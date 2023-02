Zona balcanică, o zonă ignorată pe nedrept. Are atât de multe locuri de neuitat ce merită vizitate

Serbia – Belgrad, capitala, este un oraș construit în special în perioada comunistă pentru că a fost un oraș urgisit de istorie; orașul a fost distrus de nu mai puțin de 44 de ori în istoria sa milenară și a trecut prin nu mai puțin de 115 războaie. Orice altă localitate ar fi fost abandonată pentru totdeauna, dar de fiecare dată, belgrădenii și-au plâns morții și apoi și-au suflecat mânecile să își reconstruiască orașul situat atât de strategic pe locul unde râul Sava se întâlnește cu Dunărea. Urmele istoriei le poți găsi însă în vechea citadelă Kalemegdan, din care au supraviețuit niște ziduri (evident, reconstruite) și de unde ai panorama extraordinară a locului de confluență între Sava și Dunăre. Este plăcut să te plimbi pe strada pietonală Kneza Mihaila, iar poate cea mai spectaculoasă clădire este una care nu e 100% terminată – Catedrala Sf. Sava, care este cea mai mare catedrală ortodoxă din Balcani și una dintre cele mai mari biserici ortodoxe din lume (cea mai mare este Catedrala Sf. Sofia din Constantinopole, urmată de catedrala în construcție de la București).

Bosnia – Sarajevo este un oraș absolut delicios. Construit pe o vale verde, înconjurat de munți, în Sarajevo găsești un mix genial de bazar otoman, cartier habsburgic și socialism brutal. O plimbare prin fostul bazar otoman Bascjarsja nu poate fi completă dacă nu te așezi pe o terasă să guști niște cevabcic, micii bosnieci (seamănă, dar nu au același gust cu micii noștri) sau să vezi Podul Latin, lângă care a fost asasinat arhiducele austriac Franz Ferdinand, acțiune ce a dus la izbucnirea Primului Război Mondial. Acest oraș minunat are însă urmele unor suferințe majore îndurate în timpul Războiului de Destrămare a Iugoslaviei, când a fost sub asediu nu mai puțin de 1.425 de zile, iar poveștile îngrozitoare ale războiului poți să le citești pe blocurile de pe marile bulevarde ale orașului (au fost cele mai expuse salvelor trase de pe dealuri) și în Muzeul Tunelului, dedicat tunelului construit pe sub aeroport care a ținut orașul în viață.

Recomandări Zeci de proiecte educaționale cu același titlu au pierdut finanțarea prin PNRR. În spatele lor se află Editura Litera, abonată la contracte cu statul ure. „Ne-a zgâlţâit, dar nicio clădire n-a căzut!”

Bosnia – Mostar este unul dintre locurile exotice din Peninsula Balcanică, pentru că orașul vechi (care se revarsă pe ambele maluri ale râului Neretva, atât în Mostarul bosniac, cât și în cel croat) păstrează o arhitectură islamică deosebită. Complet distrus în Războiul de Destrămare, atât podul vechi construit în timpul sultanului Soliman Magnificul, cât și centrul vechi au fost reconstruite cu migală după război. Iar tradiția celor care se aruncă în apa râului continuă și în ziua de azi – oricine se poate arunca în râu, dar înainte de salt trebuie să urmeze un mic curs de pe o trambulină de lângă pod.

Muntenegru – zona litorală Kotor. Muntenegrenii se laudă că au cea mai frumoasă parte din Coasta Dalmată, deși este semnificativ mai mică decât cea a Croației, și chiar au mare dreptate. Se spune că fiordul cel mai sudic se află în Muntenegru. Tehnic, nu este chiar așa, aici nu au existat nici în perioada glaciară ghețari care să modeleze țărmul litoral ca în Norvegia, dar nu contează – este de o frumusețe rară, cu munți abrupți aproape prăvălindu-se în mare. În plus, există două orașe istorice, superb prezervate: Kotor și Budva, adevărate bijuterii medievale.

Recomandări STUPOARE PE PIAȚA RCA. Șeful Euroins vorbește, în premieră, despre câteva sute de milioane de euro despre care „ASF a rămas cu impresia că ar putea lipsi”

Kotor – Sursă foto: arhiva Europa Travel

Croația – Dubrovnik. Am deschis subiectul de bijuterii medievale? Poate muntenegrenii au cea mai frumoasă coastă, dar croații au cel mai frumos oraș istoric. Construit pe o stâncă, aproape de necucerit în Evul Mediu, Dubrovnik a fost o republică independentă sub numele de Ragusa, care a reușit să-și păstreze independența într-o perioadă haotică prin mijloace diplomatice; neavând bogățiile Veneției, nu a avut niciodată o armată extrem de puternică, dar diplomația și relațiile ragusanilor au reușit să manevreze între cele două mari imperii antagoniste care au dominat mileniul trecut Mediterana – e vorba de Veneția și de Imperiul Otoman. Din păcate, orașul a fost puternic afectat de cutremurul din 1667, numeroase clădiri fiind distruse, așa că, deși osatura urbană a fost păstrată, mai multe dintre clădirile istorice de azi provin din perioada barocă post-1667.

Dubrovnik – Sursă foto: arhiva Europa Travel

Recomandări Corespondenţă din Gaziantep. Cutremurele i-au alungat din case, așa că oamenii trăiesc de o săptămână în parcări, săli de sport și moschei. „Tresar la cel mai mic zgomot”

Croația – Split. Un oraș care are aproape 2000 de ani și care a fost practic un mormânt. Împăratul roman Dioclețian, cel care a reformat și a făcut ordine în Imperiul Roman, reușind să-l facă să supraviețuiască încă mai bine de 1000 de ani, era de prin partea locului. În consecință, și-a construit un oraș imperial perfect pe malurile Adriaticii. Este și unul dintre extrem de puținele capete încoronate ale istoriei care… au ieșit la pensie. A renunțat la putere cu câțiva ani înainte să moară și s-a retras la Split, ocupându-se de marea sa pasiune, grădinăritul. După moartea sa, palatul imperial a fost transformat într-un imens mormânt, iar locuitorii s-au mutat în altă parte. Asta până în 650, la mai bine de 300 de ani după moartea lui Dioclețian, când avarii și aliații lor slavi au distrus capitala Dalmației romane, Salona, iar supraviețuitorii s-au refugiat în fostul palat care era puternic fortificat și, de atunci, Split este unul dintre principalele orașe de pe coastă. Este un mix încântător și surprinzător de construcții antice (construcțiile lui Dioclețian au fost reciclate și refolosite) și medievale și e unul dintre cele mai frumoase orașe de pe coasta adriatică.

Croația – Parcul Național Plitvice. Croația nu înseamnă doar orașe istorice, ci și o natură extraordinară. Iar coroana parcurilor naționale croate este Parcul Național Plitvice, un adevărat paradis pe pământ. O serie aproape nesfârșită de lacuri, legate între ele prin cascade spectaculoase, o apă de un albastru extraterestru, dar și păduri răcoroase fac din Parcul Național Plitvice nu doar cel mai frumos parc din Croația, dar și unul dintre cele mai frumoase parcuri din Europa. Este paradiziac tot anul, dar ghizii locali susțin că toamna e anotimpul cel mai spectaculos datorită culorilor.

Circuitul incursiune în Balcani – Croația, tarif 375 de euro pentru 8 zile (7 nopți de cazare la hoteluri de 3 stele cu mic dejun), transport cu autocar clasificat și asistență turistică în limba română pentru întreaga perioadă – este oferit de agenția Europa Travel de șapte ori în cursul anului 2023, cu plecări în 28 aprilie, 29 mai, 17 iunie, 15 iulie, 9 august, 3 septembrie și 22 septembrie 2023. Detalii, pe site-ul https://europatravel.ro/ sau la telefon 021.9407.

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Câteva pahare de vin i-au fost fatale: trista dispariție a marelui Aurelian Andreescu, vocea unică a muzicii ușoare românești

Viva.ro O recunoști? Azi e una dintre cele mai cunoscute femei din România, dar puțini știu că a fost iubita lui Florin Călinescu în tinerețe

Observatornews.ro "Deci, mie îmi pare rău de acest polițai. Vreau să fie ce trebuie!". Un șofer beat a băgat doi agenți în spital, după o urmărire nebună pe străzile din București

Știrileprotv.ro Cum s-au răzbunat doi părinți, după ce fiul lor nu i-a invitat la nuntă pentru că nu erau „suficient de buni”

FANATIK.RO Un turist american, uimit de ce a găsit într-un apartament din Brașov. Imaginile au devenit virale

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 13 februarie 2023. Taurii au motive reale ca să accepte situația prezentă așa cum este și să își protejeze speranțele legate de viitor

PUBLICITATE Când să mergi cu cei mici la doctor și ce analize recomandă medicii în funcție de vârstă