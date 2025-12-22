Tableta Samsung care rezistă 12 ore fără încărcare – ce tabletă cumperi?

Ce tableta samsung cumperi dacă te interesează o tabletă cu autonomie bună? Printre cele mai performante, moderne, dar și rezistente tablete Samsung se numără: Samsung Galaxy Tab S11, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, Samsung Galaxy Tab S10 Plus și câteva modele de Galaxy Tab 9.

Tableta Galaxy Tab S11 cu autonomie de până la 18 ore

Tableta Samsung Galaxy Tab S11 este o alegere bună pentru cei care doresc o tabletă performantă și o durată mare de funcționare. Conform specificațiilor oficiale, aceasta are o baterie de aproximativ 8.400 mAh și poate asigura până la 18 ore de redare video.

În utilizare reală, autonomia variază în funcție de luminozitate, conexiuni active și aplicații. Un test independent relevă circa 11-12 ore într-o sesiune de navigare Wi-Fi cu luminozitate reglată la 150 cd/m².

Acest profil înseamnă că, în scenarii moderate, vizionare de filme, navigare, scris, tableta Samsung Galaxy Tab S11 poate funcționa întreaga zi. Dacă utilizarea este intensă și aici vorbim despre multitasking, luminozitate mare, aplicații care solicit tableta, autonomia nu mai este atât de îndelungată, dar rămâne totuși bună.

Un avantaj este faptul că bateria de 8.400 mAh, combinată cu procesor eficient și modul adaptiv al ecranului, oferă un echilibru bun între autonomie și portabilitate. Dacă autonomia reală depășește solid pragul de 12 ore, modelul satisface așteptările pentru o zi întreagă de utilizare.

Tableta Samsung Galaxy Tab S11 Ultra cu autonomie posibilă de până la 23 de ore

Variantă de top din gama Tab S11, tableta Samsung Galaxy Tab S11 Ultra vine cu o baterie enormă, de capacitate 11.600 mAh, conform specificațiilor oficiale. Conform informațiilor din fișa tehnică, tableta poate asigura până la 23 de ore de redare video.

Teste independente indică autonomii de peste 12 ore. În practică, dacă tableta este folosită pentru redare video, streaming, lectură și navigare, autonomia reală poate depăși ușor cele 12 ore. În scenarii de editare și multitasking intens, bateria este solicitată mai mult, dar autonomie rămâne bună.

Grosimea segmentului Ultra, cât și ecranul foarte mare, pot influența consumul. Totuși, pentru utilizatorul care vrea autonomie extinsă și dispune de spațiu pentru un dispozitiv mai mare, modelul S11 Ultra oferă o valoare reală și durabilă.

Tableta Samsung Tab S9 Ultra cu autonomie de până la 12 ore și 30 de minute

Tableta Samsung Tab S9 Ultra vine cu unul dintre cele mai mari display-uri, însă în ciuda mărimii acestuia, consumul de energie este gestionat bine. Bateria masivă de 11.200 mAh asigură o autonomie în redare medie de aproximativ 12 ore și 30 de minute.

În regim de lucru intens, cu multitasking și conexiuni permanente, timpul de utilizare scade la 10 ore, ceea ce rămâne o valoare foarte bună pentru un ecran atât de mare.

Samsung folosește pe acest model o tehnologie de gestionare a consumului bazată pe recunoașterea tipului de conținut. În timpul redării video, procesorul intră într-un mod de performanță redusă, menținând doar resursele necesare. În sarcini de birou, frecvența este ajustată pentru echilibru între viteză și durată.

În ciuda capacității mari, încărcarea completă este rapidă. Tableta are nevoie pentru a se putea încărca complet în jur de o oră și jumătate. Modul de încărcare inteligent previne uzura bateriei, prin faptul că limitează încărcarea completă atunci când dispozitivul este folosit conectat pentru perioade lungi.

Pentru utilizatorii care lucrează în aplicații creative sau folosesc tableta pentru a înlocui lucrul pe laptop, autonomia oferă libertate reală. Cu un ecran de dimensiuni mari, performanța de peste 12 ore este o realizare notabilă în segmentul premium.

Tableta Samsung Galaxy Tab S10 Plus cu autonomie de până la o zi

Modelul Galaxy Tab S10 Plus este o versiune din generația precedentă, dar relevă că Samsung oferea deja autonomie considerabilă. Conform unor recenzii, aceasta dispune de o baterie de circa 10.090 mAh, specificație oficială pentru modelul S10+ și este menționat faptul că are o durată mare de viață în testele de utilizare normală.

Testele indică până la 12 ore de autonomie în cazul redării video HD la luminozitate maximă.

Astfel, pentru utilizatorul care nu are nevoie neapărat de cele mai noi funcții, modelul S10+ poate oferi autonomie comparabilă cu pragul de 12 ore, în funcție de scenariu. Dacă utilizarea este mai moderată, cu luminozitate medie și tableta se folosește pentru aplicații simple, este realist să se atingă o întreagă zi de funcționare, fără probleme.

Tableta Samsung Galaxy Tab S9 FE cu cea mai bună eficiență la această categorie de preț

Tableta Samsung Galaxy Tab S9 FE este varianta de tabletă Samsung cu orientare spre eficiență. Bateria de 8.000 mAh și procesorul Exynos 1380 oferă un echilibru foarte bun între performanță și consum.

În redare video continuă, tableta rezistă aproximativ 13 ore. În scenarii mixte, autonomia scade ușor, dar rămâne în jurul a 12 ore de funcționare. Procesorul mai puțin solicitant permite o gestionare mai blândă a resurselor, iar ecranul LCD, deși nu la fel de luminos ca cel AMOLED, consumă mai puțină energie în modurile de afișare statice.

Modul adaptiv de economisire a energiei este eficient. Sistemul reduce automat rata de reîmprospătare la 60 Hz atunci când imaginea este statică și oprește sincronizările inutile în fundal.

În testele de utilizare practică, Galaxy S9 FE a reușit să reziste peste 10 ore cu luminozitatea la 70% și conexiune constantă la internet. În modul de redare offline, autonomia crește cu încă două ore.

Încărcarea rapidă la 45 W rămâne disponibilă, ceea ce înseamnă că o jumătate de oră de încărcare oferă câteva ore bune de utilizare.

Acestea fiind zise, ai de unde alege. Nu există doar o singură tableta samsung care-ți poate oferi autonomia mare. Din fericire, Samsung are un portofoliu destul de bogat în acest sens.

Sursă foto – freepik.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE