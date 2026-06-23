Cele două inițiative au fost prezentate în cadrul Brain Event 2026, eveniment dedicat sănătății creierului, longevității și performanței cognitive, desfășurat pe 20 iunie 2026, la Sala Palatului din București. Participarea Swiss Clinics la eveniment marchează o nouă etapă în dezvoltarea grupului fondat de Valentin Burada, care își consolidează poziționarea într-un domeniu aflat în plină creștere la nivel internațional: medicina longevității.

Brain Event 2026 a adus la București specialiști internaționali și români din domenii precum longevitate, neuroștiință, somnologie, medicină de precizie, wellbeing și performanță cognitivă. Printre speakerii prezenți în program s-au numărat David Sinclair, profesor în cadrul Department of Genetics de la Harvard Medical School și unul dintre cei mai cunoscuți cercetători în biologia îmbătrânirii, Dr. Daniel Amen, psihiatru american, Matthew Walker, profesor de neuroștiință, psihologie și știința somnului și Dr. Robert Nagourney, specialist în oncologie, hematologie și medicină de precizie.

Din România, pe scena Brain Event 2026 au fost prezenți Prof. Dr. Vladimir Ciurea, medic primar neurochirurg și unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai educației pentru sănătatea creierului, Niculina Gheorghiță, psiholog, autor și trainer și Diana Palotaș, psiholog și fondator Neuros Europe.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale evenimentului a fost prezentarea lui David Sinclair. Cercetătorul este cunoscut pentru studiile sale despre mecanismele biologice ale îmbătrânirii, metabolismul NAD+, modificările epigenetice și felul în care celulele își pierd sau își pot recăpăta anumite caracteristici asociate tinereții biologice. Prin lucrările și aparițiile sale publice, Sinclair a contribuit la popularizarea ideii că îmbătrânirea nu trebuie privită doar ca un proces inevitabil, ci ca un fenomen biologic care poate fi studiat, înțeles și influențat, în anumite limite, prin știință, prevenție și intervenții personalizate.

Pentru Swiss Clinics Group, temele discutate la Brain Event, sănătatea creierului, somnul, biomarkerii, prevenția, sănătatea celulară și extinderea duratei de viață sănătoasă, se conectează cu direcția dezvoltată prin Swiss Longevity Institute și Longevity Residence by Swiss Clinics.

„Brain Event 2026 a adus în România o conversație importantă despre sănătatea creierului, longevitate și viitorul medicinei. Prezența unor experți precum David Sinclair, Matthew Walker sau Daniel Amen arată că prevenția, somnul, sănătatea celulară, echilibrul emoțional și mediul în care trăim nu mai pot fi privite separat. Prin Swiss Longevity Institute și Longevity Residence by Swiss Clinics, ne dorim să integrăm aceste direcții într-un ecosistem concret, accesibil și aplicabil în viața de zi cu zi”, a declarat Valentin Burada, fondator Swiss Clinics Group și inițiatorul celor două proiecte.

Longevitatea, o direcție tot mai importantă pentru Swiss Clinics

Pentru Swiss Clinics Group, intrarea în zona medicinei longevității reprezintă o etapă importantă de dezvoltare. După mai mult de 11 ani de experiență în medicina estetică și o rețea extinsă la nivel național, cu prezență în peste 47 de orașe, grupul își diversifică modelul prin proiecte care pun accent pe prevenție, personalizare, tehnologie și sănătate pe termen lung.

Noua direcție pornește de la o schimbare de perspectivă: pacientul nu mai este privit doar prin prisma tratării unei probleme deja existente, ci printr-o abordare mai amplă, care include evaluarea riscurilor, monitorizarea biomarkerilor, optimizarea stilului de viață, recuperarea, somnul și mediul în care trăiește.

„Următorul pas firesc pentru Swiss Clinics este să construim în jurul pacientului un ecosistem complet. Medicina viitorului va însemna tot mai mult prevenție, personalizare, tehnologie și continuitate. Nu vorbim doar despre a trata, ci despre a înțelege, a anticipa și a susține sănătatea pe termen lung”, a adăugat Valentin Burada.

În această viziune, Swiss Longevity Institute și Longevity Residence by Swiss Clinics sunt două proiecte complementare. Primul acoperă zona medicală, prin diagnostic, evaluări și planuri personalizate, iar cel de-al doilea aduce principiile longevității în mediul în care locuim.

Swiss Longevity Institute un proiect care înseamnă prevenție, evaluări avansate și planuri personalizate

Swiss Longevity Institute este proiectat ca un hub medical dedicat longevității, optimizării sănătății și medicinei regenerative. Conceptul are la bază o abordare personalizată, în care evaluările complexe și datele medicale devin punctul de plecare pentru construirea unor programe adaptate fiecărui pacient.

Modelul propus poate include evaluări precum profil genetic, microbiom, echilibru hormonal, compoziție corporală, status metabolic și alți indicatori relevanți pentru înțelegerea stării generale de sănătate. Pe baza acestor informații, pot fi dezvoltate planuri care integrează prevenția, intervențiile regenerative, optimizarea metabolică, terapiile intravenoase, nutriția, somnul, recuperarea și soluțiile de biohacking medical.

„Swiss Longevity Institute este proiectul prin care aducem împreună medicina regenerativă, diagnosticul avansat și optimizarea stilului de viață. Ne dorim să construim un cadru în care oamenii să poată înțelege mai devreme ce se întâmplă în corpul lor și să primească planuri personalizate, bazate pe date, pentru a trăi nu doar mai mult, ci mai bine”, a declarat Valentin Burada despre proiect.

Longevity Residence by Swiss Clinics, locuința gândită ca mediu activ pentru sănătate

A doua componentă a ecosistemului este Longevity Residence by Swiss Clinics, un concept rezidențial premium dezvoltat în jurul ideii că mediul în care trăim influențează sănătatea, somnul, capacitatea de recuperare, nivelul de energie și procesul de îmbătrânire.

Proiectul este gândit ca un ecosistem boutique de 15 apartamente premium, amplasat pe malul Lacului Tei. Conceptul combină proximitatea față de oraș cu un mediu construit pentru echilibru, recuperare și wellbeing, integrând principii inspirate din zona de healthy building și soluții tehnologice dedicate calității vieții.

Longevity Residence by Swiss Clinics include tehnologii și facilități precum filtrare HEPA a aerului, iluminat circadian, monitorizarea calității aerului și a umidității, apă filtrată și remineralizată, materiale cu un conținut redus de substanțe chimice, sisteme smart home și soluții dedicate somnului și recuperării.

„Longevity Residence by Swiss Clinics duce aceeași viziune de longevitate în zona rezidențială. Locuința nu mai este doar un spațiu de design sau confort, ci poate deveni un mediu activ pentru sănătate. Calitatea aerului, lumina, somnul, apa, materialele, tehnologia și accesul la servicii preventive pot influența starea de bine în fiecare zi. Acesta este sensul conceptului de longevity living: să integreze sănătatea în modul în care trăim”, a declarat Valentin Burada, fondator Swiss Clinics Group și inițiatorul proiectului.

Proiectul va include și un centru dedicat longevității, exclusiv pentru rezidenți, construit în jurul conceptului de concierge medical preventiv. Acesta va integra servicii precum monitorizarea biomarkerilor, prevenție, terapii intravenoase, acces la specialiști și servicii medicale personalizate.

Despre Swiss Clinics Group

Swiss Clinics Group este un ecosistem integrat vertical, construit în jurul Swiss Clinics, cel mai mare lanț de clinici de medicină estetică din România, cu prezență în peste 47 de orașe și peste 11 ani de experiență.

Swiss Clinics oferă o gamă extinsă de proceduri minim invazive și chirurgicale, alături de servicii dermatologice, stomatologice și ginecologice, adresate atât femeilor, cât și bărbaților, printr-un model de tip One Stop Shop, în care pacientul poate accesa soluții integrate într-un singur loc.

Pornind de la activitatea clinică principală, grupul a dezvoltat patru extensii strategice: Swiss Longevity Institute, dedicat longevității, optimizării sănătății și medicinei regenerative, Longevity Residence by Swiss Clinics, primul concept rezidențial de longevity living din România, Academy by Swiss Clinics, platforma de educație și formare profesională în domeniul medicinii estetice și Fundația Swiss Clinics, direcția de responsabilitate socială și implicare în comunitate.

Foto: Swiss Clinics

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