Proteinele și controlul masei corporale

Un rol adesea subestimat al suplimentelor proteice este sprijinul în controlul masei corporale. Proteinele au un efect de sațietate mai ridicat comparativ cu carbohidrații sau grăsimile, ceea ce poate contribui la reducerea aportului caloric total. Un consum adecvat de proteine ajută la menținerea masei musculare în timpul dietelor de reducere a greutății, prevenind scăderea metabolismului bazal. În plus, digestia proteinelor necesită mai multă energie, fenomen cunoscut ca efect termic al alimentelor. În practică, includerea unei porții de proteină de calitate la fiecare masă sau sub formă de supliment poate susține obiectivele de compoziție corporală, fără a compromite aportul de micronutrienți esențiali.

Când şi cum sunt utile

Suplimentele au cele mai mari beneficii când sunt folosite pentru a corecta un deficit proteic sau pentru a asigura o proteină de calitate imediat după antrenament. Proteinele din zer (whey) se digeră rapid şi sunt bogate în aminoacizi esenţiali şi leucină, ceea ce stimulează sinteza proteică. În practică, 20–30 g de proteină concentrată după antrenament poate fi suficient pentru mulţi adulţi activi, iar aportul total zilnic ar trebui ajustat în funcţie de greutate, vârstă şi intensitatea antrenamentelor.

Alegere practică şi siguranţă

Alegerea produsului potrivit implică verificarea conţinutului proteic per porţie, lista de ingrediente (pentru a evita adaosuri inutile de zahăr sau ingrediente artificiale) şi certificări de calitate. Persoanele cu afecţiuni renale sau anumite condiţii metabolice ar trebui să consulte medicul înainte de a creşte semnificativ aportul proteic. Suplimentele nu înlocuiesc alimentele variate; ele completează dieta acolo unde este nevoie.

