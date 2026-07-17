Cum înlocuiești corect o telecomandă TV dacă s-a stricat

Pentru a te bucura de toate funcțiile televizorului, telecomanda tv trebuie să copieze exact telecomanda TV originală. Dacă nu știi ce să alegi, găsești la sogest telecomanda tv în funcție de brandul televizorului tău. Dacă ai codul televizorului care se găsește pe etichetă sau ai păstrat telecomanda veche, îți este mai ușor să alegi telecomanda TV înlocuitoare.

O simplă căutare după brand nu este suficientă și nu asigură compatibilitatea telecomenzii cu televizorul 100%. Protocoalele de transmisie sunt diferite pentru fiecare serie de televizoare. 

Vezi mai jos cum alegi telecomanda TV în funcție de codul de pe eticheta televizorului, dar și de ce poziționarea butoanelor pe telecomandă este importantă.

Cum alegi telecomanda TV în funcție de codul de pe eticheta televizorului

Telecomanda TV noua trebuie aleasă în funcție de codul de pe eticheta televizorului, etichetă care se găsește în spate. Producătorii de televizoare asociază fiecare serie hardware cu un software specific care acceptă doar anumite semnale de frecvență.

  • unde este poziționată eticheta: codul televizorului este pe eticheta dreptunghiulară albă, neagră sau argintie lipită pe carcasa din plastic, direct pe spatele televizorului
  • găsește linia de cod: notează textul trecut în dreptul specificației Model, Model No. sau Cod Model
  • codul telecomenzii originale: branduri mari precum Samsung sau LG imprimă un cod direct pe spatele telecomenzii vechi, dacă acesta încă se vede, poți căuta telecomanda tv direct după acel cod
  • filtrarea în magazine: introdu codul complet al televizorului în bara de căutare a unui magazin de electronice pentru a afișa doar piesele de schimb 100% compatibile
  • alternativa din meniu: dacă eticheta este deteriorată ori ștearsă, poți găsi aceeași serie tehnică accesând meniul TV-ului la secțiunea Setări > Despre acest TV
  • codul de bare: poți folosi camera telefonului ca să scanezi codul de bare de pe etichetă
  • informații despre alimentare: pe eticheta televizorului găsești și voltajul, așa îți dai seama că este vorba despre eticheta principală, nu despre o etichetă sedundară 

Cum alegi telecomanda tv potrivită în funcție de poziționarea butoanelor

Dacă folosești o telecomandă dedicată, adică o replică fidelă a telecomenzii originale, conformitatea vizuală este foarte importantă. O telecomandă tv compatibilă trebuie să replice layout-ul original tastă cu tastă pentru a asigura maparea corectă a funcțiilor.

  • poziția tastelor principale: verifică dacă butoanele de volum, butoanele dedicate schimbării programelor și tasta Meniu sunt așezate identic cu cele de pe telecomanda tv originală
  • butonul de pornire: forma, culoarea butonului Power și poziționarea lui în colțul de sus trebuie verificate
  • săgețile de navigare: direcțiile Sus, Jos, Stânga, Dreapta și tasta OK sau Enter trebuie să păstreze aceeași formă geometrică
  • butoanele multimedia dedicate: scurtăturile rapide către aplicațiile de streaming cum sunt butoanele dedicate pentru Netflix, YouTube sau Prime Video trebuie să existe și să fie plasate la fel
  • evitarea erorilor de soft: dacă o tastă diferă sau lipsește, circuitele interne pot trimite un semnal greșit, iar televizorul poate executa altă comandă
  • materialul și ergonomia: nu alege cea mai ieftină telecomanda tv, textura butoanelor trebuie să asigure un feedback tactil bun
  • tastele colorate: verifică prezența și ordinea corectă a celor patru butoane contextuale roșu, verde, galben și albastru folosite în meniurile speciale
  • tastatura numerică: blocul de cifre de la 0 la 9 trebuie să fie așezat în format standard și nu mutat în partea de jos a carcasei
  • indicatorul LED: dacă telecomanda veche avea un beculeț LED în partea de sus care se aprindea la apăsarea tastelor și telecomanda tv nouă trebuie să-l aibă
  • textul de pe butoane: fontul și simbolurile imprimate, pictograma Mute sau Source sunt importante dacă nu dorești diferențe de interpretare

De unde cumperi o telecomanda TV de calitate?

Dacă ai nevoie de o telecomandă tv premium, de calitate superioară, poți alege o telecomandă tv sogest. Compatibilitatea telecomenzii cu televizorul tău poate fi verificată introducând codul în bara de căutare.

Totodată, poți merge la descrierea produsului pentru a vedea cu ce televizoare este compatibilă telecomanda. 

Pentru telecomandă tv preț exact, poți verifica sogest. Aici găsești telecomenzi universale și telecomenzi dedicate pentru TV pentru toate bugetele.

Concluzii: ce contează când înlocuiești telecomanda tv

Când înlocuiești telecomanda tv care s-a stricat, trebuie să fii atent la două lucruri: codul televizorului și poziționarea butoanelor pe telecomandă. Codul exact care îți spune ce model este televizorul poate fi găsit pe spatele acestuia. 

Nu este suficient să alegi o telecomandă tv de la Samsung, Sony, TCL etc doar pentru că televizorul este de la una dintre aceste mărci. Codul televizorului îți spune exact ce telecomandă să alegi. Dacă ai telecomanda fizic, poți vedea ce model este și înlocui telecomanda mai ușor.

Poziționarea butoanelor pe telecomandă este și ea importantă. Astfel te asiguri că nu pierzi funcții și te bucuri de toate avantajele pe care ți le-a oferit telecomanda tv originală.

Cele mai frecvente întrebări

Pot alege telecomanda tv doar după marca televizorului?

Nu, deoarece s-ar putea ca telecomanda tv să nu fie 100% compatibilă cu televizorul tău.

Cum aflu modelul televizorului dacă eticheta este ștearsă?

Dacă eticheta este ștearsă, poți afla codul televizorului mergând la Setări > Suport > Despre acest TV.

De ce nu funcționează unele butoane de pe telecomanda tv nouă?

Unele butoane nu funcționează pentru că ai ales o telecomandă tv care nu este 100% compatibilă cu televizorul.

Noua telecomandă tv are nevoie de configurare?

Nu. O telecomandă tv dedicată nu are nevoie de configurare și poate fi folosită imediat după ce i-ai pus bateriile.

Cum aleg o telecomandă universală bună pentru TV?

În lipsa unei telecomenzi dedicate, poți alege o telecomandă universală pentru TV cu funcție de învățare.

Sursa foto: magnific.com

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