Telefonul a devenit instrumentul prin care surprindem, păstrăm și împărtășim cele mai importante momente din viața de zi cu zi. Totuși, un studiu realizat de HONOR împreună cu agenția Cult Market Research arată că tehnologia nu reușește întotdeauna să țină pasul cu ritmul real al utilizatorilor: 67% dintre români spun că au ratat momente importante din cauza limitărilor telefonului, iar 1 din 3 declară că aceste situații le provoacă frustrare.

Momentul ratat a devenit o frustrare comună

Potrivit studiului, peste un sfert dintre români (27%) spun că ratează fotografii pentru că nu reușesc să reacționeze suficient de repede, iar alți 16% pierd momentul fie din cauza imaginilor neclare, fie pentru că încearcă prea mult să obțină „fotografia perfectă”. Diferențele reflectă și comportamente distincte de utilizare: femeile sunt mai influențate de dorința de a surprinde cadrul ideal, în timp ce bărbații indică mai frecvent limitări tehnice. Tinerii spun, în schimb, că pierd momentul pur și simplu pentru că nu sunt pregătiți la timp.

Frustrarea generată de aceste situații este semnificativă, 35% dintre români declară că se simt frustrați sau foarte frustrați atunci când ratează un moment din cauza telefonului.

Topul celor mai greu de surprins momente

Cele mai dificile cadre conform topului sunt peisajele surprinse din mișcare (43%), copiii aflați în mișcare (38%), animalele de companie și scenele dinamice, precum concertele sau activitățile de companie.

Studiul arată că relația românilor cu telefonul este marcată nu doar de utilizare intensă, ci și de un nivel ridicat de anxietate. Aproximativ 8 din 10 români au avut cel puțin un accident cu telefonul în ultimii doi ani, cel mai frecvent incident fiind scăparea acestuia.

În același timp, pentru 67% dintre respondenți, stricarea telefonului reprezintă o sursă importantă de stres. Pentru mulți utilizatori, pierderea datelor personale este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine, semn că telefonul a devenit un instrument esențial atât în viața personală, cât și în cea profesională.

Anxietatea bateriei a devenit parte din rutina zilnică

Nivelul bateriei este verificat constant de utilizatori și a devenit pentru mulți, un indicator al controlului asupra întregii zile. Potrivit studiului, 57% dintre români își verifică bateria de mai multe ori pe zi pentru a evita să rămână fără telefon în momente importante.

Stresul apare mai devreme decât ne-am aștepta: 35% dintre utilizatori spun că devin îngrijorați când bateria scade sub 30%, 34% resimt stres sub pragul de 20%, iar 27% își schimbă comportamentul de utilizare abia atunci când bateria ajunge sub 10%. În acest context, 61% dintre români consideră că un telefon care se încarcă complet în doar 15–20 de minute le-ar reduce semnificativ stresul zilnic, oferindu-le mai multă flexibilitate și siguranță în utilizare.

AI-ul începe să fie perceput ca o necesitate

Pe măsură ce utilizarea telefonului devine mai complexă, funcțiile AI sunt percepute din ce în ce mai mult ca instrumente utile în viața de zi cu zi, nu doar ca funcții opționale. 60% dintre români consideră capabilitățile AI foarte utile sau extrem de utile, în special pentru economisirea timpului și simplificarea sarcinilor zilnice.

Aceste funcții sunt apreciate în mod deosebit de femei și de utilizatorii cu vârste între 35 și 50 de ani, care caută soluții rapide și intuitive pentru organizare, productivitate și creare de conținut.

De la frustrare la o experiență mai intuitivă cu seria HONOR 600

În acest context, noua serie HONOR 600 și HONOR 600 Pro este construită în jurul acestor nevoi reale ale utilizatorilor, punând accent pe rapiditate, autonomie și experiențe foto susținute de AI. Capabilitățile avansate ale camerei permit surprinderea rapidă a momentelor spontane și reduc semnificativ riscul imaginilor neclare sau ratate, chiar și în condiții dificile de lumină sau mișcare. Funcția AI Image to Video completează această experiență, transformând instant fotografiile în conținut dinamic, oferind utilizatorilor o modalitate simplă de a crea și distribui povești vizuale.

În același timp, autonomia extinsă a bateriei de 6.400 mAh și tehnologiile de încărcare rapidă răspund direct anxietății legate de baterie, oferind mai multă flexibilitate și reducând dependența de priză. Designul durabil și soluțiile de protecție integrate vin în întâmpinarea preocupărilor legate de accidentele frecvente, oferind un plus de încredere în utilizarea de zi cu zi.

Prin integrarea funcțiilor inteligente într-un mod intuitiv, seria HONOR 600 transformă tehnologia într-un instrument care ține mai bine pasul cu ritmul real al utilizatorilor. Seria HONOR 600 și HONOR 600 Pro a fost lansată oficial ieri în România și este disponibilă prin partenerii autorizați HONOR. Utilizatorii beneficiază și de 1 an de HONOR Care+ Screen Protection*, care acoperă o intervenție pentru ecran și capacul spate pentru dispozitivele achiziționate și activate local, oferind un nivel suplimentar de protecție într-un context în care accidentele legate de telefon fac parte tot mai mult din rutina de zi cu zi.

Despre studiu

Studiul a fost realizat de CULT Market Research sub forma unui sondaj de opinie (CAWI), pe un eșantion de 400 de respondenți din mediul urban, cu vârste între 18 și 50 de ani.

Datele au fost colectate în perioada Aprilie – Mai 2026, iar durata medie de completare a chestionarului a fost de aproximativ 12 minute.

Despre HONOR

HONOR este o companie lider global în domeniul ecosistemelor de dispozitive AI. HONOR își propune să revoluționeze interacțiunea dintre om și tehnologie, pentru a pune beneficiile inteligenței artificiale în slujba oamenilor, în viața de zi cu zi. Compania își propune să acționeze dincolo de granițele industriei și să colaboreze deschis, fără bariere, cu alte companii de tehnologie pentru a produce valoare reală pentru utilizatori și parteneri. Portofoliul său inovator de produse include telefoane, tablete și o mare varietate de dispozitive portabile bazate pe inteligență artificială. HONOR își propune să ofere utilizatorilor instrumente eficiente de a se conecta la noua lume inteligentă și la beneficiile sale.

