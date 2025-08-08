Un Revelion exotic în patru țări: Thailanda, Singapore, Malaezia și Indonezia într-o aventură de 12 zile

Este mai mult decât o călătorie – este o experiență care te încarcă de energie, culoare, savoare și aventură. Totul începe pe 29 decembrie, cu zbor din București și o tranziție lină către destinațiile tale exotice, alături de un ghid român și asistență turistică pe tot parcursul excursiei.

4 țări, 4 perspective asupra Asiei

În 12 zile vei bifa 4 țări spectaculoase și te vei bucura de fiecare în ritmul potrivit. Thailanda te primește cu templul ei sacru și haosul fermecător al Bangkokului, unde vei avea parte de o cină tradițională cu spectacol live și o croazieră pe fluviul Chao Phraya, care îți va oferi o priveliște de neuitat asupra capitalei luminate feeric.

După 3 nopți petrecute în Bangkok, circuitul continuă către Malaezia, cu 4 nopți în Kuala Lumpur, un oraș cosmopolit unde moscheile se împletesc cu zgârie-norii, iar cartierele chinezești se completează armonios cu templele hinduse. Vei mai petrece o noapte în Johor, în apropiere de granița cu Singapore, pentru a face trecerea către următoarea destinație.

În Singapore, ultra-modernismul și natura conviețuiesc într-o armonie uimitoare. Vei avea timp pentru 2 nopți în orașul-stat care impresionează prin curățenie, arhitectură futuristă și atracții ca Marina Bay, Gardens by the Bay și cartierele multietnice.

Iar dacă te întrebi unde e Indonezia, te poți liniști: vei simți atmosfera sa în Johor Bahru, regiune multiculturală cu puternice influențe indoneziene, punct de legătură și contrast exotic între culturile asiatice.

Bangkok. Foto: Unsplash

Ce este inclus?

Totul este gândit pentru confortul tău: biletele de avion internaționale și zborul de întoarcere din Singapore, taxele de aeroport, bagaj de cală și bagaj de mână, 11 nopți de cazare la hoteluri de 3 și 4** cu mic dejun inclus, toate transferurile, tururi și excursii conform programului, ghizi locali, dar și bilete de intrare la principalele obiective turistice.

Mai mult, ai parte de asistență în limba română, pentru ca fiecare pas din vacanță să fie clar și fără griji.

Reducere Last Minute

Pentru plecarea din 29 decembrie, circuitul beneficiază de o reducere Last Minute – o ocazie rară de a trăi un Revelion exotic, în 4 țări deodată, la un preț special. Oferta este disponibilă în limita locurilor rămase.

Alte idei pentru Revelion?

Dacă această combinație exotică nu este exact ce îți dorești, Europa Travel ți-a pregătit și alte vacanțe speciale de Revelion, în Europa, Asia și nu numai. Descoperă toate opțiunile disponibile pe pagina cu oferte de Revelion și lasă-te inspirat de circuite în Italia, Japonia, Emiratele Arabe sau chiar America Latină.

Vrei să rezervi?

Scrie-ne direct pe WhatsApp la 0723 153 702 pentru detalii, întrebări sau rezervări rapide. Iar dacă vrei să descoperi întreaga ofertă de vacanțe disponibile, intră pe europatravel.ro – locul unde fiecare vis de călătorie prinde contur.

Trăiește un Revelion diferit, în inima Asiei de Sud-Est, și întâmpină 2026 cu zâmbetul pe buze, sub artificiile exotice ale Bangkokului sau Singapore-ului. O experiență în patru țări, într-o singură vacanță – exact cum meriți.

Foto: Unsplash

