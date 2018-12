Nadia Comăneci, alături de Simona Halep: ”Când programul îmi permite, încerc să fur câteva zile să merg și să o văd jucând”

O performanță pentru care sportiva din Constanța se află în aceste zile în atenția presei mondiale. Inculsă pe locul 9 în 'Dominant 20', Simona Halep a fost lăudată de Nadiei Comăneci, într-un material apărut în ESPN.

„Ori de câte ori programul meu îmi permite, încerc să fur câteva zile să merg și să o văd pe Simona jucând. Anul acesta mi-am dorit mult să fiu la Paris. Fiecare român de pe planetă a vrut să fie acolo, ca s-o vadă pe Simona câștigând acel titlu pe care și-l dorea de foarte mult timp', a declarat Nadia Comăneci pentru ESPN.

Zeița de la Montreal a continuat: 'L-a ratat ​​pentru prima dată în 2014. Și l-a pierdut iar anul trecut; am fost acolo. Aproape că am scos steagul României la 3-0 în al doilea set și mi-am zis „Gata, acum e momentul'. Și nu a fost. Anul acesta am văzut-o la televizor câștigând în semifinale și i-am spus soțului meu, Bart: „Trebuie să plec, pentru că cred că o să câștige de data asta'. Zborul de la Oklahoma a întârziat, desigur, așa că a trebuit să merg direct la stadion. Mi-ar fi părut așa de rău dacă n-aș fi făcut acest efort. Așa că am fost martoră la ce-mi doream atât de mult să se întâmple: Primul Șlem'.

Nadia s-a întâlnit la Paris cu Gheorghe Hagi și a sărbătorit împreună cu familia Halep cucerirea de către Simona a primului titlu de Mare Șlem.

'Gheorghe Hagi a fost și el acolo – am întregit echipa noastră românească. Am mers la un restaurant, am desfăcut șampania împreună cu familia ei și cu prietenii apropiați', a dezvăluit Nadia.

' Triumful ei este minunat deoarece copiii români vor înțelege astfel că nu trebuie să se nască în altă parte pentru a fi cei mai buni. Oricine poate avea succes dacă muncește din greu. Este bine că o au pe Simona acum. Noi, toți ceilalți, suntem trecutul. Tânăra generație știe cine suntem doar datorită părinților lor și pentru că există, slavă Domnului, YouTube. Dar e cu totul altceva când văd un sportiv al prezentului, care devine numărul 1. Asta îi va face să ia o rachetă și să întrebe: „De ce nu? Poate că voi fi eu cel care reușește!', a conchis Nadia Comăneci.

Dramă pentru România: Cristina Neagu a primit un diagnostic îngrozitor, după accidentarea din meciul cu Ungaria! Sezon încheiat pentru cea mai bună handbalistă a României!