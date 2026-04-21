Fosta șefa a DSP Brașov a fost trimisă în judecată

Fosta șefă executivă a DSP Brașov a fost trimisă în judecată. Ancuța-Ofelia Blănaru, fostă directoare executivă a Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov este acuzată de procurori că ar fi anunțat spitalele când urmau să fie controlate, în schimbul unor analize și internări gratuite.

Informațiile pe care aceasta le-ar fi transmis către spitale era confidențiale. DNA a anunțat încă de la finalul anului trecut că directoarea executivă de la DSP este cercetate pentru că ar fi anunțat spitalele când urmau să aibă loc controalele.

DNA a anunțat că dosarul a fost înaintat Tribunalului Brașov pe 17 aprilie 2026. Blănaru este acuzată de comiterea a cinci infracțiuni de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii de foloase necuvenite. Una dintre aceste fapte ar fi fost săvârșită în formă continuată.

Fosta șefă a DSP a fost acuzată că ar fi anunțat spitalele când urmau să fie controale

Conform probelor adunate de anchetatori, între 2021 și 2025, Ancuța-Ofelia Blănaru ar fi informat în mod repetat reprezentanți ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov despre controale sanitare planificate de DSP.

„Prin încălcarea caracterului confidențial al inspecțiilor sanitare, inculpata ar fi oferit indicații unui medic-șef de secție sau unor asistente-șefe din cadrul spitalului, astfel încât aceștia să se pregătească în mod corespunzător.

În special, li s-ar fi solicitat să asigure un nivel ridicat de curățenie și să remedieze neconformitățile constatate anterior de inspectorii DSP, pentru ca secțiile verificate să nu fie sancționate pentru încălcarea normelor din domeniul sănătății publice”, se arată în comunicatul DNA.

Un incident similar ar fi avut loc pe 6 octombrie 2025, când Blănaru ar fi avertizat un reprezentant al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov despre un control sanitar planificat pentru ziua următoare. Scopul ar fi fost acela de a permite personalului să ia măsuri pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale, încălcând astfel caracterul confidențial al inspecției.

Fosta șefa de la DSP ar fi beneficiat în schimb de analize și internări gratuite

Anchetatorii susțin că, în schimbul divulgării acestor informații, Blănaru ar fi beneficiat de facilitarea și urgentarea internării unor persoane apropiate, precum și de programări rapide pentru acestea în cadrul unităților medicale.

Investigația DNA a stabilit că persoanele avertizate de Blănaru nu au fost sancționate în urma controalelor. În schimb, sancțiunile ar fi fost aplicate altor angajați din spitale, care nu au fost informați despre inspecțiile planificate.

Dosarul penal a fost trimis la Tribunalul Brașov. Procurorii au cerut menținerea măsurii preventive a controlului judiciar dispusă împotriva fostei directoare a DSP Brașov. Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-au desfășurat faptele incriminate.