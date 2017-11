Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am 58 de ani şi sunt văduvă de 5 ani. Mă tot gândesc de la o vreme dacă aş putea să îndrăznesc să-mi refac viaţa”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sunt Elena, am 58 de ani şi sunt văduvă de 5 ani (soţul meu a murit după ce s-a luptat ani de zile cu cancerul). De atunci mă simt tare singură. Am doi copii, însă amândoi locuiesc în străinătate, unul în America, iar celălalt în Germania. Nu mai am pe nimeni aproape, în afară de o vecină cu care mai stau la o cafea. Mă tot gândesc de la o vreme dacă aş putea să îndrăznesc să-mi refac viaţa, dacă nu e prea târziu pentru mine. În ziarele pe care le citesc tot găsesc anunţuri ale unor domni care îşi caută perechea şi tare mi-aş dori să le scriu. Poate, printre ei, găsesc pe cineva, ca să nu mai fiu singură. Însă prietena asta a mea, de care îţi ziceam mai sus, îmi spune să nu mă mai gândesc la prostii, că cine ştie pe cine găsesc printre anunţurile astea: vreun beţiv, vreunul interesat, care îşi caută pe cineva care să-l întreţină. Şi într-adevăr, tot vorbind cu ea, a început să îmi fie şi mie teamă în ultima perioadă. Dar îţi mai spun, mă simt foarte singură şi nu ştiu cum să fac să scap de singurătatea asta. Ce zici să fac?