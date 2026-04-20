Fie că ești la început sau ai deja experiență, poți adapta fiecare mișcare la nivelul tău și poți progresa constant. În rândurile următoare, găsești câteva exerciții clare, explicate pas cu pas, plus recomandări de siguranță. Iată ce trebuie să știi!

De ce merită să te antrenezi la bara de tracțiuni acasă?

O simplă tracțiune implică dorsalul mare, trapezul, romboizii, deltoizii posteriori, bicepsul și musculatura antebrațului. Abdomenul și zona lombară stabilizează trunchiul la fiecare repetare. Practic, obții un exercițiu compus complet, fără aparate complicate.

Antrenamentul la bară îți permite să:

crești forța relativă (forță raportată la greutatea corporală);

îți îmbunătățești postura, mai ales dacă stai mult la birou;

construiești masă musculară în partea superioară a corpului;

îți dezvolți priza și controlul asupra mișcărilor.

Pentru realizarea exercițiilor acasă, o bară de tracțiuni pentru antrenament montată corect îți oferă stabilitate și opțiuni variate de priză. Alege un model potrivit spațiului tău și verifică periodic sistemul de prindere.

Ce priză alegi?

Poți varia priza pentru a modifica accentul muscular și a reduce stresul asupra articulațiilor:

priză pronație (pull-up) – palmele orientate în față. Accent pe spate;

– palmele spre tine. Implică mai mult bicepsul; priză neutră – palmele față în față. De obicei mai confortabilă pentru umeri.

– palmele spre tine. Implică mai mult bicepsul; priză neutră – palmele față în față. De obicei mai confortabilă pentru umeri.

Dacă ai sensibilitate la coate sau umeri, alternează prizele de la o sesiune la alta și evită volumele mari până când corpul se adaptează.

1. Dead Hang (atârnat pasiv)

Prinde bara și lasă corpul să atârne cu brațele complet întinse. Ține abdomenul ușor încordat și evită să relaxezi complet umerii.

Stai 20–40 de secunde, 3 serii. Respiră controlat. Acest exercițiu îți dezvoltă forța prizei și pregătește articulațiile pentru mișcări mai intense. Dacă nu poți sta nici 15 secunde, începe cu mai puțin și crește progresiv. Evită să sari brusc de pe bară. Coboară controlat.

2. Scapular Pull-Ups (tracțiuni scapulare)

Atârnă cu brațele întinse. Fără să îndoi coatele, trage ușor umerii în jos și înapoi, ridicând corpul câțiva centimetri. Revino lent.

Execută 3 serii a câte 8–12 repetări. Mișcarea este scurtă, dar foarte utilă pentru activarea corectă a spatelui. În majoritatea cazurilor, cei care învață să controleze scapula progresează mai rapid la tracțiuni complete. Nu forța amplitudinea. Concentrează-te pe senzația de apropiere a omoplaților.

3. Tracțiuni asistate cu bandă elastică

Fixează o bandă de rezistență pe bară și sprijină un genunchi sau talpa în buclă. Trage până când bărbia depășește bara, apoi coboară controlat.

Alege o bandă care îți permite 5–8 repetări corecte. Fă 3–4 serii. Pe măsură ce devii mai puternic, folosește benzi mai subțiri. Menține corpul aliniat și evită balansul. Inspiră jos, expiră în timpul tracțiunii.

4. Negative Pull-Ups

Urcă pe un scaun și pornește din poziția de sus, cu bărbia peste bară. Coboară lent în 5–8 secunde până la extensie completă.

Execută 3 serii a câte 3–5 repetări. Controlează fiecare centimetru din coborâre. Această fază excentrică dezvoltă rapid forța necesară pentru prima tracțiune completă.

5. Australian Pull-Ups

Montează bara mai jos sau folosește un suport stabil. Așază-te sub bară, cu corpul drept și călcâiele pe sol. Trage pieptul spre bară, apoi coboară lent.

Ajustează dificultatea schimbând unghiul corpului. Cu cât corpul ajunge să fie paralel cu solul, cu atât exercițiul devine mai dificil. Fă 3 serii a câte 10–15 repetări.

6. Pull-Up clasic (priză pronație)

Prinde bara la nivelul umerilor sau puțin mai larg. Activează scapula, apoi trage până când bărbia trece de bară. Coboară controlat până la extensie completă. Pentru rezultate cât mai bune:

ține abdomenul încordat;

evită să lovești bara cu bărbia;

controlează coborârea cel puțin 2–3 secunde.

Lucrează 3–4 serii a câte 6–8 repetări. Odihnește-te 2 minute între serii. Dacă nu reușești cel puțin 5 repetări corecte, revino temporar la variante asistate.

7. Chin-Up (priză supinație)

Apucă bara cu palmele spre tine. Trage coatele în jos și ușor în spate, nu direct în față. Ridică-te până când bărbia depășește bara.

Această variantă solicită mai mult bicepsul. Mulți începători reușesc mai ușor chin-up-uri decât pull-up-uri. Execută 3 serii a câte 6–10 repetări. Dacă simți presiune în coate, redu volumul și verifică poziția încheieturilor.

Recomandări de siguranță

încălzește-te înainte de fiecare sesiune;

montează bara conform instrucțiunilor producătorului și verifică stabilitatea;

nu forța repetări dacă tehnica se degradează;

oprește antrenamentul dacă apare durere ascuțită în umăr, cot sau spate;

dacă ai probleme cardiace, leziuni recente sau dureri persistente, cere sfatul unui medic sau fizioterapeut înainte să începi.

Antrenamentul la bara de tracțiuni poate susține forța, postura și controlul corporal, dar rezultatele apar prin consecvență și execuție corectă. Adaptează volumul la nivelul tău, fă pauze regulate și construiește progresiv.

