Robot mop cu aspirare - Inovație în curățarea pardoselilor

Unul dintre modele este cel de la HOBOT- LEGEE 7, al cărui sistem de curățare imită curățarea manuală, invenție chiar brevetată și medalie de argint ADESIGN. Atunci când curățăm podeaua, frecăm cu mișcări înainte-înapoi pentru o curățare de calitate. La fel, și aspiratorul robot LEGEE 7 aspiră, șterge uscat praful fin rămas, pulverizeavă apă pentru a înmuia petele, apoi cu cea de a doua lavetă din spate finalizează ștegerea umedă. Vreau să pun accept pe această ștergere, care este o frecare rezulată datorită unui mecanism de mișcări înainte-înapoi și cu o fortă de apăsare de 1800g , exact cum facem noi. De ce să achiziționezi și robot pentru aspirare și robot mop, când le poți avea pe amândouă într-unul singur. Îți este mai mare dragul să umbli descălțat, cum e spune.

Recomandări Fostul ambasador al Germaniei în Rusia, pentru publicul român: „Un KGB-ist va gândi întotdeauna în termeni de conspirație. Putin vrea să ne țină în capcana fricii”

O particularitate confortabilă este aceia, că atât recipientul colector, cât și cel de apă sunt integrate în acest robot aspirator, nu e nevoie să schimbi, între ele, să atașezi sau să aștepti întâi să aspire apoi să îi atașezi mopul.

Și cum cei de la HOBOT vin întotdeauna cu noutăți și brevete, aplicația este una dinamică și cu diferite funcții: conectare la 5GHz /2.4 GHz Wifi, Hotspot, mermorare până la 5 hărți, împărțire pe camere, zone interzise/bariere virtuale, programare, cronologie și mod de curățare pentru fiecare cameră, alerte vocale și înregistrarea lor, asistent vocal Siri și Ok Google, cum și regimul DND (Nu deranja).

Cel de-al doilea aspirator robot este cel de la Tecbot M1, care are în loc de lavetă mop, are o rolă mop care se rotește pentru o curățare profundă, iar acestă rolă regulat se auto-clătește pentru a îndepărta murdăria de pe ea, astfel încât să fie curată pe tot parcursul curățării. La fel ca si aspiratorul robot LEGEE 7, Tecbot M1 are toate rezervoarele integrate, cât și recipientul colector. Sistemul de curățare al lui Tecbot M1 este aspirare 4000 Pa și măturare cu peria centrală, apoi curățarea umedă cu rola mop care freacă podeaua prin rotirea ei. Acest robot aspirator poate fi folosit și pe covoare, datorită abilității de ridicare a mopului pentru a preveni udarea lui.

Recomandări Cazul românului care s-a sinucis într-un penitenciar din Olanda. Autoritățile olandeze resping orice acuzaţii: „NU a mai existat nicio altă tentativă”

Aplicația Tecbot Home a aspiratorului robot Tecbot M1 vine cu un management și o personalizare avansată a hărților și vă permite să comutați cu ușurință între mai multe moduri de curățare și setări de suprafață. Își amintește automat până la 5 hărți (etaje) diferite pentru a asigura o navigare eficientă pe toate etajele casei tale. Pentru fiecare cameră se poate alege de câte ori să curețe, zone interzise/bariere virtuale, asistent vocal Alexa/ Google Assistant.

Amândouă aspiratoare robot au navigare cu laser SLAM, care face orientarea ușoară și recunoașterea poziției.

Dacă v-am stârnit curiozitatea despre aceste 2 modele de robot aspirator cu mop, pentru detalii și achiziții le puteți găsi la

www.dedal-robot.ro

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Ce a pățit o celebră prezentatoare TV din România. „Redactorul-șef mi-a zis: «Îmi pare rău de tine că ești profi, dar nu ești sexy»”

Playtech.ro Un bărbat important din viaţa Simonei Halep ARUNCĂ BOMBA despre dopaj! A povestit ce făcea sportiva, de fapt

Viva.ro O recunoști? Acum este una dintre cele mai controversate femei din România

Observatornews.ro Anchetă la Spitalul Sf. Spiridon din Iași, după ce o doctoriță și-ar fi internat părinții ani la rând, s-ar fi folosit de colegi ca să fie supravegheați și îngrijiți permanent

Știrileprotv.ro Vecinul României care, oficial, nu oferă arme Ucrainei, dar în realitate e furnizor principal

FANATIK.RO Satul din România care nu mai are niciun locuitor. De jumătate de secol este abandonat

Orangesport.ro Variantă uluitoare pentru FCSB. Propunerea venită la scurt timp după interviul lui Dică: ”Regulamentar poate să se întoarcă” | EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 1 noiembrie 2022. Leii trebuie să se ocupe de treburile lor cât se poate de bine și să evite pierderea timpului