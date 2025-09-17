În ultimii ani, vopsea de păr fără amoniac a devenit tot mai căutată, datorită formulei sale mai blânde și a modului în care reușește să ofere rezultate plăcute, păstrând în același timp sănătatea firului de păr.

Ce înseamnă o vopsea de păr fără amoniac

Pentru a înțelege de ce acest tip de vopsea a câștigat popularitate, e bine să știi ce face amoniacul într-o vopsea clasică. Amoniacul este ingredientul care deschide cuticula firului de păr, astfel încât pigmentul să pătrundă adânc. 

Rezultatul este o culoare intensă și de lungă durată, însă procesul poate face părul mai sensibil, uscat sau casant.

Pe de altă parte, formulele fără amoniac folosesc alte ingrediente pentru a permite pigmenților să se fixeze. 

Acestea sunt mai delicate, nu deschid atât de mult cuticula și, de obicei, oferă un aspect mai natural și mai strălucitor. Cu toate acestea, trebuie să știi că rezultatele pot varia, iar culoarea se estompează de regulă mai repede decât în cazul vopselei clasice.

De ce aleg tot mai multe persoane această variantă

Motivul principal este legat de îngrijirea părului. Multe persoane se feresc de vopselele tradiționale pentru că au observat că, în timp, părul lor devine mai uscat sau își pierde elasticitatea. 

Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul
Recomandări
Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

O vopsea de păr fără amoniac este considerată o opțiune mai blândă, mai ales pentru persoanele care se vopsesc frecvent.

Un alt avantaj este lipsa mirosului puternic. Amoniacul are un miros foarte înțepător, care poate fi deranjant, mai ales dacă îți vopsești părul acasă. Formulele fără amoniac sunt mai acceptabile din acest punct de vedere.

În plus, acest tip de vopsea oferă de multe ori un luciu natural, care poate face părul să arate mai sănătos. Pentru cineva care își dorește doar să își reîmprospăteze culoarea sau să obțină o nuanță subtilă, vopseaua fără amoniac poate fi o soluție potrivită.

Ce trebuie să știi înainte să alegi vopseaua

Dacă te gândești să folosești o vopsea de păr fără amoniac, trebuie să știi la ce să te aștepți. În primul rând, acest tip de produs nu acoperă firele albe la fel de bine precum vopseaua permanentă. 

Poate să le estompeze sau să le facă mai puțin vizibile, dar nu întotdeauna le va acoperi complet.

De asemenea, rezistența culorii poate fi mai scurtă. De obicei, culoarea rezistă câteva săptămâni, în funcție de cât de des îți speli părul și de produsele de îngrijire pe care le folosești. 

Totuși, pentru cineva care vrea să experimenteze sau preferă schimbările dese, acest detaliu poate fi chiar un lucru bun.

Cum alegi nuanța potrivită

Alegerea nuanței depinde mult de tonul pielii și de ce efect îți dorești. Dacă vrei să îți păstrezi aspectul natural, e bine să alegi o culoare cât mai apropiată de nuanța ta de bază, eventual doar cu o idee mai deschisă sau mai închisă. 

Dacă vrei un contrast mai mare, poți merge către o culoare diferită, dar este important să ții cont că vopseaua fără amoniac nu are aceeași putere de deschidere ca cea permanentă. Cu alte cuvinte, nu poți face schimbări majore, mai ales dacă alegi să te vopsești acasă.

Pentru transformări majore, de la brunet la blond, de exemplu, este nevoie de decolorare, iar acest proces nu poate fi realizat cu o simplă vopsea de păr fără amoniac. În schimb, dacă vrei să obții reflexe interesante sau să adaugi mai multă luminozitate, aceasta poate fi o alegere bună.

Cum să îți îngrijești părul după vopsire

Îngrijirea părului după vopsire este la fel de importantă ca alegerea vopselei. Indiferent de tipul de produs pe care îl folosești, părul are nevoie de hidratare și protecție.

Primul pas este folosirea unui șampon special pentru păr vopsit. Acesta ajută la menținerea culorii pentru mai mult timp și protejează firul de păr. Un balsam hidratant sau o mască aplicată săptămânal poate ajuta părul să își păstreze strălucirea.

Fastul regal, arma Londrei pentru a-l cuceri pe Trump. Cum se desfășoară și ce înseamnă cu adevărat a doua vizită liderului american în Marea Britanie
Recomandări
Fastul regal, arma Londrei pentru a-l cuceri pe Trump. Cum se desfășoară și ce înseamnă cu adevărat a doua vizită liderului american în Marea Britanie

De asemenea, e bine să limitezi utilizarea aparatelor de styling pe bază de căldură, cum ar fi placa sau ondulatorul. Dacă le folosești, aplică întotdeauna un spray termoprotector. Soarele poate afecta și el intensitatea culorii, așa că, atunci când petreci mult timp afară, încearcă să îți protejezi părul cu o pălărie sau cu produse speciale cu factor UV, mai ales dacă ești pe plajă sau intri în mare.

Când e recomandat să alegi această opțiune

Dacă vrei să îți păstrezi părul sănătos și în același timp să te bucuri de o schimbare de look, vopseaua fără amoniac poate fi alegerea potrivită. 

Este ideală pentru persoanele care își colorează părul des, pentru cei care au un scalp sensibil sau pentru cei care pur și simplu vor să evite formulele dure.

Pe de altă parte, dacă îți dorești o schimbare radicală sau o acoperire completă a firelor albe, e bine să știi că rezultatele pot fi mai subtile. 

Totul depinde de ceea ce cauți, însă e recomandat ca întotdeauna să ceri și părerea unui hairstylist, care poate evalua tipul firului de păr și poate face recomandările potrivite. 

Foto: Unsplash

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Primele imagini cu Corina și Mihnea Năstase în rolul de părinți. Cum au apărut cu bebelușul lor, al treilea nepot al lui Adrian Năstase
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația bombă din dosarul lui Toto Dumitrescu abia acum iese la iveală. Ce s-a aflat schimbă cu totul cursul anchetei. Procurorii au intervenit imediat când au auzit. Ce răsturnare de situație!
Viva.ro
Informația bombă din dosarul lui Toto Dumitrescu abia acum iese la iveală. Ce s-a aflat schimbă cu totul cursul anchetei. Procurorii au intervenit imediat când au auzit. Ce răsturnare de situație!
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Unica.ro
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
Elle.ro
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
gsp
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
GSP.RO
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
GSP.RO
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
Parteneri
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Libertateapentrufemei.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Avantaje.ro
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Toto Dumitrescu, arestat preventiv. Fiul lui Ilie Dumitrescu a fugit de la locul accidentului și a ieșit pozitiv la cocaină și la INML
Știri România 18:24
Toto Dumitrescu, arestat preventiv. Fiul lui Ilie Dumitrescu a fugit de la locul accidentului și a ieșit pozitiv la cocaină și la INML
Ungurii de la MVM nu mai vor să cumpere E.On România, după 9 luni de suspiciuni de implicare a Rusiei, dar au lăsat o portiță
Știri România 18:19
Ungurii de la MVM nu mai vor să cumpere E.On România, după 9 luni de suspiciuni de implicare a Rusiei, dar au lăsat o portiță
Parteneri
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Adevarul.ro
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
Fanatik.ro
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Alexandru Ion și Ștefan Floroaică, adevărul despre participarea la „Asia Express 2025”. „Multe dintre presupunerile mele s-au nuanțat teribil”
Stiri Mondene 17:49
Alexandru Ion și Ștefan Floroaică, adevărul despre participarea la „Asia Express 2025”. „Multe dintre presupunerile mele s-au nuanțat teribil”
Primele imagini cu Corina și Mihnea Năstase în rolul de părinți. Cum au apărut cu bebelușul lor, al treilea nepot al lui Adrian Năstase
Exclusiv
Stiri Mondene 17:13
Primele imagini cu Corina și Mihnea Năstase în rolul de părinți. Cum au apărut cu bebelușul lor, al treilea nepot al lui Adrian Năstase
Parteneri
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Elle.ro
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
TVMania.ro
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
ObservatorNews.ro
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
GSP.ro
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, picată de juriul MasterChef: „Ai trei de NU”
GSP.ro
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, picată de juriul MasterChef: „Ai trei de NU”
Parteneri
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Mediafax.ro
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Alex, un român de doar 35 de ani, din Italia, a pierdut lupta cu o boală nemiloasă: „Nu am cuvinte! Rămâi mereu în inima mea!”
KanalD.ro
Alex, un român de doar 35 de ani, din Italia, a pierdut lupta cu o boală nemiloasă: „Nu am cuvinte! Rămâi mereu în inima mea!”

Politic

Kasparov îl critică pe Nicușor Dan: „A-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi”
Politică 17:26
Kasparov îl critică pe Nicușor Dan: „A-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi”
Ilie Bolojan nu exclude ca plafonarea la alimentele de bază să continue după 1 octombrie. Ce a cerut în coaliție
Politică 15:21
Ilie Bolojan nu exclude ca plafonarea la alimentele de bază să continue după 1 octombrie. Ce a cerut în coaliție
Parteneri
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Spotmedia.ro
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult