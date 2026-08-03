În cadrul campaniei „Student de 10”, primii 200 de studenți care au obținut media 10 în semestrul al doilea al anului universitar curent, completează formularul disponibil pe untold.com și încarcă dovada rezultatelor academice vor primi gratuit un abonament General Access pentru cele patru zile de festival.

De asemenea, UNTOLD îi recompensează și pe studenții care au promovat cu succes sesiunea de vară. Cei care sunt integraliști în sesiunea de vară 2026 și completează formularul de înscriere de pe untold.com vor beneficia de un discount de 40 de euro la achiziționarea unui abonament General Access pentru UNTOLD ONE.

„La UNTOLD credem că fiecare performanță merită să fie recunoscută și celebrată. «Student de 10» este felul nostru de a le spune tinerilor că munca, disciplina și ambiția lor contează. Ne dorim ca experiența UNTOLD ONE să fie o recompensă pentru efortul depus în timpul anului universitar și, în același timp, începutul unei veri pe care să nu o uite niciodată. Educația și cultura merg împreună, iar noi vrem să fim parte din povestea unei generații care îndrăznește să viseze și să performeze.”, a declarat Edy Chereji, Co-Fondator UNTOLD Universe.

„Educația trebuie să rămână un reper important al tinerilor, pentru că doar așa vom putea asigura un viitor spre care să ne uităm cu încredere. La Kaufland vom continua să transmitem acest mesaj și să îl întărim prin acțiuni concrete de susținere a tinerilor care merită răsplătiți pentru munca lor – așa cum este cazul celor 200 de studenți cu cele mai bune rezultate din această sesiune de vară. Îi așteptăm la UNTOLD, să sărbătorească într-o atmosferă unică. Iar pe noi ne pot găsi, ca în fiecare an, în zona DayDreaming by Kaufland, cu activări surpriză și detalii despre noile programe și inițiative dedicate lor. – spune Estera Anghelescu, Director Recrutare & Employer Branding Kaufland România.

Campania „Student de 10” face parte din angajamentul UNTOLD de a susține performanța și de a transforma rezultatele excepționale în experiențe care rămân pentru totdeauna în memoria tinerilor. De-a lungul anilor, mii de elevi și studenți au fost recompensați pentru excelența academică prin inițiativele educaționale ale festivalului, precum „BAC de 10” și „Student de 10”.

Studenții care vor să intre în campanie pot completa formularul disponibil pe untold.com și trebuie să încarce documentele care atestă rezultatele obținute în sesiunea de vară.

Pentru cei aflați în căutarea unui #JOBDE10, partenerul campaniei, Kaufland România, îi așteaptă cu oportunități de carieră pe cariere.kaufland.ro. Iar pentru cei care încă nu știu ce drum să urmeze în carieră, Kaufland România a lansat Kari Era – un avatar AI disponibil pe WhatsApp prin linkul dedicat digitalnation.ro/chat-with-kari sau folosind numărul de telefon +1 555 838 6344.

UNTOLD are loc între 6-9 august la Cluj-Napoca și include un line-up spectaculos: STING, Lewis Capaldi, Zara Larsson, The Chainsmokers, Kygo, Martin Garrix, Holy Priest, Sara Landry, Padre Guilherme.

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