Acesta nu a specificat cât teritoriu a fost eliberat de sub ocupația rusească în luna mai, relatează publicația The Kyiv Independent.

Potrivit unei evaluări publicate pe 1 iunie de grupul de monitorizare ucrainean DeepState, Ucraina a câștigat mai mult teritoriu decât a pierdut în fața forțelor ruse în luna mai.

Situația de pe linia frontului rămâne tensionată, iar luptele continuă intens în estul și sudul Ucrainei, a adăugat Sîrskîi într-o postare pe Facebook. Cele mai intense confruntări au loc în sectorul Pokrovsk din regiunea Donețk, sectorul Oleksandrivka, situat la intersecția regiunilor Donețk, Zaporojie și Dnipropetrovsk, precum și în sectorul Huliaipole din Zaporojie.

Forțele ucrainene mențin inițiativa în „anumite zone” ale frontului, însă Sîrskîi nu a precizat locațiile exacte.

În operațiunile din luna mai, armata ucraineană a lovit peste 88.000 de ținte militare rusești și a provocat peste 30.500 de victime în rândul trupelor ruse, conform informațiilor furnizate de comandantul-șef.

În plus, atacurile asupra infrastructurii industriale, energetice și petroliere ruse au generat pierderi estimate la 1,058 miliarde de dolari. Marina ucraineană a desfășurat, de asemenea, aproximativ 1.500 de operațiuni pentru a asigura transportul civil în zona de conflict, permițând accesul a 633 de nave în porturile din Odesa și de-a lungul Dunării, a adăugat Sîrskîi.

În ciuda eforturilor din ofensiva de primăvară a Rusiei, aceasta nu a reușit să obțină „niciun avânt real” și nici să captureze teritorii similare cu cele ocupate în perioadele anterioare din anii trecuți, a declarat generalul-maior în rezervă al armatei australiene, Mick Ryan.

„Aș spune că există un sâmbure de speranță că ar putea apărea un punct de cotitură, deoarece cele mai mortale părți ale războiului terestru sunt, în general, în a doua jumătate a anului, nu în prima”, a declarat Ryan pentru Kyiv Independent în luna mai.

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