Steliana vorbește domol și apasă pe cuvinte, ca și cum ar vrea să rămâi cu ceva din ceea ce îți spune. Are o frazare un pic pedantă, semnul distinctiv al educației unor alte vremuri. Anii copilăriei i-au fost pecetluiți de cel de-al doilea război mondial, iar mai apoi a învățat că „viața e frumoasă doar dacă o trăiești frumos, cu demnitate și responsabilitate.” Cuvinte mari și grele, puțin înțelese astăzi de cei tineri. La 84 de ani, Steliana recunoaște, smerit, că a căutat dintotdeauna, armonia și echilibrul. I-a displăcut profund tot ce este exagerat. „Și când am plecat de acasă am avut în gând să-mi fac o familie frumoasă, fără să-mi negliez pregătirea mea profesională. Am avut suișuri și coborâșuri, ca toată lumea, dar n-am renunțat! De exemplu, am urmat Politehnica după 20 ani de la terminarea liceului. Și deși anii mei de adolescentă au fost grei, la 16 ani am luat bacalaureatul și aveam grijă de cele 4 surori mai mici, pentru că mama mea era în imposibilitate de muncă, era între viață și moarte, iar eu am continuat să învăț și nu am renunțat nicio secundă în a reuși să devin omul care îmi doream să fiu.”

Vorbește despre viață cu siguranța omului care pare că știe mai mult decât lasă să se vadă. Evident, alegerile pe care le luăm pe drumul destinului ne pecetluiesc fericirea și mulțumirea de sine. „Înțelepciunea este o necesitate permanentă și trebuie folosită în orice faptă și pusă în orice gând. Și cu cât învățăm mai mult cu atât creștem la suflet și la minte… Eu de circa 3 ani particip la aceste cursuri de perfecționare și nu renunț la această activitate pentru că mă ajută și îmi dă respect de sine. Sunt mândră de ceea ce fac!” spune Steliana și apoi începe să explice una din ultimele lucrări de proiectare pe care le-a făcut, complexul „Sport XXI”, amplasat în parcul Iulius Hațieganul din Cluj. Știe că noile tehnologii au un cuvânt greu de spus în profesia ei, dar se bucură pentru cei care au șansa de a lucra astăzi cu alte pârghii, decât pe vremea ei. „Mi-a plăcut mult să mă perfecționez și am continuat pregătirea profesională chiar și când copiii s-au făcut mari și se spune că pentru femei e vremea relaxării. Nu și pentru mine.”

Am întrebat-o pe Steliana ce-i place să facă, acum la 84 de ani. Răspunsul? „Să plec în drumeții în mijlocul naturii, să citesc și să socializez. Să fac schimb de păreri și opinii, să aflu lucruri noi.”

