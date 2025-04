România aduce inovație, tradiție și eleganță la Salone del Mobile.Milano 2025

Pavilionul Național, sub brandul Romanian Furniture – Together for Future, reunește 19 companii de top, care își prezintă cele mai recente colecții de mobilier de design, creat cu atenție specială la estetică, funcționalitate, inovație și stil, în cadrul Standului L35 M48 din Hall 3: Arbore by Carel Woodworks, Voicu by Nord Arin, Bradul Maneciu, Montana Campeni, Szel-Mob, Solid Wood Expert, Mobila Dalin, Simone Albani, WR Inspired, by Durieux, Askia Furniture, Erisse, Italydea Milano, Transilvania Forest Production, Urban Woods, Visa, Art Georgies, ART Granit și Sophia Home Decoration.

Participarea este susținută de Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior, în colaborare cu Asociația Producătorilor de Mobilă din România (APMR), reprezentând un demers strategic de consolidare a prezenței României pe piețele internaționale de profil.

Brandurile românești prezente la Salone del Mobile.Milano 2025 aduc în prim-plan un portofoliu amplu și rafinat de produse, în care se regăsesc piese de design, mobilier din lemn masiv, dar și tapițat, elemente decorative personalizate, precum și obiecte cu design modular sau mobilier multifuncțional inovator.

Versatilitatea, atenția pentru detalii, finisajele lucrate manual și utilizarea unor materiale naturale de înaltă calitate – precum lemnul de stejar și fag, piatra, sticla sau țesăturile imprimate – consolidează imaginea unui sector matur, dinamic și perfect ancorat în tendințele internaționale de design interior.

Industria românească de mobilă se remarcă drept una dintre cele mai dinamice și competitive din Europa de Est, cu peste 90% din producție destinată piețelor internaționale. Mobilierul realizat în România valorifică în mod special lemnul masiv – în principal fagul și stejarul – specii recunoscute pentru rezistență, eleganță și adaptabilitate. Producătorii români investesc constant în tehnologii sustenabile, folosesc materiale reciclabile și integrează soluții digitale moderne în procesul de fabricație.

Ediția din acest an a târgului Salone del Mobile.Milano se anunță deosebit de bogată în conținut și perspective. Evenimentul va aduce în prim-plan cele mai recente colecții, concepte creative și inovații propuse de companii de top din industria designului, într-un cadru care încurajează dialogul despre sustenabilitate și viitorul locuirii.

Prin prezența la Salone del Mobile.Milano 2025, designul românesc își reconfirmă prezența internațională, demonstrând că valorile autentice, inovația și calitatea pot construi un brand puternic și relevant pe scena globală a mobilierului.

