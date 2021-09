Devotament și inovație încă din 1921. Misiunea de a îmbunătăţi calitatea vieţilor oamenilor, care a început într-un mic laborator farmaceutic la Cluj-Napoca, în 1921, a fost elementul esenţial care a contribuit la inovaţiile companiei, din ultimii 100 de ani și care a transformat Terapia în cea mai importantă companie de medicamente generice și produse OTC din România.

În cronologia dezvoltării companiei, repere importante sunt consemnarea primului export de produse, în anul 1952, precum și punerea în funcțiune la începutul anilor 1960 a primei secții de sinteză organică de medicamente din România care a produs Cloramfenicol, un medicament care la acea vreme puține țari îl fabricau.

Anul 1991 marchează începutul istoriei moderne a companiei, Terapia devenind societate comercială pe acțiuni, iar în 1996, o companie privată adaptată nevoilor de sănătate ale românilor.

Terapia a trecut printr-o altă transformare importantă pentru evoluția sa, în anul 2015, atunci când s-a alăturat grupului SUN PHARMA, a patra cea mai mare companie farmaceutică de produse generice și specializate din lume și liderul pieței farmaceutice din India, în care se fabrică peste 2.000 de medicamente inovative, generice și OTC ce se regăsesc în peste 100 de țări.

100 de ani de știință, cercetare și inovație în fiecare medicament Terapia. Accentul pus de companie pe inovarea continuă a dus la extinderea și îmbunătățirea constantă a gamei de produse. Astfel, de un secol, Terapia a reușit să aducă o contribuție esențială în viața oamenilor prin medicamentele pe care le-a produs și care astăzi sunt consacrate pentru eficiența lor de generații: de la lansarea celui mai popular brand românesc Faringosept® în 1963, la apariția produsului care i-a ferit pe români de palpitații din 1987 – Aspacardin®, până la dezvoltarea în urmă cu 20 de ani a celui mai bine vândut medicament din România (în unități terapeutice): Aspenter®.

De asemenea, dorința de a găsi cele mai avansate soluții pentru un viitor mai sănătos și pentru o calitate a vieții mai bună a făcut din Terapia o companie receptivă la progresul tehnologic, iar în acest sens investițiile au fost orientate în mod constant spre modernizarea secțiilor de producție și alinierea standardelor de calitate în conformitate cu cele mai înalte norme europene.

În prezent, Terapia utilizează eficace cele zece decenii de experiență pentru a dezvolta medicamente inovatoare și eficiente pentru menținerea sănătății – și nu are nicio intenție să se oprească aici. Astăzi, compania deține în portofoliul său peste 300 de forme farmaceutice, ce acoperă o gama largă de arii terapeutice, produce anual 93 de milioane de cutii de medicamente și exportă preparate farmaceutice în 25 de ţări.

Cu un portofoliu de neegalat, atât din punctul de vedere al tehnologiilor de fabricație precum și al calității produselor, cu performanțe dovedite în timp, la 100 de ani de activitate, Terapia – o companie SUN PHARMA se regăsește pe poziția de lider în segmentul medicamentelor generice și OTC, fiind totodată una dintre cele mai inovatoare și longevive mărci din industria farmaceutică din România.

2021, an de centenar Terapia. În an centenar, Terapia își bazează acțiunile aniversare ale brandului pe misiunea care a ajutat la construcția acestuia, aducând și mai multă inovație prin lansarea primei terapii biologice dezvoltate de companie, sub brandul ILUMETRI® (tildrakizumab). Noul produs pentru tratarea pacienților adulți cu psoriazis demonstrează încă o dată, în mod incontestabil, implicarea şi forţa inovativă a companiei Terapia.

Vremurile s-au schimbat, misiunea Terapia a rămas aceeași. Tot în contextul aniversării, Terapia lansează și un spot construit în jurul sloganului „De 100 de ani împreună pentru oameni, pentru viață”. Spotul campaniei aniversare transpune modul în care Terapia a ținut mereu pasul cu vremurile, prin inovație, pentru a fi tot timpul alături de generații întregi de oameni prin soluții adaptate nevoilor de sănătate, deopotrivă pentru probleme vechi, dar și pentru cele aduse de „vremurile noi”.

Acțiuni de pionierat atinse în premieră, în țară, de către Terapia. În anul 1999, Terapia a marcat o premieră pentru industria farmaceutică locală atunci când a devenit primul deținător al unui Certificat de bună practică de fabricaţie (GMP) emis în România de Agenţia Naţională a Medicamentului, pentru produse medicamentoase de uz uman.

Terapia a înființat, de asemenea, în premieră, în 2002, primul Centru de Studii Clinice de Bioechivalență, care dispunea de o unitate clinică proprie, cu personal calificat.

În plus, Terapia s-a remarcat și prin acreditările dobândite de-a lungul timpului, fiind prima companie din România care a obținut certificarea GLP (Good Laboratory Practice – Certificat de Bună Practică de Laborator) și GCP (Good Clinical Practice – Certificat de Bună Practică Clinică) în anul 2003, din partea Agenției Naționale a Medicamentului.

Despre Terapia – o companie SUN PHARMA

Terapia – o companie SUN PHARMA, este cel mai mare producător de medicamente din România (Cegedim, IQVIA, unități, 2020; KeysFin, valoare, 2021). Din luna martie 2015, a devenit parte a Sun Pharma, o organizație bazată pe cercetare și dezvoltare, care reunește 42 de situri de producție, în care se fabrică peste 2.000 de medicamente inovative, generice și OTC ce sunt distribuite în peste 100 de țări, prin implicarea a mai mult de 32.000 de angajați la nivel global.

