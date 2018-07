Primul lider din istoria ATP pleacă la Londra, însă doar în anumite condiții. ”Nu știu sigur dacă mă voi duce. Depinde dacă voi fi invitat, dar cel mai mult depinde de Simona Halep, dacă se va califica sau nu în a doua săptămână de concurs”, ne-a declarat, azi, Ilie Năstase. Turneul londonez debutează mâine, liderul WTA urmând să evolueze abia marți în partida din primul tur.

Ilie Năstase a fost interzis la Roland Garros 2018, neprimind răspuns la cererea de a asista la meciurile disputate de Simona Halep la Paris: ”Suspendarea primită de la Federația Internațională de Tenis mi-a expirat în luna aprilie, așa că nu am probleme să merg la Wimbledon. Cei de la Roland Garros au fost nesimțiți. Tribunalul a spus că nu a fost rasism ceea ce am declarat eu. În plus, am plătit și amenda de 20.000 de euro”.