Investiția este o premieră pentru compania de stat listată la bursă, fiind primul proiect de amplasare de panouri fotovoltaice flotante din cadrul Hidroelectrica.

Premieră pentru Hidroelectrica: Panouri solare pe apă

Proiectul, lansat în vara anului 2025, reprezintă o etapă semnificativă în strategia companiei de diversificare a surselor de energie regenerabilă și de valorificare a infrastructurii existente.

„Această investiție marchează o premieră pentru companie, fiind primul proiect de sistem flotant de panouri fotovoltaice implementat de Hidroelectrica. Prin această achiziție, compania face un pas important către eficientizarea resurselor, diversificarea portofoliului, oferirea de servicii complexe prin accesarea tehnologiilor moderne din domeniu”, arăta atunci Hidroelectrica.

Cu o valoare estimată inițial la 47,2 milioane de lei fără TVA, contractul a fost atribuit firmei WALDEVAR Energy pentru suma de 39,25 milioane de lei fără TVA, în urma unei licitații deschise bazate pe criteriul „cel mai bun raport calitate/preț”.

Conform contractului, proiectul va fi finalizat în 14 luni, dintre care 10 luni vor fi dedicate lucrărilor de execuție. Centrala ar urma să fie finalizată în toamna acestui an.

După ce ANRE emite autorizația de înființare, dezvoltatorul proiectului trebuie să facă dovada că are finanțarea pentru construcția capacității energetice.

Obiectivele proiectului Nufărul, primul parc fotovoltaic plutitor al Hidroelectrica

„Proiectul Pilot Nufărul” va adăuga o capacitate suplimentară de producție a energiei electrice din surse regenerabile, contribuind la diversificarea portofoliului de producție al Hidroelectrica.

Centrala fotovoltaică flotantă va avea o capacitate instalată de 10 MW, folosind panouri solare de 620 Wp, invertoare de 100 kW și optimizoare de energie.

Sistemul va produce aproximativ 13,4 GWh de energie pe an, care va fi conectată la Sistemul Energetic Național prin patru posturi de transformare deja existente la Centrala Hidroelectrica Ipotești.

Proiectul vizează, de asemenea, valorificarea potențialului de pe luciul de apă al lacurilor de acumulare și eficientizarea exploatării energiei electrice prin sinergia dintre capacitățile fotovoltaice și cele hidro.

Centrala fotovoltaică flotantă va fi amplasată în sudul României, în județul Olt, pe lacul de acumulare care deservește Centrala Hidroelectrica Ipotești, aflat în exploatarea Hidroelectrica.

Hidroelectrica, producătorul cel mai mare de energie verde, operează în prezent 188 de centrale, cu o capacitate totală hidroenergetică de 6,4 GW, și deține un parc eolian de 108 MW la Crucea, județul Constanța.

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a înregistrat recent un nou record istoric pe piața de capital, marcând o creștere de peste 60% a valorii de la listarea sa la bursă.

Compania a anunțat vineri o capitalizare bursieră de 76,5 miliarde de lei, corespunzătoare unui preț maxim de 170 de lei pentru o acțiune. Tranzacționarea s-a încheiat la 169,8 lei/acțiune, confirmând astfel poziția sa drept una dintre cele mai valoroase entități listate din Europa Centrală și de Est.

