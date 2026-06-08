Rezistența turismului internațional în fața crizelor

Deși criza din Orientul Mijlociu din martie a cauzat scăderi regionale semnificative, turismul global a demonstrat o reziliență impresionantă.

„Într-un timp marcat de tensiuni geopolitice și economice, turismul își dovedește rolul vital: sprijinirea economiilor, crearea de oportunități și consolidarea comunităților”, a declarat Shaikha Al Nuwais, secretar general UN Tourism.

Totuși, creșterea globală a fost limitată, fiind cu 1-2% sub prognoza inițială de 3-4% pentru 2026. Costurile ridicate ale transportului, alimentate de prețurile în creștere ale combustibilului și deficitul de kerosen, au determinat scumpiri semnificative ale biletelor de avion, afectând capacitatea de zbor în mai multe regiuni.

Destinații cu creșteri record

Europa rămâne lider mondial în turism, cu 130 milioane de vizitatori internaționali în primul trimestru al anului 2026, o creștere de 4% față de aceeași perioadă din 2025. Sudul și nordul Europei au beneficiat de reorientarea fluxurilor turistice, raportând un avans de 4% fiecare, în timp ce centrul și estul Europei au înregistrat o revenire semnificativă de 6%.

În contrast, Orientul Mijlociu a înregistrat o scădere de 14% a sosirilor turistice, afectat de conflictul regional. Cu toate acestea, Egiptul a raportat o creștere impresionantă de 16%, fiind o excepție notabilă în regiune.

Printre destinațiile cu creșteri spectaculoase se numără Paraguay (+46%), Noua Caledonie (+45%), El Salvador (+43%), Mongolia (+39%), Palau și Uzbekistan (+37% fiecare). În plus, țări precum Pakistan (+60%), Coreea de Sud (+38%), Maroc (+24%), Brunei (+22%) și Brazilia (+12%) au înregistrat avansuri notabile.

Provocările turismului în 2026

Conform unui sondaj realizat de experți în turism, criza din Orientul Mijlociu, costurile ridicate ale transportului și ale cazării, precum și alți factori economici sunt principalele obstacole pentru turismul internațional în acest an.

Aproximativ 64% dintre respondenți consideră că conflictul regional afectează negativ dorința de a călători către anumite destinații, iar 61% au raportat scăderi ale turismului inbound în țările lor.

Pe fondul acestor provocări, călătorii devin tot mai atenți la raportul calitate-preț, alegând mai des destinații apropiate. În același timp, 14% dintre experți au observat o creștere a turismului intern, compensând parțial pierderea din turismul internațional.

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