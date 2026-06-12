Arestat pentru o amendă neplătită

Potrivit Inspectoratului Poliției Federale din orașul german Weil am Rhein, elvețianul de 42 de ani s-a apropiat luni seară de agenții aflați în zona Weil am Rhein-Otterbach și i-a întrebat care este drumul către Elveția, aflată la doar câteva sute de metri distanță.

Însă ceea ce părea o simplă solicitare de informații s-a transformat rapid într-o arestare.

Polițiștii federali au procedat la verificarea identității bărbatului și au descoperit că pe numele acestuia exista un mandat de executare emis de autoritățile germane.

Conform informațiilor transmise de poliție, elvețianul fusese condamnat anul trecut de un tribunal german la plata unei amenzi de 1.800 de euro pentru furt calificat prin deținerea unei arme. Deoarece nu a achitat suma impusă de instanță, autoritățile au emis mandatul care a dus la arestarea sa.

La solicitarea publicației Blick, parte a grupului Ringier, reprezentanții Poliției Federale din Weil am Rhein au explicat că, potrivit legislației germane, furtul este încadrat drept „furt cu armă” atunci când autorul are asupra sa o armă sau un obiect periculos în momentul comiterii faptei.

În cazul bărbatului arestat, acesta ar fi furat un parfum având în buzunarul gecii un cutter.

„În situația descrisă în mandatul de arestare, bărbatul avea asupra sa un cutter în timpul furtului unui parfum. Simpla deținere a acestui obiect în timpul comiterii faptei este suficientă pentru încadrarea juridică a infracțiunii ca furt cu armă”, a purtătorul de cuvânt al instituției.

Bărbatul va sta câteva săptămâni după gratii

Bărbatul, care are domiciliul în Elveția, nu a putut achita nici luni seară amenda restantă.

În consecință, polițiștii l-au arestat și l-au transferat la cel mai apropiat penitenciar. Potrivit autorităților germane, acesta va executa acum o pedeapsă cu închisoarea de câteva săptămâni.

În urmă cu trei luni, un șofer român a vrut să intre cu ATV-uri și biciclete noi în Germania și a rămas fără ele. Poliția le-a confiscat pe loc la granița cu Elveția. Iar în februarie, un român în vârstă de 37 de ani a ajuns după gratii, tot în Germania, pentru o amendă de 1.000 de euro. Bărbatul se afla într-o mașină oprită pentru control, la granița cu Olanda.

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