Alimentația potrivită

În cazul în care ai nevoie să previi sau să tratezi durerile de genunchi, o dietă sănătoasă se numără printre obiceiurile corecte importante. Nu există remedii miraculoase odată ce articulațiile sunt deteriorate, însă o dietă specifică poate încetini progresia anumitor boli și reduce efectele acestora. Glucozamina și condroitina, elemente constitutive ale cartilajului, încetinesc degradarea acestuia și îmbunătățesc vâscozitatea lichidului sinovial. Le găsești în formă concentrată în suplimente articulatii, în magazinele naturiste sau în farmacii. Substanțele cu proprietăți antiinflamatorii și antioxidante pot contribui la încetinirea degradării țesuturilor. De aceea, dieta mediteraneană, bazată pe fructe și legume, ulei de măsline și pește, este o modalitate simplă de a proteja articulațiile. Peștele gras, precum sardinele și heringul, conține acizi grași Omega-3, necesari articulațiilor, în timp ce vitamina D, baza scheletului, se găsește în germeni, legume verzi și lactate. Semințele de chia, afinele, turmericul și goji sunt excelente pentru sănătatea articulațiilor, la fel ca uleiul de borago officinalis (limba mielului) și cel de primula (luminița nopții). Nu în ultimul rând, din alimentație nu trebuie să îți lipsească vitamina C, necesară la producerea colagenului, care intră în compoziția cartilajelor. Pătrunjelul integrat în mâncăruri diverse, de la supe și fripturi la salate, și fructe precum citricele și acerola aduc o cantitate mare de vitamina C în organism.

Activitatea fizică moderată, dar regulată

Activitatea fizică regulată este recomandată chiar și în cazul unor probleme la articulații, inclusiv în osteoartrită. Însă, nu orice tip de sport este potrivit. Activitatea fizică ajută la menținerea unei bune mobilități în cazul articulațiilor dureroase și la susținerea mușchilor și tendoanelor care le formează. Bineînțeles, vei alege activități fizice moderate, regulate și progresive, chiar și atunci când articulațiile dor. Printre sporturile prietenoase cu articulațiile sunt înotul,, aerobicul, yoga, pilates etc. Dacă deja ai dezvoltat o boală a articulațiilor, este recomandat să nu practici sporturi violente sau care necesită mișcări bruște, precum schi și tenis, activități cu mingea, cum ar fi fotbal, handbal sau baschet, dar și dans, judo, karate etc. Sportul are mai multe beneficii pentru sănătate decât dezavantaje în acest caz. Trebuie doar să alegi sportul potrivit și să ții cont de cât de apt ești să îl practici.

Eliminarea excesului ponderal

Persoanele supraponderale au un risc mai crescut decât cele cu greutatea în limite normale de a suferi de probleme ale articulațiilor. Dacă ești supraponderal sau dacă ai o dietă care îți poate aduce câteva kilograme în plus în curând, schimbă-ți obiceiurile alimentare pentru a-ți proteja articulațiile și a evita durerile. În timpul mersului, genunchii sunt supuși unei forțe care reprezintă de trei până la șase ori greutatea corpului, acesta fiind motivul pentru care, în cazul persoanelor supraponderale, riscul unor astfel de afecțiuni este crescut. În plus, excesul de țesut adipos contribuie la producerea de substanțe inflamatorii care pot agrava durerile articulare. În special grăsimea abdominală este o sursă de citokine proinflamatorii.

Indiferent de tipul problemelor articulare, dacă ești sănătos și vrei să le previi sau dacă vrei să diminuezi durerile provocate de boală, sfaturile de mai sus te vor ajuta în rutina zilnică. Iar dacă durerile sunt mari și de lungă durată, este recomandat să te adresezi unui medic specialist.

