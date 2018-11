A doua la Australian Open

Australian Open este primul mare test de după vacanța de iarnă. Deși a încheiat anul pe primul loc în ierarhia mondială, fiind urmată de Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Elina Svitolina și Naomi Osaka, sportiva din Constanța nu are prima șansă la victorie, la Melbourne.

Halep este creditată cu șansa a doua să triumfe acasă la Darren Cahill. Are cota 9 la succes (la un leu investit câștigi 9 lei). Este devansată de Serena Williams (cota 5,25). Sportiva din SUA are 37 de ani și a picat pe locul 16 mondial, dar reprezintă principalul pol de interes, mai ales după scandalul făcut la US Open, când a pierdut finala la Naomi Osaka.

În viziunea bookmakerilor, cu două luni înainte de startul întrecerii, podiumul este completat de japoneza Osaka (cota 10), iar pe locul 4 se află daneza Caroline Wozniacki (11), deținătoarea trofeului.

La competiția programată anul viitor în perioada 14-27 ianuarie, românca a pierdut ultima mare finală a carierei, după cele două cedate la Roland Garros, 2014 și 2017. De la Melbourne, Simona va merge la Ostrava, pentru meciul Cehia – România (9-10 februarie), contând pentru Grupa Mondială a Fed Cup.

Cel mai bun rezultat la Australian Open: finala (2018)



Principala favorită la Roland Garros

Zgura este suprafața cea mai dragă Simonei. Pe covorul roșu de la Roland Garros se va juca în perioada 26 mai – 9 iunie, la cel de-al doilea turneu de Mare Șlem din 2019.

De această dată, Simona a primit prima șansă (cota 5), urmată de Serena Willimas (8), Garbiñe Muguruza (10) și de Sloane Stephens (13), cea din urmă fiind chiar finalista din acest an.

Crescută pe zgura de la Constanța și de la București, Simona are și titlul la junioare, cucerit la Paris, în 2008 (finală cu Elena Bogdan). Tot la Paris, s-a impus și managerul Simonei, Virginia Ruzici, în 1978.

Cel mai bun rezultat la Roland Garros: titlul (2018)



Abia pe 4, pe iarba de la Wimbledon

În schimb, iarba, cea mai rapidă suprafață din circuit, îi pune mereu probleme Simonei, care are o semifinală, în anul de grație 2014, pierdută la Eugenie Bouchard (Canada). Turneul de la Wimbledon este programat în intervalul 1-14 iulie.

Legea pe iarbă o face tot Serena Williams (4,5), urmată de Angelique Kerber (9), Garbiñe Muguruza (10). Simona Halep (cota 12) este abia pe locul 4. Deținătoarea titlului este Angelique Kerber.

Cel mai bun rezultat la Wimbledon: semifinale (2014)



A treia șansă la US Open

US Open 2019 se va disputa între 26 august și 8 septembrie 2019 și închide circuitul. Serena Williams (5,5), urmată de Sloane Stephens, câștigătoarea din 2017, cu cota de 8. Simona Halep este pe 3, cu cota 9. O devansează pe nipona Naomi Osaka, deținătoarea titlului, cota 11.

În dreptul Simonei Halep se așteaptă să apară numele noului antrenor, în cazul în care lucrurile nu vor merge bine, în prima parte a sezonului. Asta în cazul în care liderul WTA nu va socoti oportun și definitiv sfatul primit de la Ilie Năstase, cel care consideră că sportiva se poate descurca și singură în circuit, la experiența celor 27 de ani de viață, dintre care 12 sunt petrecuți la nivel profesionist.

Cel mai bun rezultat: semifinale (2015)

Cotele vor fluctua

Concluzia care reiese din cifrele afișate de bookmakeri este că specialiști au încredere în forța Simonei de a păstra trendul ascendent al carierei. Asta deși a avut un final de sezon dezamăgitor și a rămas, oarecum neașteptat, fără sfătuitor tehnic.

Cei care fac cotele la pariuri o indică între primele 4 favorite la toate cele patru turnee majore din anul care vine (ocupă fiecare dintre primele patru poziții). Este de așteptat ca acest cote să fluctueze, odată cu apropierea competițiilor, urmând să se țină tot mai mult cont de forma de moment, dar și de mișcările pe care le vor face jucătoare.

Cum se stabilește cât de bună este Halep

De ce sunt relevante cotele oferite de bookmakeri? Pariurile sunt o componentă puternică a pieței financiare și, fiind monetizate, dau cifre corecte. În caz contrar, ar putea duce ușor la falimentul instituțiilor care le distribuie publicului.

În calculator se introduc date actualizate despre sportiv (locul în clasament, indici măsurabili privind forma de moment, tradiția evoluțiilor într-un anumit al sezonului), precum și istoricul participărilor la competiția supusă analizei.

Calculatorul generează o cifră care este considerată cea mai apropiată de realitate. Diversele case de pariuri stabilesc cote apropiate între ele pentru același eveniment, tocmai pentru ca diferența să nu poată fi speculată de „vânătorii de cote”.

CITEȘTE ȘI:

VIDEO/ Mașina perfectă pentru Simona Halep? „Nu sunt fan viteză. Doar să fie frumoasă”. Simo are bolizi care costă o avere