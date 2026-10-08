Top 10 DJ ai lumii au fost la UNTOLD. 63 dintre cei mai buni 100 DJ ai lumii au urcat pe scenele festivalului

UNTOLD nu este doar unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume. Este locul în care se întâlnește, an de an, elita muzicii electronice mondiale.

O confirmă și una dintre cele mai importante referințe ale industriei: aseară, în cadrul evenimentului organizat de prestigioasa revistă DJ Mag, au fost premiați cei mai relevanți 100 de DJi din lume.

Toți cei 10 DJ aflați în Top 10 al clasamentului DJ Mag Top 100 DJs au fost prezenți la UNTOLD: David Guetta, Martin Garrix, Anyma, Alok, Dimitri Vegas&Like Mike, Charlotte de Witte, Armin van Buuren, Timmy Trumpet, Fisher și Vintage Culture.

Mai mult, 63 dintre cei 100 de DJ incluși în clasamentul DJ Mag au urcat, de-a lungul timpului, pe una dintre scenele festivalului de la Cluj-Napoca.

De la primele ediții și până astăzi, UNTOLD a construit o relație specială cu cei mai importanți artiști ai scenei electronice globale. Nume care domină festivalurile din întreaga lume, clasamentele internaționale și milioane de playlisturi au făcut parte din povestea UNTOLD.

Top 10 DJ ai lumii. Toți au fost la UNTOLD. Este o performanță care vorbește despre anvergura festivalului și despre locul pe care UNTOLD îl ocupă astăzi pe harta mondială a muzicii electronice. Pentru publicul festivalului, cei mai mari DJ ai momentului nu sunt doar nume din clasamente. Sunt artiști pe care îi vede live, pe Mainstage, în fața zecilor de mii de oameni care vin la Cluj-Napoca din întreaga lume.

63 din Top 100 DJ Mag au fost la UNTOLD, adică mai mult de jumătate dintre artiștii care formează elita mondială a DJ-ingului au scris, într-un moment sau altul, o pagină din povestea UNTOLD. Cele mai importante nume ale scenei electronice au transformat Cluj-Napoca într-unul dintre marile puncte de întâlnire ale muzicii dance mondiale.

Pentru UNTOLD, cifrele nu sunt doar statistici. Sunt o confirmare a unei misiuni construite încă de la prima ediție: să aducă la Cluj-Napoca cei mai mari artiști ai lumii și să creeze experiențe care depășesc granițele unui festival.

Astăzi, când 63 dintre cei mai buni 100 DJ din lume au trecut prin universul UNTOLD, iar Top 10 DJ Mag este 100% UNTOLD, festivalul își consolidează statutul de destinație globală pentru iubitorii muzicii electronice.

Cei mai buni DJ ai lumii au fost la UNTOLD.