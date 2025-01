„Noua noastră aplicație, UpMobil+, este un hub unic care aduce utilizatorilor acces la soluții relevante pentru nevoile lor zilnice. Valoarea adăugată a aplicației constă în beneficiile negociate exclusiv pentru utilizatorii noștri, care sunt disponibile direct în platformă. Aceste beneficii sunt rezultatul unor parteneriate cu furnizori de top, care contribuie la extinderea soluțiilor relevante și la diversificarea opțiunilor disponibile pentru utilizatori. Pozitionăm Up Mobil+ pe piață într-o zonă de utilitate și de aplicație dinamică ce oferă fiecărui român o experiență financiară și de lifestyle completă, adaptată la realitatea financiară pe care o trăim, a declarat Ionuț Cătălin Condruz, Chief Strategy & Operating Officer, Up România.

UpMobil+ își propune să faciliteze accesul rapid la o gamă diversificată de avantaje financiare și non-financiare. Noua aplicație oferă posibilitatea monitorizării beneficiilor extrasalariale în timp real, acces la oferte exclusive de la parteneri de top, achiziționarea de produse și servicii de la diverși comercianți, utilizând diverse modalități de plată: carduri Up, carduri bancare, buget flexibil și chiar coins obținuți în modulul de gamification. În plus, UpMobil+ oferă o gamă variată de asigurări, adaptate nevoilor fiecărui utilizator. Acestea vor putea fi accesate atât de cei care beneficiază de produsele Up România, cât și de utilizatorii noi care accesează pentru prima dată UpMobil+.

Principalele caracteristici ale UpMobil+ includ o funcționalitate practică, permițând gestionarea eficientă a beneficiilor și recompenselor într-o singură aplicație. Utilizatorii beneficiază de acces exclusiv la oferte diversificate de la parteneri de top, cu posibilitatea de a achiziționa produse și servicii direct din aplicație. În plus, aplicația integrează elemente de gamificare, oferind evidența clară a recompenselor câștigate și facilitând achiziția de

vouchere cadou. Accesibilitatea este optimizată prin multiple opțiuni de logare, fie prin email, telefon, cont Google sau Apple ID, garantând un acces securizat și rapid.

Aplicația răspunde atât exigențelor pieței moderne, cât și nevoilor individuale, adresându-se utilizatorilor din toate categoriile, de la cei care migrează de la aplicația UpMobil la UpMobil+, până la cei care nu au beneficiat niciodată de acest tip de soluții. Acum, toți aceștia își pot descărca aplicația pentru a accesa servicii financiare și non-financiare de la parteneri, pot achiziționa vouchere și pot beneficia de oferte speciale negociate de Up România. UpMobil+ are un design premium, cu o interfață modernă și intuitivă care transformă utilizarea aplicației într-o experiență eficientă și plăcută. Aplicația oferă o experiență personalizată de utilizare, configurată pentru a răspunde nevoilor reale ale utilizatorilor, asigurând astfel un nivel ridicat de satisfacție.

UpMobil+ depășește granițele unei simple aplicații și își propune să devină un standard în gestionarea beneficiilor extrasalariale din România.

Despre Grupul Up:

Grupul Up este un grup internațional şi solid. Prezent în peste 25 de țări, Grupul Up își adaptează expertiza la specificul local. Zi de zi este alături de 23 de milioane de persoane din întreaga lume, prin zeci de mărci de produse și servicii.

www.up.coop

Despre Up România

Up România face parte din Grupul Up, deservește peste 25.000 de clienți și peste 1.3 milioane de beneficiari pe Up Dejun, Up, Cadou, Up Vacanță, Up Cultură. La aceștia se adaugă peste 1.2 milioane de beneficiari pe Up Social din 150 de proiecte sociale naționale și locale care au fost realizate în ultimii 6 ani. Cu o prezență de 22 de ani în România, compania oferă diverse instrumente de motivare și soluții financiare avantajoase pentru performanța businessului companiilor, printre care se numără produse și servicii pentru salariați, platforma de beneficii flexibile Up MultiBeneficii, servicii dedicate comercianților, precum și soluții personalizate pentru modernizarea sectorului de acțiune socială.

Up MultiBeneficii este soluția Up România dedicată companiilor, ce oferă gestionarea eficientă a beneficiilor extrasalariale puse la dispoziția angajaților. Platforma Up MultiBeneficii prezintă un pachet atractiv de beneficii și oferte speciale ce pot fi alese chiar

de către angajat în funcție de nevoile sale, generând un avantaj competitiv pe piață pentru angajator, iar pentru angajat, autonomie și flexibilitate.

Prin intermediul campaniei „Redefinim Munca”, Up România își propune să schimbe perspectiva asupra muncii, aducând schimbări semnificative în abordarea acesteia.

Up România este certificată Great Place To Work, pentru al treilea an consecutiv, în 2024.

Mai multe detalii pe www.upromania.ro.

Aplicația Up Mobil poate fi descărcată de pe App Store, Google Play sau Huawei AppGallery.

