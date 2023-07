Organizatorii celei de-a doua ediții We Love Music Festival, în frunte cu Marius Chină de la Sprint Music, au anunțat azi programul pentru cele 3 zile pline de festival, iar daily line-up-ul celui mai așteptat eveniment de la Râmnicu Vâlcea arată cam așa:

Pe 18 August, Thomas Anders de la Modern Talking este cap de afiș, urmat de Snap!, East 17, Faydee, Pepe, Akcent și Mario Joy, iar MC Dylma&Papa M vor fi responsabili pentru un Retro Party de zile mari.

Seara de 19 August va începe pe acordurile lui Willy William, vor urma apoi La Bouche, Mr.President, Connect-R, DJ Project&Ioana Ignat, Johny Romano, Shift, N&D, Simona Nae, iar DJ Dark&Mentol se vor ocupa de un Epic Night Party.

Pe 20 August, cea de-a doua ediție We Love Music Festival începe cu S.T.S.B. A..K.A. Fun Factory, L.A., Holograf, Fab Morvan A.K.A. Milly Vanilly, Corina, Cappella, Alb Negru, Whats UP, iar atmosfera incendiară de final de festival va fi asigurată pentru Last Night Party de DJ Professor.

Ambasadorii și prezentatorii We Love Music Festival sunt, așa cum ne-am obișnuit, Liana Stanciu și NiCK nnd.

20.000 de participanți au fost la prima ediție We Love Music Festival

Prima ediție We Love Music Festival a adus la un loc un public de 20.000 de participanți, care au reușit să își găsească ritmul preferat, la cele 2 scene din incinta acestuia.

Recomandări Încă o demitere făcută de Piedone pe Facebook. Ce valoare are? Șefa DGASPC Sector 5: „Nu are nicio pârghie legală. A fost o reacție umană a domnului primar”

Muzica a răsunat non-stop în cele 4 zile memorabile, atmosfera din timpul a peste 30 de show-uri live fiind incendiară! Nume precum Ricchi E Poveri, ATB, Ronan Keating, Outlandish, Blue, Jay Sean, Connect-R, DJ Project și mulți alții au făcut un show de zile mari, iar publicul i-a răsplătit cu ropote de aplauze și o energie de nedescris în cuvinte.

Playtech.ro Lovitură pentru Camilla! Kate îi ia locul, ce se întâmplă cu Regina. Charles nu va putea face nimic

Viva.ro Adevărul despre soțul Gabrielei Firea. Ce s-a aflat despre Florentin Pandele. Este primar în Voluntari de 23 de ani

PUBLICITATE Dr. Negoescu: Mi s-a părut că de acolo începe viața

FANATIK.RO Primul soț al Mihaelei Rădulescu a murit după o lungă suferință. Vedeta nu a venit la înmormântare

Știrileprotv.ro Un bărbat a băut 10 litri de apă pe zi timp de doi ani și a mers la spital. Ce au descoperit medicii după un RMN

Observatornews.ro "Drum lin către ceruri, îngeraș frumos!" Vladimir a murit sub ochii părinților și surorii sale, după ce a căzut în piscina unui hotel din Antalya. Avea doar 5 ani

Orangesport.ro Panduru a văzut un detaliu greşit pe noul echipament al FCSB! "Nu sunt rotiţe zimţate deasupra stemei? Are 20?" | VIDEO

Unica.ro Horoscop Mariana Cojocaru: Zodiile care schimbă locul de muncă sau partenerul până la finalul verii / Video