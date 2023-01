„Studiul a fost realizat pe un eșantion de 90.000 de candidați și angajați din 160 de țări, iar răspunsurile lor oglindesc fidel ceea ce am resimțit și noi pe parcursul întregului an 2022, dar și de la începutul lui 2023 încoace. Respectiv faptul că traversăm poate cea mai bună perioadă în care poți să îți schimbi jobul și în care poți să alegi o variantă care ți se potrivește cu adevărat. Asta în contextul în care 39% dintre participanții la studiu au declarat că primesc lunar cel puțin o invitație la un interviu de angajare, iar 74% spun că sunt abordați de câteva ori pe an de recrutori”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.