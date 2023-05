Publicitate The Real Housewives of Atlanta și Summer House: Martha’s Vineyard, disponibile în serviciul de streaming Hayu din 8 mai De Ringier Advertising, . Ultimul update Miercuri, 03 mai 2023, 11:14

Hayu aparține companiei NBCUniversal și este primul serviciu de streaming video-on-demand cu abonament care difuzează toate episoadele și toate sezoanele dintr-o selecție largă de francize de tip reality-show, într-un singur loc. De la The Real Housewives of Beverly Hills, la Vanderpump Rules și Below Deck, Hayu are de toate.