor confortabil, transferuri incluse, tur panoramic în prima zi

Vacanța începe cu un zbor operat de compania Lufthansa, pe ruta București – Lisabona (via Frankfurt), iar la sosire vei fi preluat de autocarul care te va conduce direct la hotel. Totul este organizat pentru ca tu să nu îți faci griji pentru nimic.

În prima zi plină în Lisabona, te vei bucura de un tur panoramic al orașului, un bun prilej să descoperi frumusețea arhitecturii portugheze, să fotografiezi celebrele tramvaie galbene și să te îndrăgostești de peisajele cu vedere spre râul Tejo.

Lisabona. Foto: Unsplash

Revelion cu gust de fado, pasteis de nata și vin verde

Seara dintre ani este momentul culminant al călătoriei. Lisabona strălucește în lumina focurilor de artificii, iar atmosfera boemă se transformă într-un adevărat spectacol urban. Te poți bucura de un revelion tradițional portughez, cu muzică live, mâncăruri locale și vinuri aromate, într-un oraș care știe să celebreze viața.

Pentru o experiență autentică, îți recomandăm să explorezi restaurantele cu muzică fado live sau să urci la unul dintre miradouros (puncte panoramice) pentru a admira artificiile reflectate în apele fluviului.

Reducere Last Minute

Și pentru că o vacanță perfectă este și una bine planificată financiar, Europa Travel vine cu o reducere Last Minute pentru această ofertă, valabilă în limita locurilor disponibile. Dacă simți că Lisabona este locul unde vrei să-ți petreci Revelionul, acum este momentul să faci pasul!

Informații și rezervări

Pentru rezervări rapide sau întrebări suplimentare, scrie-ne direct pe WhatsApp la 0723 153 702. Iar dacă vrei să vezi întreaga gamă de oferte, accesează cu încredere site-ul nostru oficial europatravel.ro.

Anul acesta, alege să sărbătorești începutul de an într-un mod cu totul special. Lisabona te așteaptă cu lumini, fado, istorie și bucurie. Tu ești pregătit să spui „La mulți ani” pe malul Atlanticului?

Foto: Unsplash

