UNDERCLOUD 14: 7 seri magice, la final de septembrie

Ediția 2021 este poate cea mai „concentrată” de când facem noi acest festival, este o ediție „XS”, dar nu pentru că ne-am dorit. Selecția a fost mult mai amplă, dar am fost nevoiți să renunțăm… am tăiat până la limita în care să-ți mai poți asuma evenimentul ca pe un festival. Competiția nu e cu politicienii, e cu noi înșine. A ne opri, înseamnă a ne trăda. Undercloud are curaj să rămână pozitiv. Nu se lasă influențat de context, își creează singur contextul. Am ales să continuăm pentru a ne oferi bucuria acestei întâlniri.

Chris Simion–Mercurian, regizor și scriitor, inițiatoarea festivalului Undercloud