Vinde-ți telefonul actual!

Dacă terminalul tău încă răspunde bine la comenzi și prezintă doar semne minore de purtare, utilizează această ocazie. Pune un anunț pe site-uri dedicate, grupuri de Facebook sau profită de programe buy-back oferite de magazine. Câștigul obținut te ajută direct la plata noului dispozitiv. Nu uita să cureți telefonul, să transferi toate datele și să efectuezi o resetare la setările din fabrică pentru mai multă siguranță. Astfel, crești și șansele să obții un preț mai bun.  

Achiziționează în rate fără costuri suplimentare!

Alege inteligent și cumpără gadget-uri în rate de la Flanco , pentru a beneficia de dobândă zero*, prin Card Avantaj. Ține evidența exactă a ratelor lunare pentru a gestiona ușor cheltuielile și evită întârzierile la plată. Această metodă îți asigură acces la modele noi, fără să faci un efort mare de la început.

Cumpără un telefon recondiționat!

Telefoanele refurbished vin cu avantajul unui preț semnificativ mai mic, comparativ cu cele noi din magazin. Ele sunt supuse unor verificări tehnice, se repară eventuale defecte și se livrează de multe ori cu garanție. Găsești astfel de modele pe platforme sigure sau în magazine fizice. Verifică dacă primești garanție scrisă și testează componentele importante: ecranul, camera, difuzorul și bateria. De multe ori, găsești un iPhone sau un Samsung Galaxy aproape ca nou la un preț scăzut. S-ar putea să găsești mici zgârieturi, dar funcționalitatea rămâne bună pentru uz zilnic.

Alege varianta cu abonament!

Operatorii de telefonie mobilă oferă telefoane la preț mai mic dacă alegi sau prelungești un contract pe doi ani. Astfel, poți accesa modele noi fără să plătești integral. Totuși, analizează cu atenție prețul cumulat al abonamentului pe durata contractului. Uneori, soluția cu cartelă și achiziția unui model mai vechi sau second hand poate genera economii mari. Dacă oricum folosești serviciile unui anumit operator și nu planifici să schimbi numărul, această opțiune poate să devină avantajoasă.

Optează pentru modelele lansate anterior!

Ultimele modele nu întotdeauna aduc schimbări majore, dar costă semnificativ mai mult. De exemplu, un Samsung Galaxy S22 sau un iPhone 13 rămân actuale, deși între timp apar versiuni noi. Magazinele reduc prețul pentru telefoane de anul trecut, iar specificațiile lor răspund în continuare cerințelor de zi cu zi. Caută astfel de variante dacă urmărești rapoarte bune între performanță și preț.

Cumpără second hand cu atenție la detalii!

Dacă alegi un telefon la mâna a doua, reduci costul, dar ai nevoie de atenție sporită. Caută anunțuri de la vânzători de încredere, solicită factură sau dovadă de achiziție și testează telefonul personal înainte să plătești. Verifică numărul IMEI pentru a te asigura că nu este blocat sau furat. Încearcă funcțiile principale: ecran tactil, camere, sunet și conectivitate. Un iPhone 12 second hand cu baterie de 85% poate fi cu 30% mai ieftin decât unul nou, dar asigură-te că funcționează încărcarea și semnalul. Evită tranzacțiile suspecte sau în care nu ai drept de retur.

Folosind aceste variante, poți schimba telefonul vechi cu unul mai performant, fără să-ți depășești bugetul. Analizează fiecare opțiune și alege metoda potrivită pentru necesitățile tale. Cu ajutorul cardului de cumpărături Card Avantaj, ai posibilitatea să achiziționezi în rate cu dobândă zero* smartphone-uri, tablete, laptopuri și alte gadgeturi pe care ți le dorești. Urmărește campaniile active din magazinele partenere și bucură-te de tehnologie, în stilul tău!

*Dobânda zero se aplică dacă se achită lunar suma totală de plată, astfel cum este evidențiată în extrasul de cont emis de către Bancă. Pentru un card de credit Card Avantaj Mastercard Standard / Visa Classic cu o limită de credit de 5.367 lei, dobânda fixă este de 28%/an, rata lunară de plată este de 517,95 lei, iar dobânda anuală efectivă (DAE) este de 34,13%, fiind calculată pentru suma menționată mai sus, retrasă în întregime în prima zi de la un ATM Nexent Bank N.V. Amsterdam Sucursala București și rambursată în 12 rate lunare egale. Valoarea totală plătibilă este de 6,263.37 lei, incluzând dobânda și comisionul anual de administrare cont curent de card, în valoare de 48 lei.

Foto: Shutterstock

