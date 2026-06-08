Trei contestații în licitația pentru tronsonul Iași – Ungheni

Contestațiile depuse pentru tronsonul 4 al Autostrăzii A8 Iași – Ungheni au scos la iveală o problemă majoră în sistemul de achiziții publice din România, semnalând tratamente inegale aplicate participanților la licitații.

Pe 24 aprilie 2026, CNIR a desemnat câștigătoare asocierea formată din Itinera SPA – ICM SPA – Saipem SPA pentru construcția acestui tronson de autostradă. Oferta acestora, în valoare de 3,57 miliarde de lei fără TVA, a fost cu aproximativ 25% mai mică decât valoarea minimă estimată a contractului. Era prevăzută proiectarea și execuția tronsonului 4 dintre Iași și Podul peste Prut de la Ungheni, proiect care include și realizarea unui segment de autostradă cu o lungime de 5 kilometri în Republica Moldova.

Rezultatul a fost însă contestat de alte două asocieri, Construcții Erbașu și Concelex. Ulterior, pe 2 iunie, Itinera a depus și ea o „contestație defensivă” împotriva acestora.

Contractul a fost câștigat la o diferență de 0,06 puncte

Competiția pentru adjudecarea contractului a fost extrem de strânsă. Asocierea Itinera a câștigat la o diferență minimă de 0,06 puncte față de Construcții Erbașu și 1,29 puncte față de Concelex. Pe locurile următoare s-au clasat FCC Construccion din Spania, la doar 1,30 puncte, și asocierea Far Foundation, la 2,12 puncte distanță.

Câștigător licitație pentru tronsonul 4 Iași – Ungheni al A8. Foto: Contestație Itinera SPA

Tronsonul 4 DN24 (Iași) – Vamă (Pod peste Prut la Ungheni) este unul dintre ultimele două loturi din programul SAFE care nu beneficiază încă de contract semnat, alături de tronsonul 2 Târgu Frumos – Lețcani, parte din Autostrada A8. Deși finanțarea europeană nu mai este în pericol, fiind încadrată ca achiziție transfrontalieră, decizia CNSC va influența semnificativ viitorul interpretării criteriilor de integritate în marile proiecte de infrastructură.

Compania italiană a fost sancționată anterior pentru practici anticoncurențiale

Construcții Erbașu și Concelex au atras atenția, în contestații, că Itinera SPA, liderul asocierii câștigătoare, a fost sancționată în decembrie 2022 de Autoritatea Italiană pentru practici anticoncurențiale, cu o amendă de peste 1,18 milioane de euro. Compania a fost găsită vinovată de participare la o înțelegere anticoncurențială într-o licitație publică din Italia.

„Mai mult (și mai grav, însă), există și o faptă anticoncurențială în considerarea căreia operatorului i s-a aplicat o amendă în cuantum de 1.186.551 euro pentru un comportament ce a avut ca efect restrângerea semnificativă a concurenței, în contradicție cu art. 101 TFUE, constatată printr-o decizie definitivă/sancționatorie a autorității de concurență, care a reținut existența unei înțelegeri între operatori economici pentru repartizarea loturilor și eliminarea concurenței reale în cadrul unei proceduri de achiziție publică, această conduită fiind calificată drept practică concertată anticoncurențială, ceea ce reprezintă dovada certă a existenței și a unei abateri profesionale grave apte să atragă excluderea în temeiul art. 167 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 101/2016”, scrie în contestație Concelex.

Despre acest lucru a punctat și Construcții Erbașu, în contestație: „Fapta a vizat procedura organizată de Milano Serravalle (companie de autostrăzi n.r.) și a constat în împărțirea loturilor și eliminarea concurenței reale între operatori. Pentru această conduită, Itinera S.p.A. a fost sancționată cu amendă de 1.186.551 euro. Ulterior, Milano Serravalle a dispus rezilierea contractului la data de 07.07.2023 și a formulat o acțiune în despăgubiri pentru prejudiciul pretins cauzat prin restrângerea concurenței”.

Contractul în cauză a fost reziliat, iar autoritățile italiene au inițiat acțiuni în instanță pentru recuperarea prejudiciului.

Deși această sancțiune este definitivă, CNIR nu a considerat-o un motiv suficient pentru excluderea asocierii Itinera. În același timp, au existat cazuri similare în care alte companii au fost excluse pentru suspiciuni de fraudă care nu au fost confirmate legal.

Paradoxuri în aplicarea regulilor

Pe de altă parte, Itinera a înaintat o contestație împotriva asocierii conduse de Construcții Erbașu – Frasinul – Conest – Eky-Sam – Dimex 2000.

Un motiv a fost și implicarea companiei Dimex 2000 (o firmă de construcții din județul Bistrița-Năsăud n.r.) într-un dosar privind centura metropolitană a Clujului, unde există suspiciuni de fraudă ce au dus la rezilierea contractului de către Primăria Cluj-Napoca.

În acest caz, însă, acuzațiile nu au fost confirmate printr-o hotărâre definitivă.

CNAIR a exclus, recent, o asociere invocând exact suspiciunile de fraudă legate de Dimex

De asemenea, în cadrul licitației pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava – Siret, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a exclus asocierea Concelex – X-Way – Dimex – Road Soil – Operationa Boker invocând exact suspiciunile de fraudă legate de Dimex și proiectul centurii metropolitane Cluj.

„Asocierea Concelex – Dimex a fost exclusă tocmai ca urmare a caracterului neconcludent al clarificărilor furnizate de asociere cu privire la relația dintre Dimex și Integral Inzenjering în contextul contractului Centurii Metropolitane Cluj. Așadar, nu ne aflăm în fața unor simple acuzații speculative formulate de competitori în cadrul prezentei proceduri, ci în prezența unui tipar factual obiectiv, deja constatat și sancționat inclusiv de alte autorități contractante, care au apreciat că explicațiile oferite de DIMEX nu sunt apte să înlăture suspiciunile serioase privind conduita sa profesională”, scrie, în contestație, și Itinera.

La acel moment, firma Concelex a contestat decizia pe motiv că nu exista o hotărâre definitivă, dar Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a menținut hotărârea CNAIR.

Aceste situații ridică întrebări esențiale pentru autoritățile implicate în procesele de achiziții publice: de ce o sancțiune definitivă pentru practici anticoncurențiale nu a fost considerată motiv de excludere și cum se justifică diferențele de tratament între cazurile Itinera și Dimex?

Scandalul de la Centura Metropolitană Cluj

Dimex 2000 a câștigat licitația ca lider de asociere pentru proiectul Centurii Metropolitane Cluj, însă compania bosniacă Integral Inženjering, inclusă în documente ca partener, a reclamat public că nu a semnat niciun acord și că semnăturile depuse la dosar sunt false.

Cazul a intrat pe firul procurorilor anticorupție după ce compania din Bosnia a sesizat oficial Direcția Națională Anticorupție (DNA), Parchetul General din România, dar și autoritățile din țara de origine și structurile europene, având în vedere că proiectul beneficiază de finanțare din fonduri UE.

Pe tronsonul 4 vor fi realizate 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere

Tronsonul 4 DN24 (Iași) – Vamă (Pod peste Prut la Ungheni) are o durată de realizare a contractului de 46 de luni de la semnarea contractului, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

Pe traseul tronsonului 4, cu o lungime de 15,5 kilometri, vor fi construite:14 poduri și pasaje; 2 tunele (tunelul de la km. 83 având o lungime de 1760 metri); 2 noduri rutiere (nod rutier de perspectivă- drum de legătură cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași, respectiv nodul Golăiești).

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