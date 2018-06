Cât a câștigat Simona Halep din tenis. Liderul WTA a avut un an 2018 extrem de prolific.

La 26 de ani, Simona Halep (1 WTA) a triumfat pentru prima oară într-un turneu de Mare Șlem, impunându-se la Roland Garros, după o finală epuizantă cu americanca Sloane Stephens (25 de ani, 10 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-1.

A fost meciul după care imnul României s-a auzit la Paris, Simona Halep devenind prima jucătoare de la noi care câştigă un turneu major, după Viriginia Ruzici, care s-a impus, în 1978, tot la French Open. Acest triumf i-a adus Simonei Halep și cel mai consistent câștig din tenis de până acum.

Concret, victoria de la Roland Garros va fi răsplătită cu 2,2 milioane de euro. Până acum, cea mai mare sumă care i-a intrat în cont Simonei a fost cei 1.517.472 de dolari, după finala de la Australian Open de anul acesta. În total, Simona Halep a câștigat din tenis un premiu brut în valoare de 24,765 de milioane de dolari.

La această sumă se mai adaugă însă și banii rezultați din garanțiile de participare a liderului WTA la diferitele turnee mai ”mici”. Aceștia au ajuns, în unele cazuri, după cum mărturisea fostul tenismen Mihai Rusu, să fie chiar mai mulți decât premiul oferit câștigătoarei respectivelor competiții!

Simona Halep a dat lovitura semnând cu Nike

În plus, Simona Halep a mai dat o lovitură financiară în acest an, după ce a semnat, pentru următoarele patru sezoane, un contract de 1,7 milioane de euro pe an cu firma americană de echipament sportiv Nike. Astfel, anul 2018 a devenit unul extrem de prolific pentru Simona Halep, atât pe plan sportiv, cât și în cel financiar.

Revenind la sport, în urma succesului de la Roland Garros, Simona Halep va rămâne pe primul loc WTA cel puțin până la finele turneului de la Wimbledon (2-15 iulie). Asta înseamnă cel puțin 36 de săptămâni de supremație în tenisul feminin profesionist.

”Am spus mereu că a fi numărul 1 fără un titlu de Mare Șlem nu este cu adevărat un număr 1 sută la sută. Să devin numărul 1 anul trecut mi-a dat multă încredere, a fost o uşurare. Am avut impresia că am atins ceva enorm. Dar apoi, singurul lucru care conta era un Mare Șlem. Faptul că l-am obţinut rămânând pe locul 1 mă face şi mai fericită”, a mărturisit Simona Halep care, luni, la ora 16.00, va reveni în România, urmând a fi primită la salonul oficial al aeroportului Henri Coandă, din Otopeni.

La Roland Garros, Simona Halep a jucat a 31-a finală din carieră, până acum având 17 titluri cucerite.