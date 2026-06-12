Majid Mousavi a lansat o amenințare severă la adresa stabilității regionale, avertizând că orice destabilizare a Strâmtorii Ormuz va avea consecințe devastatoare; „Veți face ca sfânta Strâmtoare Ormuz să devină nesigură? Vom transforma întreaga regiune în iad pentru voi”.

Comandantul a subliniat că avertismentul său reprezintă o reacție directă la recentele atacuri aeriene efectuate de Statele Unite în regiune.

Mousavi a adăugat că Iranul este pregătit să acționeze decisiv dacă astfel de acțiuni ostile vor continua.

Afirmațiile lui Mousavi vin după ce Khatam al-Anbiya, comandamentul central al armatei iraniene, a anunțat că Strâmtoarea Ormuz va fi închisă complet pentru toate navele, iar orice încercare de traversare va fi considerată o țintă.

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului, rămâne un punct strategic și frecvent disputat la nivel internațional. Cu toate acestea, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a negat că strâmtoarea ar fi fost închisă.

Într-o postare pe X (fostul Twitter), reprezentanții CENTCOM au afirmat că „navele comerciale continuă să tranziteze liber prin strâmtoare”. Iranul a contestat ulterior această declarație.

În noaptea de miercuri, CENTCOM a anunțat că a efectuat atacuri aeriene de „autoapărare” împotriva mai multor ținte din Iran, în urma ordinelor președintelui SUA, Donald Trump.

Țintele au inclus capabilități de supraveghere militară, sisteme de comunicații și site-uri de apărare aeriană, despre care armata americană a declarat că reprezentau o amenințare pentru forțele SUA din regiune și pentru navele comerciale care tranzitau Strâmtoarea Ormuz.

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